Thông tin đồn đoán lái xe trường Gateway tự tử trên mạng xã hội là vô căn cứ

Cũng theo Trung tá Trần Văn Hóa, hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành các bước để điều tra vụ án. Từ khi vụ án xảy ra, trên một số trang thông tin, mạng xã hội đã có những tin đồn thổi vô căn cứ, suy diễn của không ít người dân.

Cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy khám nghiệm chiếc xe chở cháu bé tử vong

Việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến công tác điều tra của Cơ quan Công an. Đại diện chỉ huy CAQ Cầu Giấy cũng khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng, không đồn thổi, suy diễn ác ý gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác điều tra của cơ quan Công an. Việc điều tra xử lý của Cơ quan Công an được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7-8, Cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" xảy ra tại trường Gateway. Cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy cũng đã nhanh chóng triển khai điều tra, tiến hành các thủ tục pháp y, khám nghiệm hiện trường chiếc xe ô tô chở cháu bé tử vong, thực nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm sáng tỏ vụ án.

