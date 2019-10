Tìm thấy lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân vụ nữ chủ nhà tử vong với nhiều thương tích ở cổ, người đàn ông chết trong tư thế treo cổ

Liên quan đến vụ "nữ chủ nhà tử vong với thương tích ở cổ, người đàn ông chết trong tư thế treo cổ" như đã thông tin, tối 19/10, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở khu vực.

Danh tính 2 nạn nhân là bà H.T.B. (44 tuổi) và ông N.V.C. (52 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định bà B. tử vong trong tư thế nằm sấp trước cửa nhà. Thi thể bà B. có nhiều vết đâm chí mạng ở vùng cổ. Cạnh thi thể bà B. có 1 chiếc ĐTDĐ.

Khu vực bà B. tử vong.

Còn ông C. tử vong trong tư thế treo cổ. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 1 lá thư tuyệt mệnh được cho là của ông C. ghi lại. Nội dung lá thư là những lời xin lỗi các con, người thân gia đình. Đồng thời, ông C. mong mọi người cố gắng làm ăn….

Bên cạnh đó, ông C. cũng kể về mối quan hệ tình cảm với bà B. bị gia đình bà B. ngăn căn. Gần đây, bà B. muốn chấm dứt tình cảm nhưng ông C. không đồng ý.

Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm nên ông C. đã sát hại bà B.. Sau đó, ông C. đã treo cổ để tự tử theo người tình của mình.

Ông C. tử vong trong tư thế treo cổ.

Như đã thông tin, sáng cùng ngày, người dân sinh sống ở ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đi ngang qua nhà của bà B. thì phát hiện bà nằm bất động trước hiên nhà.

Khi kiểm tra, người dân phát hiện bà B. đã tử vong vớt nhiều vết thương ở phần cổ. Lúc này, mọi người hô hoán và báo công an.

Công an có mặt phong toả hiện trường và kiểm tra bên trong căn nhà thì phát hiện thêm ông C. tử vong trong tư thế treo cổ bên trong nhà.

Được biết, ông C. từng có vợ và 2 con đã lớn. Do không hợp nên ông C. đã ly hôn vợ mình. Sau đó, ông C. có tình cảm với bà B. nhưng chưa đi tới kết hôn.

Hiện vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.