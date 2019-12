Tôm hùm đông lạnh chỉ 35.000 đồng/con: Chất lượng liệu có đảm bảo

Trên thị trường những ngày gần đây xuất hiện mặt hàng tôm hùm "ngất" với giá bán chỉ dao động từ 35 - 49.000 đồng/con. Với giá thành rẻ như vậy, mặt hàng này được rất nhiều bà nội trợ tò mò, tìm mua thưởng thức.

Theo các cửa hàng bán loại tôm hùm này cho biết, nguồn gốc của sản phẩm này được nhập từ Nha Trang, toàn bộ là hàng cấp đông. Những con tôm nhỏ có size chỉ từ 70 - 100 gram/con, tính ra 1kg tới 10 - 14 con tôm hùm.

Cận cảnh tôm hùm mini "ngất" có giá 35.000 đồng/con. Nguồn: FB Phạm Thị Hương.

Giá rẻ nên sản phẩm này vô cùng đắt hàng trong thời gian qua. Khách hàng mỗi lần mua đều đặt tới cả chục con để ăn cho đã, lại giảm được chi phí vận chuyển. Theo địa chỉ online bán mặt hàng này cho biết: "Tôm này là hàng loại nhỏ, lại chỉ là hàng ngất nên giá thành rẻ hơn là điều dễ hiểu. Mỗi tuần tôi nhập khoảng 2-3 đợt, được khoảng gần trăm con một đợt. Lần nào hàng về cũng bán hết nhanh chóng trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Với những người mua từ 15 con trở lên, cửa hàng sẽ miễn phí vận chuyển trong nội thành".

Theo chị Minh An (một bà nội trợ tại Đống Đa, Hà Nội) cho biết, có lần chị đã mua thử loại tôm ngất này nhưng size to hơn một chút là vào khoảng 2 lạng/con. Tuy nhiên khi ăn thì thấy không có thịt, phần đầu tôm chiếm hết trọng lượng cơ thể lại không ăn được. Không biết loại nhỏ hơn thì còn như thế nào nữa. Chị Minh An khuyên mọi người nên lựa chọn loại tôm có kích thước to, vừa bõ công ăn và không cảm thấy phí tiền.

Tôm hùm "ngất" có phần đầu chiếm hết trọng lượng cơ thể nhưng lại không ăn được. Ảnh: FB Thủy Dona.

Không chỉ thịt ít, nhiều bà nội trợ còn tỏ ra nghi ngờ chất lượng tôm hùm loại đông lạnh này vì khá khó kiểm soát. Người mua không thể biết những con tôm này đã bị chết từ bao giờ và nguyên nhân chúng chết là do đâu. Rất nhiều rủi ro xoay quanh loại thực phẩm "tôm ngất" này đang đe dọa trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Theo các chuyên gia, các loại thực phẩm, đặc biệt là thủy hải sản đã chết và để lâu ngày sẽ sinh ra các vi khuẩn có hại. Dù người chế biến có kỹ thì nguy cơ ngộ độc vẫn rất cao. Cụ thể, đối với loại tôm hùm nước ngọt lại thường sống ở khu vực ô nhiễm, thường có giun nên thịt của chúng chứa nhiều kim loại độc hại. Người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Giá bán của loại tôm hùm này trên thị trường dao động từ 35 - 47.000 đồng/con.

Trước loại tôm hùm ngất này, thị trường cũng chứng kiến sản phẩm tôm hùm đất được nhập từ Trung Quốc về và tạo nên một cơn sốt tiêu dùng trên thị trường Việt Nam. Chúng được bán trên các địa chỉ mạng với giá từ 350 - 400.000 đồng/kg. Nếu người tiêu dùng mua sỉ còn rẻ hơn chỉ từ 200 - 230.000 đồng/kg.

Loại tôm hùm đất này cũng có kích thước chỉ to hơn ngón tay cái, khoảng 30 - 35 con/kg, thịt ăn chắc, có vị ngọt và dai giống tôm sú. Loại tôm này là hàng sống, vẫn còn tươi nguyên.

Trước đó, mặt hàng tôm hùm đất cũng đã rất hot vào khoảng độ tháng 5.

Tuy nhiên, mặt hàng này cũng đã bị Bộ NN-PTNT vào cuộc ngăn chặn vì đây là sinh vật ngoại lai, ăn tạp, sống bò dưới đáy, ưa đào hang sâu hàng trăm mét.

Tuy nhiên, để chống chế nên các chủ cửa hàng thay vì nhập hàng sống lại chuyển qua nhập đuôi tôm hùm đất đông lạnh để bán. Theo hình ảnh quảng cáo, sản phẩm này chỉ là phần đuôi của tôm hùm đất (còn nguyên vỏ), phần đầu, càng đã được bỏ đi. Giá được rao bán là 380.000 đồng/túi 4,5kg (khoảng 85.000 đồng/kg), khách mua số lượng lớn giá giảm còn 360.000 đồng/túi 4,5kg (khoảng 80.000 đồng/kg).