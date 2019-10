"Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam": Sự cố khó hiểu trên sóng truyền hình, Hoàng Thùy giật thót khi bị gọi là Mâu Thủy

Tập 4 của chương trình truyền hình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vừa lên sóng với loạt tình tiết liên quan đến ban giám khảo đặt ra thử thách thanh lịch cho từng thí sinh rồi yêu cầu họ phải thực hiện nó.

Trong tập này, Hoàng Thùy cũng xuất hiện với vai trò cố vấn. 2 năm trước, khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tổ chức, Hoàng Thùy cũng là thí sinh giống như 60 cô gái đang ở trước mặt. Với kinh nghiệm đã có, Hoàng Thùy liên tục đưa ra những tình huống buộc thí sinh phải thực hiện một cách thanh lịch nhất có thể.

Hoàng Thùy ngạc nhiên khi bị gọi nhầm.

H'Luai Hwing.

Tuy nhiên, trong quá trình làm cố vấn, chính Hoàng Thùy cũng giật thót vì bị 1 thí sinh đưa vào thế khó. Cô bé 18 tuổi H'Luai Hwing do vẫn còn khá non nớt nên khi chia sẻ cảm xúc đã nhầm tên của Hoàng Thùy thành Mâu Thủy khiến nàng Á hậu bị đơ người trong giây lát.

Chứng kiến cảnh nhầm nhọt đáng tiếc này, vị giám khảo ngồi cạnh Hoàng Thùy cũng phải bật cười. Còn nàng Á hậu thì nghiêm mặt tỏ thái hộ không hài lòng. Chuyện gọi sai tên chẳng có gì là, bản thân mỗi người cũng thường mắc phải sai lầm này trong cuộc sống đời thường. Nhưng ở show thực tế như Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, mọi thứ lại được đẩy lên thành drama.

Hoàng Thùy là người đại diện cho Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019. Chung kết cuộc thi Miss Universe 2019 sẽ diễn ra vào ngày 8/12 tại Mỹ. Dự kiến Hoàng Thùy lên đường tham gia các hoạt động chính thức của cuộc thi vào giữa tháng 11/2019.

Để đồng hành với Hoàng Thùy, ekip đưa cô đi thi đã thực hiện chương trình Road To Miss Universe 2019 - Hoàng Thùy - Beauty queen is now or never. Chương trình không chỉ ghi lại quá trình chuẩn bị của đại diện Việt Nam là Á hậu Hoàng Thùy tại Hoa hậu Hoàn vũ lần này mà còn thể hiện quyết tâm đạt mục tiêu, việc tập luyện bền bỉ của cô khi đến với đấu trường nhan sắc lớn.