Tiếp tục mở phiên xét xử Nguyễn Hữu Linh nghi dâm ô bé gái trong thang máy

Theo dự kiến, sáng 23/8, TAND quận 4 (TP.HCM) sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Chủ toạ phiên xử là thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó chánh án TAND quận này.

Được biết, phiên xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh vẫn sẽ được tiếp tục xử kín như lần trước. Ông Linh bị truy tố theo quy định tại Điều 146 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ông Linh khá khó khăn đi qua vòng vây của nhiều người sau phiên xử trước đó. (Ảnh: Quốc Hoàng)

Trước đó, ngày 29/7, VKSND quận 4, TPHCM đã ban hành cáo trạng bổ sung, tiếp tục truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh ra TAND quận 4 để tòa này xét xử sơ thẩm về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo đó, ngày 19/7, Công an quận 4 đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án, đề nghị tiếp tục truy tố bị can Linh tội danh này.

Ngày 11/7, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM có kết luận giám định bổ sung những vấn đề mà TAND quận 4 yêu cầu khi trả hồ sơ hồi tháng 6/2019.

Kết luận giám định bổ sung nêu: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian lúc 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây (theo giờ hệ thống camera như trong tập tin video cần giám định) bàn tay trái của bị can Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không.

Ngoài ra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có công văn trả lời nguyên nhân do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. Đối với các giám định còn lại do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM thực hiện trước đó để Công an quận 4 làm căn cứ xác định hành vi đều chính xác, khách quan.

Ông Nguyễn Hữu Linh bị truy tố theo khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Như đã thông tin, chiều 2/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 nhận được thông tin trên mạng xã hội có đoạn phim dài khoảng 58 giây về một người đàn ông ôm hôn bé gái trong thang máy của chung cư Galaxy 9 (quận 4).

Quá trình điều tra xác định vào khoảng 21h ngày 1/4, bé gái 8 tuổi xuống siêu thị của chung cư mua đồ cho mẹ. Sau đó, cháu bé đi thang máy lên nhà và nhờ bảo vệ chung cư quẹt thẻ thang máy.

Lúc này, ông Nguyễn Hữu Linh cũng bước vào thang máy để đi lên chung cư. Khi thang máy di chuyển thì bé gái 8 tuổi bị ông Linh ôm từ phía trước mặt, khi ôm tay ông Linh vịn vào bụng, tay phải choàng qua đầu, vai và dùng miệng hôn vào má trái của cháu.

Cháu bé hoảng sợ đứng gần cửa thang máy thì ông Linh tiếp tục ôm từ phía sau kéo cháu lại gần khiến phần lưng cháu dựa vào trước người của ông Linh. Khi thang máy mở cửa, ông Linh mới chịu buông nạn nhân ra.

Sau khi nghe con kể lại sự việc, cha bé gái xuống báo ban quản lý, cùng trích xuất camera mời ông Linh xuống làm việc. Lúc này, ông Linh thừa nhận mình là người đàn ông trong đoạn phim và khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, CMND số 2003347 cấp vào tháng 10/2007 tại Quảng Nam.

Qua làm việc, phụ huynh bé gái đồng ý bỏ qua vụ việc và ông Linh bay về Đà Nẵng. Sau khi đoạn phim bị phát tán trên mạng, chiều 3/4, ông Linh đến Công an quận 4 trình diện và khai nhận.