Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (15/7 - 21/7): Đầu tuần công việc suôn sẻ, giữa tuần tài vận dồi dào, có cơ hội làm giàu

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn chịu thương chịu khó, luôn chăm chỉ siêng năng, tìm kiếm mọi cơ hội để có thể xây dựng một cuộc sống sung túc đủ đầy. Người tuổi Thân tuy không tham vọng nhưng sự cố gắng của họ đều được đền đáp xứng đáng. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây tuổi Thân sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Đầu tuần tới, sự nghiệp tuổi Thân sẽ có bước tiến triển bất ngờ, họ không những được cấp trên tín nhiệm, giao nhiều trọng trách mà còn tìm được cơ hội thăng quan tiến chức. Giữa tuần gặp được hỷ sự, giúp túi tài có cơ hội được lấp đầy. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Thân trong tuần mới có nhiều điều mới mẻ đáng mong chờ.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, tài giỏi, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để làm giàu. Đa số những người tuổi Tỵ đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ, tuy nhiên do vận may chưa đến nên đôi lúc họ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, với bản lĩnh mạnh mẽ, tuổi Tỵ có thể vượt qua mọi thứ ngoạn mục. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đầy, vận may của tuổi Tỵ sẽ lội ngược dòng. Tuần trước khó khăn thế nào không biết, nhưng trong tuần này từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Người tuổi Tỵ luôn nghiêm túc trong công việc, tuần này họ sẽ nhận được hỷ sự từ cấp trên, hoặc tìm được đối tác tiềm năng giúp tài vận dồi dào.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn hiền lành, sống tình cảm, không quá tham vọng trong cuộc sống, nhờ vậy mà trời ban nhiều phúc đức, luôn có quý nhân bên cạnh giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Đa số người tuổi Mão thường tạo dựng thành công khi còn trẻ, tuy nhiên do vận may chưa đến nên họ vẫn giậm chân tại chỗ, chưa có bứt đột phá. Trong tuần mới tới đây, tuổi Mão sẽ có bước chuyển biến bất ngờ trong sự nghiệp. Đây không phải là cơ hội để đổi đời, nhưng ít nhất tuổi Mão sẽ gặp được hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái, làm được nhiều thứ, công việc suôn sẻ, kéo theo tài vận dồi dào. Dự kiến, cuối tuần này tuổi Mão gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp sự nghiệp tương lai xán lạn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)