Tôi học được cách làm trứng cút lộn xào me của đầu bếp nhà hàng, ai ăn thử cũng thích

Trứng cút lộn là món ăn rất nhiều chất dinh dưỡng, vị ngọt thơm của trứng cút hòa với hương vị chua chua ngọt ngọt của nước xốt me và các gia vị làm cho món ăn trở nên thơm ngon hơn bao giờ hết.

+ Nguyên liệu:

- Trứng cút lộn: 30 quả

- Xốt me hoặc me chín

- Lạc rang

- Rau răm, hành phi giòn

- Gia vị vừa đủ

+ Cách thực hiện:

- Trứng cút lộn chọn những quả trứng mới, để trứng không bị quá già.

- Luộc chín trứng rồi bóc sạch vỏ để trứng vào bát.

- Chuẩn bị các nguyên liệu ra bát gồm có: me chín, ớt, đường, lạc rang, hành phi, dừa nạo, hạt nêm, bột ngọt, rau răm, gừng ra đĩa.

- Cho me chín vào chén cùng 1 chén nước nóng, dầm nhuyễn cho me tan ra, bỏ hạt. Phi thơm tỏi băm với dầu ăn, cho 1 muỗng canh đường trắng, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê ớt bột, 1/3 muỗng cà phê tiêu vào, khuấy đều. Đổ từ từ nước cốt me vào, khuấy đều nhỏ lửa cho sôi.

- Khi nước sốt me sôi, cho trứng cút lộn, ớt, rau răm vào, đảo đều nhẹ tay 3 phút cho trứng cút ngấm gia vị thì tắt bếp.

Cho trứng cút lộn xào me ra đĩa, dưới phần nước xốt lên trên rồi dùng ngay cho nóng. Khi ăn rắc thêm hành phi và lạc rang lên trên, ăn kèm với rau răm cho món ăn thêm chuẩn vị.

Thành phẩm:

Vị chua chua, béo béo của nước xốt cùng vị bùi bùi của cút lộn chắc chắn sẽ làm cho bất cứ ai khi thưởng thức đều tấm tắc khen ngon đấy!