Tình cũ vừa chia tay bạn gái, Selena Gomez gây chú ý khi đeo chiếc nhẫn to ở ngón áp út

Cánh săn ảnh mới đây đã bắt gặp Selena Gomez bước ra từ một cửa hàng trang sức trên phố Beverly Hills, Mỹ. Theo đó, sau khi bước ra, giong ca "Same Old Love" đã diện một chiếc nhân siêu bự ngay ngón tay áp út.

Selena Gomez diện nhân siêu bự ngay ngón áp út

Chiếc nhẫn xuất hiện đúng vào thời điểm The Weeknd vừa chia tay bạn gái siêu mẫu

Chuyện đáng nhẽ ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, một ngày trước đó, tình cũ của giọng ca "Same Old Love" là chàng ca sĩ da màu The Weeknd lại "đường ai nấy đi" với bạn gái siêu mẫu Bella Hadid, sau một thời gian tái hợp. Việc Selena Gomez đeo một chiếc nhẫn to ở ngón tay áp út đúng vào thời điểm này, khiến cư dân mạng vô cùng tò mò.

The Weeknd và Bella Hadid bắt đầu hẹn hò khi cả hai gặp nhau tại sự kiện Coachella vào năm 2015. Cặp đôi liên tục chia tay rồi tái hợp cho tới khi chính thức "đường ai nấy đi" vào cuối năm 2016.

Trong khoảng thời gian đó, giọng ca "Can't Feel My Face" bắt đầu hẹn hò với Selena Gomez. Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi cũng không kéo dài, khi kết thúc vào tháng 10/2017. Sau khi kết thúc với Selena, The Weeknd tiếp tục tái hợp Bella vào mùa Hè năm 2018.

Nguồn; Daily Mail