Tìm ra "món ăn" có thể chống được bệnh ung thư, rất dễ kiếm, có sẵn trong tự nhiên nhưng ít ai ngờ tới

Ung thư là căn bệnh thế kỷ mà giới Y học khắp thế giới đang phải đau đầu để đối phó triệt để. Ai cũng biết để phòng ngừa căn bệnh này chúng ta nên áp dụng một chế độ ăn uống khoa học. Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ trong tự nhiên có một loại "thuốc" đẩy lùi ung thư vô cùng hiệu quả và sẵn có, bạn có biết đó là gì không?

Theo một nghiên cứu mới đây nhất, ăn kiến và các loại côn trùng khác có thể bảo vệ con người khỏi ung thư. Tuy đáng sợ nhưng những con vật này chứa nhiều chất oxy hóa hơn nước cam hay một số loại sinh tố, salad đẹp mắt khác.

Các chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin, làm giảm sự phát triển của các gốc tự do nguy hiểm tiềm tàng trong cơ thể, ngăn ngừa tổn thương DNA.

Các nhà khoa học tại Đại học Rome cho biết, gần 1/4 số người trên thế giới đã ăn côn trùng và đạt kết quả ngoài mong đợi. Một số loại côn trùng phổ biến có thể làm thức ăn bao gồm kiến, châu chấu, dế và tằm. Chỉ có các bộ phận có thể hòa tan được ở côn trùng được sử dụng, cánh và ngoài của chúng sẽ bị vứt bỏ đầu tiên – trên phương diện được hấp thụ như một loại sinh tố.

"Côn trùng ăn được chứa rất nhiều protein, axit béo không bão hòa đa nối đuôi, khoáng chất, vitamin và chất xơ. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có ai so sánh chúng với các thực phẩm chức năng vốn đã phổ biến như dầu ô liu, nước cam về hoạt động chống oxy hóa. Trong tương lai, chúng tôi có thể điều chỉnh chế độ ăn kiêng trong việc nuôi côn trùng để tăng hàm lượng chất chống oxy hóa cho động vật hoặc con người", nhà khoa học Mauro Serafini cho hay.



Bọ xít có khả năng làm giảm số lượng gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do là các phân tử phản ứng cao trong cơ thể được tạo ra bởi một số phản ứng hóa học. Mặc dù chúng được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể, tuy nhiên các gốc tự do cao có thể làm hỏng DNA, protein và các bộ phận khác của tế bào, có nguy cơ dẫn đến bệnh tật.

Ảnh Daily Mail.

Tổn thương DNA dễ gây ung thư bằng cách làm cho các tế bào sinh sản không kiểm soát hình thành khối u. Bức xạ và độc tố từ môi trường có thể làm tăng số lượng gốc tự do trong cơ thể, nhưng chất chống oxy hóa – chẳng hạn như những chất có nguồn gốc từ trái cây, rau xanh có trong côn trùng có thể làm giảm chúng.

Giáo sư Serafini cho biết những người ăn chay sở hữu chất chống oxy hóa cao hơn mức bình thường. Ông cũng phát hiện ra rằng những loại côn trùng chỉ ăn thực vật cũng khỏe mạnh hơn. Châu chấu và tằm (hai loại động vật chỉ ăn lá) có nhiều chất chống oxy hóa nhất, trong khi kiến và những loại ăn động vật khác có chỉ số oxy hóa thấp hơn.

"Ít nhất hai tỷ người – 1/4 thế giới đang thường xuyên ăn côn trùng. Phần còn lại chúng tôi sẽ cố gắng khích lệ họ vượt qua cơn sợ hãi để sử dụng loại thực phẩm siêu tốt này," nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng Frontiers.



Nguồn: Dailymail