Thời buổi xã hội "loạn lạc" thế này, tôi phải dạy con kiểu gì cho đúng đây?

Phải nói trước rằng tôi là một bà mẹ trẻ với 2 đứa con, 1 đứa đã lên 7 và 1 đứa năm nay mới được 3 tuổi. Tôi viết những dòng trăn trở này khi nhìn các con đang say ngủ bên cạnh. Hôm nay chồng tôi lại phải trực nên chỉ có 3 mẹ con ở nhà.



Do tính chất công việc nên chồng tôi khá bận rộn. Anh không chỉ phải đi sớm về muộn mà thỉnh thoảng phải trực đêm nên mọi việc nhà cửa, con cái chủ yếu đều do tôi phụ trách. Dù có chút tủi thân nhưng chồng tôi rất thương vợ con, đi làm thì thôi nhưng về nhà là anh lại lao vào phụ vợ làm việc nhà, trông con. Vì vậy mà tôi cũng được an ủi phần nào.

Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng thời gian gần đây là việc phải dạy con như thế nào giữa thời buổi "loạn lạc" thế này. Đương nhiên, chuyện "loạn lạc" tôi nói ở đây là do sự thay đổi đến chóng mặt của xã hội. Và điều này đã tác động không nhỏ đến sự phát triển của con trẻ.

(Ảnh: Internet)

Hôm nay, khi đang lướt Facebook, tôi đã tình cờ đọc được câu chuyện của một cô bé lớp 3 sáng tác. Chị gái của cô bé này tình cờ đọc được nên đã đăng lên MXH. Chắc hẳn mọi người đang nghĩ đó là một câu chuyện cổ tích với nhân vật chính là hoàng tử và công chúa phải không?

Nhưng không! Câu chuyện còn chưa đến 10 câu nhưng nội dung thì dung tục hết mức có thể. Thậm chí tôi còn không đủ can đảm để kể lại và cũng không dám tin rằng đó là của một đứa bé lớp 3 viết ra. Liệu có khi nào con tôi đang học lớp 2 cũng đã biết những câu chuyện như thế không?

Mà chẳng nói đâu xa, ngay con bé nhà chị Thu, hàng xóm nhà tôi, cũng khiến tôi cảm thấy quan ngại sâu sắc. Bố mẹ ly hôn, con bé ở với mẹ. Dù học cực kỳ giỏi, luôn đạt kết quả đứng đầu lớp nhưng con bé luôn có cách cư xử không đúng mực với mẹ mình. Nói trống không, cáu gắt, nạt nộ,... tất cả những hành động đó đều được con bé trút hết lên mẹ mình. Và chị Thu, tôi không biết vì lý do gì mà lại có thể để tình trạng đó diễn ra hàng ngày hàng giờ như vậy.

Tôi không khẳng định tất cả trẻ con bây giờ đều có những hành động tiêu cực như tôi được chứng kiến. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng ngày nay, tâm sinh lý của trẻ con ngày càng phức tạp. Và cho dù con mình không như thế (hay tôi không biết con mình như thế) thì ngày ngày tiếp xúc với bạn bè phức tạp, chắc chắn con tôi cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.

(Ảnh: Internet)

Tất nhiên, tôi không thể ngăn cấm con kết bạn được bởi bạn bè chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi đứa trẻ. Mà không kết bạn ngoài đời, con cũng có thể có những người bạn mới trên MXH. Đương nhiên tôi chưa phép con dùng MXH và hạn chế con dùng thiết bị điện tử nhưng sau này khi con lớn lên, tôi chẳng thể ngăn cản được điều đó.

Tôi đem chuyện này tâm sự với chồng thì anh bảo rằng: "Em cứ cả nghĩ. Trẻ con bây giờ đứa nào chả thế. Em cứ kệ để con lớn tự nhiên bởi bố mẹ cũng chỉ có thể bảo vệ ở mức độ nào đó thôi. Mình cứ nuôi dạy con trở thành người tốt và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và những người xung quanh là được."

Nhưng làm sao để nuôi dạy con trở thành người tốt và có trách nhiệm khi mà tâm lý của giới trẻ ngày một phức tạp và khó hiểu? Tôi chắc hẳn có không ít bà mẹ đang gặp phải những nỗi lo giống như tôi. Liệu ai có thể chia sẻ cùng tôi những lo lắng này bây giờ đây?