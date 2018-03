Tìm thấy thi thể 3 học sinh đuối nước trên sông Ba

Sáng 11-3, UBND huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đã tìm thấy thi thể của 3 em học sinh bị đuối nước khi đi tắm trên sông Ba.

Thi thể của các em được phát hiện vào sáng cùng ngày, trong đó thi thể của em Đào Hoàng Thanh Tính, được tìm thấy cách vị trí mất tích gần 3km. Vị trí tìm thấy 2 học sinh còn lại là Trần Minh Lợi và Đào Minh Lâm gần nơi các em tắm.

Xe Y tế chở thi thể nạn nhân không may gặp nạn

Tối 10-3, lực lượng Phòng cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan đã dùng lưới dăng ngang dòng sông Ba, bên cạnh đó thủy điện Đắk Srông 3B xả nước để "đón lõng" với hi vọng nếu không may các em bị đuối nước , thi thể mắc kẹt trong các hốc đá thì dòng nước có thể cuốn xuống lưới và mắc lại vào lưới.

Các học sinh (khoanh tròn) bị đuối nước

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 9-3, ba học sinh trên (cùng lớp 9A, trường THCS Lê Quý Đôn, ở xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) rủ một số bạn cùng lớp ra thác Cô Tiên (thuộc sông Ba, xã Ia Rsươm) tắm. Do bận giờ học thêm nên các bạn về trước, chỉ có 3 em Tính, Lâm và Lợi ở lại tắm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, không thấy ba em trên đến lớp, các học sinh cùng lớp quay lại tìm thì phát hiện quần áo, sách vở trên bờ.