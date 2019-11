Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 11/11 - 17/11: Đầu tuần vạn sự hanh thông, giữa tuần gặp được quý nhân, năm mới tình tiền khởi sắc

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn tài giỏi, thông minh, sống độc lập và không ngừng sáng tạo để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Ngọ đa số sống xa gia đình, tuy nhiên họ luôn cố gắng để tìm kiếm sự giàu có cho bản thân và đem đến sự hưng vượng cho gia đạo. Trong năm Kỷ Hợi 2019, cuộc sống tuổi Ngọ có nhiều biến động tích cực, sự nghiệp tài vận đều được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, trong tuần mới tới đây, những người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn. Đầu tuần này, công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, những khó khăn đều được giải quyết. Đến giữa tuần, tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện để tuổi Ngọ thay đổi mọi thứ. Tài vận trong thời gian ngắn có thể sẽ không phất lên ngay, nhưng trước khi bước qua năm mới, mọi thứ sẽ hanh thông suôn sẻ. Cùng chờ xem nhé!

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn và luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Mùi đều không sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có thể tạo dựng được sự giàu có cho riêng mình. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi lạc quan, luôn suy nghĩ tích cực, chẳng may gặp phải khó khăn trắc trở thì cũng sớm vượt qua. Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, cuộc sống của tuổi Mùi tuy có nhiều biến động nhưng cuối năm sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, vào tuần mới tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc bất ngờ suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Mùi vốn thông minh, vì vậy cuối năm nay sẽ là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa để họ gặp được cơ hội tốt và đổi đời. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều cải thiện theo hướng tích cực, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định và luôn tham vọng trong cuộc sống. Người tuổi Dần không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn có khả năng lãnh đạo và xây dựng mọi thứ thành công. Đa số những người tuổi Dần đều công thành danh toại, tuy nhiên vào một giai đoạn nào đó, họ không gặp được may mắn nên buộc phải đối mặt với khó khăn trắc trở. Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019, cuộc sống tuổi Dần gặp nhiều thử thách vào giai đoạn đầu năm, nhưng cuối năm thì khổ tận cam lai. Cụ thể, vào tuần mới tới đây, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn. Những cơ hội trước đây tưởng chừng như không thể gặp được thì tuần này họ sẽ toại nguyện. Đặc biệt, trước khi bước sang năm mới, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều thăng hoa rực rỡ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)