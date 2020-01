Tôi gạt mọi sĩ diện để đi chăm chồng bị gãy chân, vậy mà không ngờ lại bị một cô ả đến tận phòng bệnh đòi tiền làm phẫu thuật thẩm mỹ

Cách đây 3 tháng, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Anh cặp bồ với một cô gái trẻ làm nghề cắt tóc ở cách nhà tôi một con phố. Có lẽ hai người họ đã qua lại một thời gian dài rồi, nhưng lúc đó chỉ lén lút thậm thụt với nhau. Đến khi bị tôi biết được, thu thập đủ bằng chứng tung ra, họ liền bất chấp công khai, chẳng thèm giấu giếm gì nữa.

Chồng tôi dường như không còn chút ý nghĩ nào cho gia đình. Có những ngày anh ở hẳn với cô nhân tình. Hoặc anh đưa cô ta đi chơi xa vào những cuối tuần, cô ta chụp cả ảnh đăng lên facebook. Nói chung, họ hoàn toàn xem tôi chẳng ra gì. Tôi vì thương hai đứa con, đến giờ chúng vẫn không biết bố chúng tệ bạc như thế nào, vẫn nghĩ bố đi công tác. Tôi muốn giữ mái nhà và hình ảnh người cha cho các con nên khuất mắt trông coi, mặc kệ chồng đi với nhân tình.

Tuần trước chồng tôi đưa cô bồ đi phượt phủng tận Hà Giang, trên đường về thì bị tai nạn xe cộ. Anh bị gãy một chân còn cô nhân tình thì bị gãy mũi và trầy da xước sát một số chỗ. Nghe được tin, tôi vội chạy lên bệnh viện thì thấy anh đã được phẫu thuật xong và đang chờ ở phòng hậu phẫu.

Tôi muốn giữ mái nhà và hình ảnh người cha cho các con nên khuất mắt trông coi. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày hôm đó tôi phải chăm chồng theo trách nhiệm của người vợ, chồng tôi giấu bố mẹ vì sợ ông bà hỏi nguyên nhân. Các con đến thăm bố thì cứ nghĩ do bố đi công tác bị tai nạn nên xót thương khóc lóc rồi an ủi bố. Tôi thấy hai mắt chồng chực muốn khóc nên thấy trào phúng lắm. Cũng may là từ lúc tỉnh lại, anh không hỏi thăm về cô bồ, nếu không chắc tôi mặc kệ anh trong viện mà về.

Thế nhưng sáng hôm nay, cô nhân tình của chồng xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Tôi tưởng cô ta đến thăm anh nên định lấy cớ đi về nhà thay quần áo để kệ họ với nhau đỡ nhức mắt tôi. Song cô ta bảo tôi ngồi lại để nói chuyện với tôi.

Cô ta yêu cầu chồng tôi đưa cho cô ta 170 triệu để cô ta làm phẫu thuật thẩm mỹ. Khuôn mặt cô ta vì bị ngã xuống mặt đường nên giờ để lại nhiều sẹo, răng cũng bị gãy. Cô ta cần phải làm lại khuôn mặt càng sớm càng tốt.

Chắc tôi phải kệ anh trong đó thêm vài ngày nữa cho biết mặt. (Ảnh minh họa)

Tôi kinh ngạc nhìn cô ta, rồi nhìn sang chồng xem anh định xử lý thế nào thì anh bảo: "Giờ vợ anh cầm hết tiền, anh không có tiền đâu, em hỏi vợ anh đi".

Vậy là cả hai quay sang nhìn tôi, tôi thấy nực cười quá nên tôi bảo: "Tôi cũng không có tiền". Thế là cô ta nhảy xổ lên chỉ vào mặt tôi, mắng chửi tôi là tham lam, không muốn rút tiền ra. Thấy tôi chẳng nói gì, cô ta liền ăn vạ, bắt đền chồng tôi làm cô ta bị tai nạn, khiến mặt cô ta bị xấu xí. Rồi cô ta nằng nặc bắt chồng tôi trả 170 triệu. Chồng tôi thì chân đau nên cứ ú ớ gọi tôi, bảo tôi cho anh vay tiền, lúc nào khỏe anh đi làm trả lại.

Tôi thấy buồn cười quá, có trò đời nào kỳ quặc hơn thế này không? Tôi chưa tống cổ hai con người này là đã còn nhân nhượng rồi, thế mà giờ đòi tôi đưa tiền cho phẫu thuật thẩm mỹ, đòi vay tiền tôi. Bực mình quá nên tôi bỏ về.

Từ sáng tới giờ tôi mặc kệ chồng trong viện. Chắc tôi phải kệ anh trong đó thêm vài ngày nữa cho biết mặt. Còn về cô nhân tình kia thì tôi nên xử lý thế nào hả mọi người?

(huyensuo...@gmail.com)