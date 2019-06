Thu Phương thừa nhận mê “Lan Cave” Thanh Hương và lạy nữ diễn viên vì lý do này

Hứa hẹn bùng nổ và có một đêm thi quyết liệt trong tập 8 Trời sinh một cặp, 5 thí sinh còn lại của top 10 đến với vòng Mashup – Liên khúc gồm: Thanh Hương, Soho Hoàng Sơn, Hồng Phúc, Tâm Anh và Châu Nhật Nguyên.

Mashup 2 ca khúc Still loving you – I hate myself for loving you là tiết mục mở màn của HLV Đinh Hương và Thanh Hương. Cặp đôi hóa thân thành nữ thần lửa và Nữ thần ánh sáng. Cả hai mang đến phong cách đậm chất rock, những quãng lên cao trơn tru cùng với độ gằn giọng chuyên nghiệp. Điểm nhấn của tiết mục chính là phần đánh trống của Thanh Hương.



Tập 8 "Trời sinh một cặp" mùa 3: "Still loving you" & "I hate myself for loving you" - Đinh Hương ft Thanh Hương

Nữ diễn viên khiến khám khảo Huy Tuấn há hốc mồm và liên tục hò hét vì độ "điên" hết cỡ. Riêng Thu Phương còn tố nam giám khảo mất kiểm soát vì Thanh Hương. Nữ HLV Đinh Hương cho biết cô đọc được bên trong Thanh Hương là một cá tính "điên loạn" nên phải chọn tác phẩm điên xứng tầm. Tiếp lời đàn chị, nữ diễn viên cũng thừa nhận mình là người điên và sẽ làm những điều nổi loạn bất chấp.



Riêng giám khảo Thu Phương cô cho biết mình "đau hết cả tay" vì phải cổ vũ cho cặp đôi. "Hương ơi! Chị mê em quá! Chị lạy em luôn. Em dễ thương quá. Sao em lại đáng yêu đến thế. Chị chính thức thần tượng em rồi đấy" – Thu Phương liên tục cảm thán. Không đợi MC Quốc Bảo nhắc, Thu Phương cho liền 10 điểm tròn. Riêng Huy Tuấn, anh cộng thêm điểm đánh trống và tiếp tục Thanh Hương có điểm 10 thứ 2. Hoàng Bách tiếp nối hai giám khảo còn lại và nâng điểm số nữ diễn lên 30 điểm.

Xin cho con – Thế giới ấy không có mẹ là sáng tác mới nhất của HLV Đinh Hương và cô trao lại cho học trò Soho Hoàng Sơn mang lên sân khấu Trời sinh một cặp mùa 3. Khác với những phần trình diễn máu lửa trước đó, Soho Hoàng Sơn mở đầu tiết mục với màn độc thoại cảm xúc. Đặc biệt đoạn rap cảm xúc về mẹ khiến khán giả và giám khảo không khỏi xúc động. Tuy nhiên phần chấm điểm của giám khảo lại gây tranh cãi vì nhiều bất đồng ý kiến. Tiết mục được Thu Phương đánh giá cao và cho 10 điểm.

Xóa tan không khí hừng hực của tiết mục Soho Hoàng Sơn, quản lý Hòa Minzy cùng HLV Văn Mai Hương mang đến bản mashup 3 ca khúc hit: Talk to me – Người ta có thương mình đâu – Có ai thương em như anh. Vẫn là thí sinh được đánh giá cao về giọng hát, phóng viên Châu Nhật Nguyên tiếp tục phát huy quãng giọng dày, ấm áp của mình để chinh phục khán giả và giám khảo. Hoàng Bách và Thu Phương cho 9,75, riêng Huy Tuấn cho 9,5.

Là thí sinh được đánh giá sáng tạo và có khả năng dàn dựng sân khấu cực tốt, diễn viên Tâm Anh tiếp tục biến sân khấu Trời sinh một cặp mùa 3 thành một bức tranh lụa huyền ảo. Cặp đôi HLV Văn Mai Hương – Tâm Anh tái hiện tình yêu cổ trang ngay trên sân khấu với Sắc màu và Cánh hoa tàn. Cả hai bài hát được khéo léo phối lại khi lựa chọn đoạn đầu chậm rãi vài cao trào ở tiết tấu vào đoạn điệp khúc. Huy Tuấn cho 9,25, Thu Phương, Hoàng Bách cho tiết mục này 9,5 điểm.

Kết lại đêm thi Mashup – Liên khúc chính là phần trình diễn dễ thương của hai ông bố Thiên Vương MTV và MC Hồng Phúc. Không lựa chọn những bản nhạc tình như vòng trước, Hồng Phúc phối hai ca khúc trẻ trung Hát với chú vé con – Vào hạ. Phần trình diễn của bộ đôi được dàn dựng công phu với vũ đoàn như một mùa lễ hội vào hè hoàn tráng. Đặc biệt Hồng Phúc còn thay đổi phong cách thời trang cá tính khác hẳn hình ảnh chỉn chu như trước. Ba giám khảo đồng loạt cho 9,5.

Với bảng tổng kết điểm dựa trên kết quả của ban giám khảo và sự lựa chọn của khán giả, hai trong số top 6 thí sinh được an toàn là Châu Nhật Nguyên và Huỳnh Anh. Như vậy, 4 nghệ sĩ phải dừng chân tại Trời sinh một cặp mùa 3 là: Hồng Phúc, Tâm Anh, Yaya Trương Nhi, Võ Thanh Can. Đặc biệt với sự chia tay của MC Hồng Phúc, đội Thiên Vương thất thủ khi chỉ còn duy nhất một chiến binh là dancer Kim Anh.

Tập 9 Trời sinh một cặp mùa 3 phát sóng vào lúc 21h15 thứ 7 trên VTV3 ngày 21/6.