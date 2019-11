Tốt ngang nhụy hoa nghệ tây, ở Việt Nam có loại gia vị được mệnh danh là TỨ BẢO của Đông y, trị bệnh hay dưỡng nhan đều xuất sắc

Vài năm gần đây, người Việt tôn thờ nhụy hoa nghệ tây như một loại gia vị đắt đỏ, quý hiếm và bổ dưỡng nhất thế giới. Thế nhưng, ở đất nước chúng ta cũng có một loại gia vị sở hữu nhiều công dụng làm đẹp và chữa bệnh đâu có kém cạnh, đó chính là: Quế.



Ở Việt Nam, quế được trồng rất nhiều, thậm chí hàng năm nước ta còn xuất khẩu hàng trăm tấn quế vỏ và hàng chục tấn tinh dầu quế. Trong thời phong kiến, quế được dành để tiến vua và triều cống các vương triều Trung Hoa.

Ngoài làm gia vị trong nấu ăn, từ xưa quế đã được coi là 1 trong 4 vị thuốc quý, tứ bảo của Đông y, đó là: Sâm, Nhung, Quế, Phụ.



Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), quế có vị cay ngọt, tính đại nhiệt, hơi có độc, vào 2 kinh can và thận. Có tác dụng chữa thũng, đại tiện lỏng, kinh bế do hàn, giải biểu tán hàn, hóa khí, trị kinh giản, chân tay co quắp, lưng gối đau, tê, tiểu tiện không thông…

Quế có chứa nhiều vitamin và khoáng chất như kali, canxi, sắt, mangan, kẽm, magiê, vitamin A, niacin…, ngoài ra còn giàu chất xơ và chất chống oxy hóa nên từ xưa, quế đã được dân gian tận dụng để trị nhiều bệnh.

Có sẵn quế trong gian bếp mà không biết sử dụng để chữa bệnh thì thật là thiếu xót, hãy tham khảo những bài thuốc do lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng chia sẻ dưới đây để áp dụng khi cần:

BÀI THUỐC TRỊ NHIỀU BỆNH TỪ QUẾ

1. Trị đau khớp xương

Cách làm: 1 phần mật ong, 2 phần nước ấm, 1 muỗng cà phê bột quế. Trộn lại thành 1 hỗn hợp sền sệt rồi đắp lên chỗ đau nhức và thoa chầm chậm, nhè nhẹ. Cơn đau sẽ giảm nhẹ sau vài phút.

2. Làm ấm cơ thể



Cách làm: Vào những ngày thời tiết se lạnh, bạn chỉ cần thêm một chút quế vào đồ ăn, đồ uống, nó sẽ giúp bạn tăng nhiệt độ cơ thể để chống lại cái giá lạnh của thời tiết.

3. Hỗ trợ cai nghiện thuốc lá

Cách làm: Mỗi khi thèm thuốc lá, bạn chỉ cần lấy một mảnh quế và nhai trực tiếp hoặc uống trà quế để giảm cơn thèm thuốc.

4. Chữa mỡ máu cao

Cách làm: 2 muỗng mật ong, 3 muỗng bột quế cùng lượng nước trà vừa đủ. Khuấy đều cho người bệnh mỡ máu uống.

5. Nhiễm trùng đường tiểu tiện

Cách làm: Lấy 2 muỗng canh bột quế, 1 muỗng mật ong, 1 ly nước ấm. Quậy đều rồi uống cạn.

6. Trị nhức răng



Cách làm: Dùng 5 muỗng cà phê mật ong, 1 muỗng bột quế trộn lại với nhau thành hợp chất sền sệt rồi đắp lên chỗ răng đau. Làm như vậy 3 lần trong ngày cho đến khi răng không còn đau nữa.

7. Trị Cảm lạnh

Cách làm: 1 muỗng canh mật ong hâm ấm lên và 1/4 muỗng bột quế, pha cùng nước ấm. Dùng liên tục trong vòng 3 ngày thì có thể chữa lành được các chứng ho kinh niên, và cảm lạnh cũng như chảy nước mũi cũng ngưng lại.

8. Da bị nhiễm trùng

Cách làm: Khi da bị ngứa hoặc mắc các loại nhiễm trùng da, bạn có thể đắp lên vùng ngứa một hỗn hợp mật ong và bột quế (lượng bằng nhau).

9. Trị hôi miệng



Cách làm: Để trị hôi miệng, hơi thở được thơm tho, bạn có thể súc miệng với 1 ly nước nóng có pha với 1 muỗng cà phê mật ong và bột quế quậy đều.

10. Rụng tóc và hói đầu

Cách làm: Lấy 1 muỗng canh mật ong và 1 muỗng cà phê bột quế trộn với dầu olive thành 1 hỗn hợp rồi bôi lên đầu khoảng 15 phút, sau đó đi tắm và gội đầu. Kết quả ghi nhận là rất có hiệu quả, ngay cả khi đi tắm và gội đầu 5 phút sau khi bôi.

11. Hỗ trợ phòng trị bệnh ung thư

Một số nghiên cứu tại Nhật Bản và Úc Châu đã ghi nhận tình trạng ung thư bao tử và ung thư xương đang phát tác đã được giảm thiểu lây lan hiệu quả bằng mật ong và bột quế.

Cách dùng như sau: Uống 1 muỗng canh mật ong và 1 muỗng cà phê bột quế trộn đều, mỗi ngày 3 lần liên tiếp trong 1 tháng.



CÁCH LÀM ĐẸP TỪ QUẾ

Bên cạnh tác dụng chữa bệnh, quế còn xứng danh "thần dược" trong việc làm đẹp cho chị em.

- Trị mụn: Lấy một chút mật ong hòa với bột quế, đặt lên chỗ có mụn 15-20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm, làm nhiều lần sẽ giúp cải thiện tình trạng mụn.

- Giảm cân: Pha 1 muỗng canh bột quế với 2 muỗng canh mật ong với 150ml nước đun sôi, đánh đều và sử dụng ngày 1 cốc trước khi đi ngủ, duy trì đều trong vòng 1 tháng kết hợp với luyện tập thể thao đều đặn bạn sẽ thấy cân nặng mình đã giảm đáng kể.

- Làm đẹp da: 1 bát nhỏ, 2 thìa canh mật ong và 1 thìa canh bột quế nguyên chất. Trộn đều, hấp bằng nồi cơm điện trong khoảng 2-3 phút.



Đợi hỗn hợp nguội rồi đắp lên mặt, để mặt nạ trong thời gian 10-15 phút rồi rửa mặt bằng nước ấm, da sẽ trắng hồng thấy rõ.