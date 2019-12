Tour Tết Nguyên Đán 2020 giá rẻ cùng Vietnam Booking

Trong không khí xuân nồng ấm này đừng để kỳ nghỉ tết trôi qua đơn điệu và tiếc nuối vì Vietnam Booking đã sãn sàng dành cho bạn những sản phẩm tour du lịch Tết 2020 đặc sắc với giá ưu đãi nhất thị trường để gia đình bạn thỏa sức tận hưởng những ngày lễ vui tươi, hạnh phúc, đoàn viên, đón chào năm mới An khang Thịnh Vượng.

Đầu tiên. để dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi bạn cần nắm rõ lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo thông tin chính thức thì lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 chúng ta sẽ được nghỉ liền 7 ngày (cụ thể từ ngày 23/01/2020 đến 29/01/2020). Vậy với kỳ nghỉ dài ngày như vậy Bạn chắc hẳn đã lên kế hoạch cho kì nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay của mình. Ngoài gặp gỡ gia đình, bạn bè, người thân, đừng quên tự thưởng cho mình một chuyến du lịch du Xuân sau những ngày làm việc căng thẳng nhé.

Và với 24 lịch trình hấp dẫn nhất của Vietnam Booking từ hành hương lễ chùa đầu năm, đến tour du lịch Tết - du xuân những thắng cảnh đẹp nhất trong và ngoài nước khởi hành từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác, bạn sẽ rất thuận tiện trong việc chọn và tìm kiếm tour phù hợp.

Lịch khởi hành chùm tour du lịch Tết Nguyên Đán 2020 của Vietnam Booking

Tour du lịch Tết 2020 của Vietnam Booking có gì hấp dẫn?

Chúng tôi tin rằng sản phẩm tour du lịch tết của Vietnam Booking đủ sức "kéo" quý khách thử trải nghiệm kỳ nghỉ tết phong cách mới – đang được ưu chuộng - đi du lịch ngày Tết, bởi những ưu thế vượt trội:

Sản phẩm tour tết đa dạng

Với 10 tour khởi hành từ Hà Nội và 14 tour từ TPHCM, quý khách có thể lựa chọn cho mình lịch trình ưng ý:

Hành hương đến những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, cảnh đẹp nhất miền Bắc, Miền Nam: Chùa Tam Chúc, Chùa Bái Đính, Chùa Ba Vàng, Yên Tử, Đền Ông Hoàng Bảy, Điền Cô Tân An, Đền Mẫu Lào Cai, Đền Cửa Ông, Đền Cái Bầu, Đền Thác Bờ, Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương, Chùa Thiên Khánh, Chùa Vĩnh Tràng, Chùa Bửu Lâm, Bạch Vân Ni Tự, Chùa Vạn Phướ. Đây là những chuyến đi du lịch kết hợp cầu an, cầu may cho một năm mới an lành chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những giây phút an yên.

Du xuân khám phá thắng cảnh: Sapa, Mai Châu, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Phan Thiết, Đà Lạt, Quy Nhơn, Phú Yên, Miền Tây…Và đặc biệt là sản phẩm 1 hành trình 2 quốc gia Thái Lan – Campuchia.

Lịch khởi hành Tour du lịch Tết 2020 liên tục

Vietnam Booking mở lịch tour liên tục từ Mùng 02 âm lịch (26 /01/2020) đến Rằm tháng Giêng (09/02/2020), quý khách có thể dễ dàng sắp xếp thời gian kỳ nghỉ tết của mình phù hợp nhất.

Giá tour trọn gói không thể hấp dẫn hơn

Mọi năm, vào thời điểm lễ tết giá dịch vụ ăn uống, lưu trú, di chuyển thường tăng lên rất cao, thậm chí không nhận khách, kéo theo dịch vụ tour trọn gói cũng bị "đội giá" lên rất nhiều. Để đảm bảo quyền lợi nhất cho khách hàng của mình, Vietnam Booking tung sản phẩm tour tết 2020 với giá tour rất hợp lý.

Cụ thể: Tour du lịch hành hương trong ngày chỉ từ 560K, Tour du xuân chỉ từ 1.300.000đ. Thậm chí, tour tết Thái Lan – Campuchia 5N4Đ dịp tết âm lịch chỉ có giá 4.900.000đ/ khách.

Ưu đãi cực HOT khi mua tour tết 2020 tại Vietnam Booking

Chuẩn bị hành trang du xuân tưng bừng dịp Tết 2020 cùng Vietnam Booking! Hãy nhanh tay đăng kí tour tết của Vietnam Booking ngay hôm nay và nhận nhiều ưu đãi giảm giá cùng nhiều tặng phẩm hấp dẫn khác. Đặc biệt, ưu tiên cho nhóm từ 10 khách khi book tour.

Bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của Vietnam Booking tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, hay gọi điện đến Tổng đài toàn quốc 1900 3398 để được tư vấn miễn phí!

Cho dù bạn muốn đi đâu thì ngay từ bây giờ, hãy nhanh chóng lên kế hoạch đặt dịch vụ, mua vé máy bay, tour tuyến để có nhiều lựa chọn và có thời gian chuẩn bị chuyến đi thật chu đáo bởi những ngày Tết đã cận kề, những lo âu hãy để lại đằng sau và cùng Vietnam Booking đón chào năm mới 2020 trên những cung đường du lịch thú vị - mới mẻ, để có một năm mới tràn đầy năng lượng nhất!