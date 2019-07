Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (22/7 - 28/7): Đầu tuần quý nhân xuất hiện, giữa tuần vạn sự hanh thông, cuối tuần vui vẻ sung túc

Tuổi Tỵ



Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, tài giỏi, luôn biết nắm bắt cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Không giống như những con giáp khác, tuổi Tỵ luôn đặt tâm huyết vào những quyết định của mình, một khi đã theo đuổi điều gì sẽ làm đến cùng, dù thất bại cũng sẽ toàn tâm toàn ý. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ có bước chuyển biến bất ngờ. Tuần trước khó khăn thế nào không biết nhưng tuần này sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Đặc biệt, đầu tuần có quý nhân xuất hiện, tạo điều kiện và dẫn dắt tuổi Tỵ tìm được hướng đi tốt trong tương lai, gầy dựng sự nghiệp ổn định, kéo theo tài vận dồi dào, cuối tuần tới mọi việc hanh thông, cuộc sống tinh thần thoải mái, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa vi quý và luôn được mọi người yêu quý. Trong số 12 con giáp, tuổi Hợi được xem là con giáp được ban nhiều phước lành nhất, bất kể họ làm gì cũng đều có quý nhân giúp đỡ, phù trợ, không sợ rơi vào cảnh khốn đốn, tận cùng. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Bất kể tuần trước có khó khăn gì nhưng vào tuần mới tới thì mọi thứ đều suôn sẻ, thuận lợi. Đặc biệt, vào đầu tuần công việc của tuổi Hợi có tiến triển bất ngờ, gặp được hỷ sự và quý nhân sẽ giúp cuộc sống của họ thuận lợi. Giữa tuần xuất hiện cơ hội làm giàu, nếu như biết nắm bắt thì mọi thứ phất lên như diều gặp gió, không phải tuần này mà những tuần sau đều tốt đẹp.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, tài giỏi, họ sống độc lập và đi lên bằng chính năng lực của mình nên không bao giờ sợ rơi vào hoàn cảnh bế tắc. So với những con giáp khác thì tuổi Tý là những người dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Đa số tuổi Tý đều công thành danh toại vào lúc trẻ nhưng do vận may chưa đến nên cuộc sống họ đôi lúc bấp bênh. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt vào đầu tuần tới, công việc của tuổi Tý có chuyển biến bất ngờ, sẽ được cấp trên tín nhiệm giao cho nhiều trọng trách, nếu như đảm nhận thành công thì mọi thứ sẽ thăng hoa rực rỡ. Vào giữa tuần, tuổi Tý sẽ gặp được hỷ sự, có quý nhân xuất hiện, giúp cuộc sống tương lai có nhiều điều mới mẻ và hy vọng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)