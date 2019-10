"Tiền bối" của bà Tân Vlog vừa qua đời, để lại kênh Youtube 6 triệu sub với 623 triệu views và những giá trị lớn không ngờ

Ở Việt Nam, bà Tân Vlog trở thành hiện tượng lạ bởi phong cách làm Youtube không giống ai. Cũng chọn lĩnh vực ẩm thực nhưng thay vì chọn dạy nấu ăn, thưởng thức đồ ăn, hoặc khám phá đồ ăn mới lạ như nhiều người từng làm, thì bà Tân "chọn lối đi riêng" khi liên tục sản xuất những clip chế biến các món ăn siêu to khổng lồ khiến dân mạng trầm trồ ngắm đã mắt.

Từ trà sữa, bánh bông lan, kem que, cho đến đùi gà rán, lẩu Thái siêu cay... món gì bà Tân cũng làm được với kích cỡ khổng lồ, bằng những dụng cụ riêng do bà chế ra để phù hợp với việc làm vlog. Mỗi khi hoàn thành món ăn, bà sẽ đem đi mời hàng xóm thưởng thức cùng.

Cụ ông RTeddy - "tiền bối" của bà Tân Vlog với xu hướng làm những món siêu to khổng lồ.

Đạt được cả nút vàng Youtube chỉ sau 20 ngày lập kênh, song bà Tân vẫn được coi như "tân binh" trong trào lưu nấu đồ ăn siêu to khổng lồ mà thôi, bởi trên thế giới đã có nhiều người làm clip giống thế rồi. Cụ ông Reddy người Ấn Độ là một ví dụ tiêu biểu, bởi thâm niên 2 năm nấu các món cỡ bự trên kênh "Grandpa Kitchen" đã giúp ông nổi tiếng khắp thế giới, được 6 triệu người dùng MXH follow thường xuyên.

Không rõ bà Tân có từng tham khảo video của cụ ông Reddy hay không, nhưng phong cách làm vlog cũng na ná, ai xem cũng nhận ra ngay.

Hình ảnh quen thuộc của cụ ông người Ấn với hàng triệu khán giả bên những món ăn độc đáo.

Tuy nhiên, có một điều đáng buồn là từ nay các fan hâm mộ sẽ không còn được xem clip do cụ ông Reddy làm ra nữa. "Grandpa" đáng mến đã qua đời vào ngày 27/10 vừa qua, đám tang của ông được tổ chức long trọng với sự tham gia của vô số người. Những khoảnh khắc đẹp nhất trong 2 năm làm vlog, cũng như hành trình cuối cùng qua miền vĩnh hằng của cụ Reddy đã được tổng hợp lại trong video cuối cùng có tên "Grandpa's An Emotional and heart touching final journey".

Video thông báo sự ra đi đột ngột của cụ ông Reddy - người đàn ông vĩ đại của trẻ em mồ côi Ấn Độ, Youtuber nổi tiếng của kênh "Grandpa Kitchen".

Chỉ sau 14h đăng tải, video này đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem, với hơn 60k bình luận đầy ngỡ ngàng, tiếc nuối và buồn bã của cộng đồng mạng. Tất cả là nhờ tấm lòng nhân ái cùng những điều tốt đẹp mà ông Reddy đã làm khi còn sống khiến ai cũng kính nể, tiếc thương ông vô cùng.

Cụ ông 73 tuổi đáng kính đã ra đi, để lại di sản to lớn đầy giá trị nhân văn là kênh Youtube chuyên nấu các món ăn khổng lồ cho trẻ em nghèo.

Theo những gì dân mạng tìm hiểu thì năm nay cụ Reddy khoảng 73 tuổi. Suốt mấy năm qua, cụ đã dành toàn bộ thời gian để thực hiện một mục đích cao cả, đó là nấu các món ăn khổng lồ cho trẻ mồ côi, trẻ em nghèo ở vùng quê Ấn Độ. Việc làm này không mang lại lợi nhuận nào ngoài mục đích mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những đứa trẻ kém may mắn, ít nhất là chúng cũng có thức ăn ngon.

Hàng triệu người khắp thế giới luôn ủng hộ và yêu quý cụ Reddy bởi các món do cụ làm ra không hề bị bỏ phí mà đều được dành cho các em bé có hoàn cảnh đáng thương.

Những món mà cụ Reddy chọn thường làm từ gà, bột, rau củ và dễ chuẩn bị nguyên liệu, như bánh ruốc gà rán trứng, cơm trộn Biryani truyền thống Ấn Độ, mỳ Ý, khoai chiên, salad, đồ ăn chay kiểu Ấn, bánh bông lan... Thường thì có thêm 2-3 người quen nữa phụ giúp ông làm tất cả các khâu cho đến tận lúc chia đồ ăn cho các em bé.

Mỗi video có độ dài từ 12-15 phút, theo format là mở đầu bằng triết lý cuộc sống hoặc câu nói nổi tiếng của các vĩ nhân, kêu gọi mọi người sống nhân văn, quan tâm đến nhau, đối xử thiện lành với thế giới xung quanh, sau đó là bắt tay vào nấu nướng, rồi mang đồ ăn cho lũ trẻ.

Câu nói quen thuộc của cụ ông Reddy cũng là "Ông của các cháu đây", nghe khá quen giống "Bà chào các cháu" của bà Tân Vlog phải không? Các góc quay trong vlog của cụ Reddy đều rất đẹp, dung dị mộc mạc, toàn cảnh làng quê, cây cối, đồng ruộng nhưng rất sắc nét, ấn tượng và nhiều cảm xúc.

Kênh "Grandpa Kitchen" được lập ra vào tháng 8/2017 bởi cháu ruột của cụ Reddy, đến nay đã sở hữu hơn 6 triệu người theo dõi và hơn 623 triệu views từ khoảng 200 video mà cụ Reddy thực hiện cùng người quen. Mỗi lần nấu các món ăn khổng lồ, cụ ông 73 tuổi lại cùng cộng sự mang dụng cụ sơ chế, nấu ăn ra ngoài trời, chủ yếu là cánh đồng rộng hoặc trong vườn, dưới tán cây.

Hình ảnh gần gũi của cụ Reddy thực sự đã chạm đến trái tim của nhiều người, với di sản mà ông để lại trên kênh Youtube, hi vọng rằng sẽ có ai đó tiếp tục làm điều thiện mà ông đang thực hiện dang dở.