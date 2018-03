Thông dịch viên của Hương Giang: ‘Nếu cô ấy không trở thành hoa hậu, có thể tôi là người bị ‘ném đá’ nhiều nhất’

Tối 9/3, vượt qua 27 nhan sắc xinh đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới, Hương Giang chính thức đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 trong sự nức lòng của người hâm mộ nước nhà cũng như quốc tế.

Với câu trả lời không thể thuyết phục hơn khi mong muốn đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng người chuyển giới, giọng ca Mùa để yêu thương nhận được sự tán thưởng của hội đồng giám khảo và đông đảo khán giả theo dõi chương trình.

Kết quả tuyệt vời này có sự đóng góp không nhỏ xuất phát từ phần phiên dịch của anh Nguyễn Thanh Phong - người truyền tải thông điệp của người đẹp sinh năm 1991 đến BGK. Trước một số ý kiến cho rằng, thông dịch viên đã thêm thắt ý của mình vào phần trả lời của đại diện Việt Nam tại Miss International Queen 2018, SAOstar đã liên hệ để tìm hiểu cũng như nghe những chia sẻ của anh về vấn đề này.

Anh Nguyễn Thanh Phong - phiên dịch cũng như quản lý của Hương Giang tại Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018.

Anh Nguyễn Thanh Phong chia sẻ: “Là người quản lý của Giang trong suốt quá trình Giang tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, tôi hiểu được tính cách cũng như cách giao tiếp của Giang. Khi thông dịch cho tôi Giang, tôi chỉ cố gắng làm sao có thể truyền tải hết thông điệp Giang muốn nói, đầy đủ và súc tích.

Tôi và Giang như hai ngọn lửa đốt cùng nhau, chính vì điều đó đã giúp cho lời thông dịch của tôi đến với BGK một cách hay nhất có thể. Để Giang chạm đến ngôi vị cao quý nhất của cuộc thi”.

Anh Phong là người giúp Hương Giang truyền tải thông điệp đến BGK.

Quản lý của tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại cuộc thi cho biết khán giả đã ồ lên thể hiện sự đồng tình cho câu trả lời Hương Giang sau khi được phiên dịch. Và anh vô cùng hạnh phúc khi có thể truyền đạt được những thông điệp ý nghĩa mà giọng ca Em không hối tiếc muốn gửi đến BGK.

Anh Phong chia sẻ thêm, các thí sinh trong cuộc thi ai cũng có câu trả lời xuất sắc. Tuy nhiên, có thể do thông dịch viên của họ không hiểu được tính cách nên chỉ dịch sát nghĩa chứ không có sự tinh tế hay nêu lên quan điểm cá nhân của người đẹp đó. Riêng với anh, do tiếp xúc và làm việc với Hương Giang từ trước nên một phần nào cũng hiểu được cách giao tiếp và ứng xử của cô ra sao để truyền tải hết thông điệp đến BGK. Và may mắn đã mỉm cười với đại diện Việt Nam tại cuộc thi này.

“Thông dịch viên mang trọng trách rất to lớn. Thí sinh đó có đạt được ngôi vị hoa hậu hay không một phần là nhờ thông dịch viên. Nếu Giang không đoạt vương miện, có thể tôi là người bị ‘ném đá’ nhiều nhất. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình, dùng những ngôn từ tinh tế, ngắn gọn và súc tích nhất để truyền tải đến mọi người. Đó cũng là điều mà Giang và tôi muốn mang đến cho BGK và khán giả theo dõi cuộc thi” - anh Phong tâm sự.

Anh Thanh Phong cho biết sau đêm thi, cộng đồng mạng cũng chia sẻ Quán quân Cuộc đua kỳ thú lên ngôi hoa hậu một phần nhờ anh phiên dịch. Tuy nhiên, anh Phong lại khá khiêm tốn khi cho rằng giọng ca chuyển giới đăng quang là do câu trả lời xuất sắc của cô. Và Hương Giang hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó.

“Nếu những lời thông dịch của tôi là 9 điểm thì niềm khát khao của Giang muốn chứng minh vẻ đẹp của người chuyển giới Việt Nam, tiếng nói của cộng đồng LGBT trong Giang là 10” - anh Phong tự hào khi nói về Hoa hậu Hương Giang.