Toàn cảnh diễn biến vụ nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại trong phòng trọ

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường tối 17/6.

16h chiều 17/6, Công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một cô gái trẻ đã tử vong trong phòng trọ. Ngay sau đó, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã báo cáo Công an quận Hoàng Mai xử lý vụ việc, đồng thời có mặt phong toả hiện trường.

"Tại thời điểm được phát hiện, nạn nhân đã tử vong và trên người có vết thương. Nhiều khả năng nạn nhân bị sát hại", vị cán bộ điều tra cho hay.

Danh tính nạn nhân đã được xác định là Vũ Thị Q.T. (SN 2000, trú xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), hiện đang tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Cường khai người thân đã khuyên hắn ra đầu thú. (Ảnh facebook đối tượng).

Ngày 18/6, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàng Mai di lý đối tượng Nguyễn Duy Cường (SN 1994, quê Lào Cai) từ Lạng Sơn về trụ sở Công an quận Hoàng Mai để đấu tranh, làm rõ hành vi Giết người.

Bước đầu Cường khai báo với lực lượng công an tại Lạng Sơn đã ra tay sát hại bạn gái T. rồi bỏ trốn đến khu vực sát biên giới. Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông báo cho Công an TP. Hà Nội xác minh vụ việc, sau đó đã bàn giao đối tượng cho Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Đào Duy Cường tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cường khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Hai người sống cùng nhau từ đầu năm 2019 tại phòng trọ thuộc phường Hoàng Văn Thụ trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Cường cho rằng, bạn gái kể từ khi rời Singapore về nước đã không còn yêu thương mình nữa nên cả hai đã có những mâu thuẫn, xích mích trong thời gian gần đây.

Do không giữ được sự kiềm chế, nên Cường dùng 2 con dao và chiếc gậy phơi quần áo để tấn công người yêu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi ra tay, Cường lấy chăn phủ lên người chị T, rồi lấy chiếc xe máy của nạn nhân để chạy trốn.

Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 4 hung khí gồm 3 con dao và một ống tuýp sắt. "Nạn nhân có nhiều vết chém ở vùng đầu và bị đâm ở cổ bằng ống tuýp sắt", nguồn tin từ CA TP.Hà Nội cho biết.

Đào Duy Cường nghiện ma tuý, không có công việc ổn định và từng có tiền án.

Ngày 22/6, lãnh đạo UBND xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) cho biết, Cường thường xuyên vắng mặt tại địa phương nên ở ngoài hắn ta làm gì thì chính quyền địa phương không nắm được.

Còn vị trưởng thôn Tân Thắng cho biết, Cường là con út trong gia đình có 5 chị em. Hiện bố mẹ của đối tượng này đã già và kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào các anh, chị của Cường lo.

Ở địa phương, sau khi học hết lớp 9, đối tượng nghỉ học và đi làm ăn xa, ít khi có mặt tại địa phương. Mỗi lần dịp lễ, tết về quê Cường thường ngồi đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau, y là người có máu mê cờ bạc.

Theo vị này, Cường đã từng có 1 tiền án về tội Đánh bạc và mới được ra tù vào cuối năm 2018. Sau khi ra tù, Cường xuống Hà Nội làm việc.

Vào ngày 18/6, chính quyền địa phương nhận được tin báo Cường gây ra vụ án mạng ở Hà Nội khiến nhiều người trong khu vực hết sức bất ngờ. "Mặc dù hắn ta ít khi ở địa phương nhưng cũng không ai dám nghĩ Cường lại có thể gây ra vụ án mạng đau lòng đến vậy", vị Trưởng thôn cho hay.

"Sau khi xảy ra vụ án, mẹ và anh trai Cường cũng đã xuống Hà Nam để gửi lời thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Mấy năm gần đây, Cường nằm trong diện theo dõi nghi nghiện tại địa phương...", vị trưởng thôn Tân Thắng thông tin.

Vị này cũng cho hay, các chị của Cường đều đã lập gia đình và có kinh tế khá giả. Bố mẹ của đối tượng cũng mới hoàn thành căn nhà rất khang trang. Mặc dù không được học hành đến nơi đến chốn nhưng nếu tu chí làm ăn, Cường cũng có cuộc sống đầy đủ nhờ các chị giúp đỡ. Tuy nhiên, hắn lại chơi bời lêu lổng và gây ra vụ án mạng đau lòng.