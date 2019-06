Thoát khỏi “cửa tử” ung thư nhờ điều trị với phác đồ tân tiến

Thoát án tử ung thư nhờ phác đồ điều trị đúng hướng



Nhớ lại thời điểm 4 năm trước khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, chị Phí Thị Lan Anh vẫn còn cảm thấy bàng hoàng: "Năm 2015 tôi phát hiện có 1 cục cứng ở ngực trái, đi khám thì bác sĩ kết luận bị ung thư vú giai đoạn 2. Lúc đó tôi thực sự rất bế tắc và luôn dằn vặt bản thân bởi câu hỏi liệu bệnh có thể chữa khỏi không, mình còn sống được bao lâu nữa, các con mình sẽ như thế nào."

"Nhiều người khuyên vợ chồng tôi nên sang Singapore để điều trị vì y học bên đó phát triển có cơ hội chữa khỏi vì vậy vợ chồng tôi đã lặn lội sang tận Singapore, tại đây tôi được điều trị với TS.BS See Hui Ti. Sau khi xem hồ sơ, bác sĩ đã tư vấn cho tôi rất kĩ, trấn an tôi rằng ung thư vú có thể chữa khỏi được, bệnh của tôi vẫn còn ở giai đoạn sớm nên có thể thực hiện phẫu thuật, lúc đó gánh nặng trong tôi đã vơi bớt đi phần nào." - chị Lan Anh cho biết.

"Tuy nhiên việc ra nước ngoài khiến gia đình tôi tốn rất nhiều chi phí chưa kể xa xôi vất vả." Rất may trong quá trình điều trị, chị Lan Anh được biết, TS.BS See Hui Ti cũng đang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân ung thư Việt Nam tại Bệnh viện Thu Cúc. "Đây thực sự là điều may mắn với gia đình tôi bởi tôi có thể điều trị cùng bác sĩ See và phác đồ như ở Singapore mà không cần tốn kém nhiều chi phí để sang nước ngoài." chị Lan Anh cho biết.

Ung thư vú có thể chữa khỏi nếu được điều trị tích cực, đúng hướng

Sau khi thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u kết hợp vét hạch ở nách, chị N.T.H được bác sĩ See chỉ định điều trị tiếp bằng phương pháp xạ trị và có tiến triển rất tốt. Hiện tại sau 4 năm sức khỏe của chị vẫn ổn định, chị vẫn làm việc bình thường và duy trì tập luyện sinh hoạt điều độ và đi khám định kì đều đặn theo lịch hẹn của bác sĩ tại Bệnh viện Thu Cúc. Chia sẻ về quá trình điều trị, chị Lan Anh cho biết có cảm giác như được cứu thoát khỏi "cửa tử" trong gang tấc và cảm thấy thật may mắn khi được gặp và điều trị với bác sĩ See.

Chị Lan Anh vẫn trẻ trung nhanh nhẹn sau 4 năm điều trị ung thư

Nỗ lực đưa tiến bộ trong lĩnh vực điều trị ung thư Singapore về Việt Nam

Các bệnh ung thư ở nữ giới như ung thư vú, tử cung, cổ tử cung, buồng trứng… đang âm thầm đe dọa và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn phụ nữ Việt Nam. Để điều trị bệnh, nhiều người không quản ngại xa xôi vất vả sang Singapore với mong muốn được hưởng những thành tựu của nền y học tiên tiến tại đây.

Tuy nhiên, hiện nay, bệnh nhân ung thư tại Việt Nam vẫn có cơ hội điều trị theo phác đồ chuẩn 100% Singapore cùng các chuyên gia ung bướu hàng đầu tại quốc gia này mà không cần lặn lội sang nước ngoài.

Bệnh viện Thu Cúc là 1 trong những đơn vị đi đầu trong việc đưa tiến bộ của y học Singapore vào việc điều trị ung thư, giúp người bệnh tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức. Điều trị ung thư tại Bệnh viện Thu Cúc bệnh nhân sẽ được điều trị theo phác đồ chuẩn Singapore và các chuyên gia ung bướu hàng đầu.

TS.BS See Hui Ti là chuyên gia trong lĩnh vực điều trị ung thư vú, tử cung, cổ tử cung, buồng trứng

TS.BS See Hui Ti là 1 trong những chuyên gia Singapore đang trực tiếp khám và điều trị ung thư tại Bệnh viện Thu Cúc. Bác sĩ See là chuyên viên tư vấn y khoa về trị liệu ung thư tại Trung tâm Điều trị ung thư Parkway, Bệnh Viện Gleneagles đồng thời là thành viên của Hội Ung Thư Học Phụ Khoa Quốc Tế, Hội Ung Thư Học Lâm Sàng Hoa Kỳ và Hội Y Khoa Singapore.. nổi tiếng trong lĩnh vực điều trị các bệnh ung thư ở nữ giới như ung thư vú, tử cung, cổ tử cung, buồng trứng…. Trong nhiều năm điều trị ung thư trên thế giới, bác sĩ See đã điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân ung thư. Không chỉ giỏi chuyên môn, TS.BS See Hui Ti cũng được yêu mến tin tưởng bởi luôn hết lòng và tận tâm với bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Đặc biệt, điều trị ung thư tại Bệnh viện Thu Cúc, bệnh nhân cũng được sử dụng những loại thuốc tốt nhất, nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài giảm tối đa tác dụng phụ. Bên cạnh đó, Thu Cúc cũng áp dụng đầy đủ bảo hiểm y tế theo quy định và nhiều loại bảo hiểm bảo lãnh.

