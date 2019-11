Thực hư câu chuyện nhân viên dọn phòng ăn cắp tinh trùng từ bao cao su của khách tỷ phú để tự mang bầu và sinh con

Vài giờ qua, mạng xã hội xôn xao trước tin tức 1 người phụ nữ từng làm công việc dọn phòng tại 1 khách sạn ở thành phố Las Vegas, Mỹ, giành chiến thắng trong vụ kiện đòi tiền chu cấp cho con trai 4 tuổi của mình. Theo đó, người này thừa nhận cô và vị tỷ phú trẻ kia chưa từng quan hệ tình dục nhưng cô mang thai và sinh con được là nhờ vào tinh trùng trong chiếc bao cao su cũ mà anh đã sử dụng.

Thế nhưng, câu chuyện này lại khiến người ta bán tin bán nghi về độ xác thực. Mới đây, trang Truth or Fiction (tạm dịch: Sự thật hay tưởng tượng) đã đưa ra bài phân tích, chỉ ra những điểm khó tin của câu chuyện trước khi kết luận nó là tin giả.

Được biết, câu chuyện này được đăng tải lần đầu trên trang Facebook "Waploaded.com Media" và được chia sẻ rộng rãi trên diễn đàn Reddit thông qua tài khoản @nottheonion.

Tuy nhiên, 2 nguồn chia sẻ này chỉ đăng mỗi bức ảnh chụp màn ảnh về câu chuyện, không rõ nó được đăng tải trên báo nào, đường link ra sao. Thêm nữa, hầu hết các kết quả tìm kiếm trên Google về câu chuyện này đều dẫn đến các trang báo bên ngoài nước Mỹ trong khi vụ việc xảy ra ở thành phố Las Vegas. Một vụ kiện với tình tiết gây sốc như vậy xảy ra trên đất Mỹ nhưng không một trang báo Mỹ nào đưa tin?

Hầu hết các trang báo đăng tin tức này là báo châu Phi. Tuy nhiên, họ sử dụng cùng 1 bức ảnh người phụ nữ bên cạnh là chiếc bao cao su và không hề có bất cứ thông tin gì xác đáng như tên họ đầy đủ của nữ chính.

Theo Truth or Fiction, bài báo đầu tiên về vụ việc này được đưa bởi ihlayanews.com với dòng thông tin:

Một nhân viên dọn phòng 40 tuổi ở Las Vegas thắng vụ kiện đòi tiền cấp dưỡng nuôi con trước tỷ phú 28 tuổi dù họ chưa từng quan hệ tình dục với nhau. Jane khi đó chỉ mới 36 tuổi đã ăn trộm chiếc bao cao su đã được vị khách tỷ phú kia sử dụng. Cô cho tinh trùng vào âm đạo của mình rồi mang thai và hạ sinh 1 bé trai năm nay 4 tuổi. Trong suốt phiên tòa xét xử, Jane thừa nhận chưa từng quan hệ tình dục với vị tỷ phú kia và chỉ dùng tinh dịch trong chiếc bao cao su anh đã sử dụng mà cô tìm được trong lúc dọn phòng để mang thai và sinh con. "Tôi đã nhìn thấy sao kê ngân hàng của anh ấy để trên đầu giường. Lúc đó, tôi rất muốn có con và nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu như bố của đứa trẻ là một người giàu có".

Kết quả phiên tòa cho thấy Jane nhận được 2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng) tiền chu cấp nuôi con trong suốt 3 năm qua. Cô đã nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh nhờ vào số tiền đó.

Được biết, dòng miêu tả của trang Ihlaya News là "nuusparodie waarvan jy hou", được dịch ra bởi Africa Check có nghĩa là "news parody that you like" (tạm dịch: tin tức hài hước mà bạn thích). Trong khi đó, "Ihlaya News" có nghĩa là "crazy person news" (tạm dịch: Tin tức dành cho người điên).



Ihlaya News được cho là trang báo đầu tiên đưa tin về vụ việc này nhưng từ cái tên đến dòng miêu tả cho thấy đây là trang tin không đáng tin cậy.

Được biết, khi đưa tin về vụ việc này, Ihlaya News sử dụng phong cách viết châm biếm cho thấy nó chưa được kiểm chứng. Nhưng sau khi được các trang báo châu Phi khác đăng lại, họ đã chỉnh sửa bài đăng ban đầu, loại bỏ các chi tiết châm biếm đi. Sau đó, nhiều trang Facebook đã chụp màn hình lại và chia sẻ rộng rãi mà không biết rằng câu chuyện bắt nguồn từ 1 trang tin tự nhận mình là "trang tin dành cho người điên".

(Nguồn: Truth or Fiction)