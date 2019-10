Thoát cơn đau thắt ngực bằng phẫu thuật bắc cầu chủ vành

Lấy mạch máu từ nơi khác để tạo mạch máu mới nuôi tim

Nhiều năm nay ông Nguyễn Đức Vinh (70 tuổi, Quảng Ninh) thường xuyên khó thở, tức ngực, đi khám ở nhiều nơi nhưng không phát hiện ra bệnh. Sau thời gian dài điều trị bằng thuốc không hiệu quả, sức khỏe ông Vinh ngày càng đi xuống, nhiều lúc chỉ nằm ở một chỗ. Tham gia chương trình khám sàng lọc tại Bệnh viện Vinmec Hạ Long, Ths.Bs Đỗ Xuân Chiến (khoa Nội tim mạch, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long) trực tiếp khám và làm các thủ thuật chẩn đoán, lúc này ông Vinh mới biết mình bị bệnh mạch vành rất nặng.

Nhận thấy bệnh nhân có tổn thương mạch vành phức tạp, để có phương án điều trị tối ưu, Ths.Bs Đỗ Xuân Chiến đã sử dụng hệ thống Telemedicine truyền dữ liệu chẩn đoán và hình ảnh bệnh nhân để hội chẩn từ xa cùng GS.TS Đỗ Doãn Lợi, Giám đốc Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội), giáo sư đầu ngành tim mạch Việt Nam. Sau hội chẩn, ông Vinh được sắp xếp chuyển lên Vinmec Times City (Hà Nội) để phẫu thuật khẩn cấp

Với tình trạng nhiều nhánh động mạch cung cấp máu cho tim ở bệnh nhân đã bị tắc nghẽn, Ths.Bs Nguyễn Xuân Thành, Bệnh viện Vinmec Times City - Người trực tiếp phẫu thuật cho ông Vinh cho biết: Ekip phẫu thuật đã tiến hành mổ bắc cầu chủ vành nhằm tạo ra một cầu nối mới bắc qua vị trí hẹp mạch vành. Cụ thể, mạch máu mới được lấy từ nhiều nguồn: tĩnh mạch ở chân bệnh nhân hoặc động mạch ngực trong sau đó được nối trực tiếp vào phía sau vị trí tắc, hẹp của động mạch vành tổn thương để cung cấp máu giàu oxy đến nuôi vùng cơ tim thiếu máu giúp điều trị bệnh mạch vành. Ca mổ kéo dài 4 giờ thành công không gặp các biến chứng và bệnh nhân được xuất viện sau 7 ngày.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân ăn ngủ tốt, đi lại nhanh nhẹn sau 7 ngày phẩu thuật phẫu thuật

Giống như ông Vinh, sau phẫu thuật bắc cầu chủ vành, khoảng 95% người bệnh lý mạch vành sẽ giảm được hoặc hết hẳn triệu chứng đau ngực và có thể hoạt động thể chất gần như người bình thường . Tuy nhiên, đây là một phẫu thuật lớn, được coi là cuộc đại phẫu, để đảm bảo an toàn tối đa chỉ nên tiến hành ở các bệnh viện có trang bị đồng bộ các chuyên khoa tim mạch, gây mê, phẫu thuật, hồi sức sau mổ,..

An tâm mổ tim tại Vinmec

Không ngừng cập nhật các tiến bộ trong điều trị tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times city đã đầu tư trang bị phòng mổ Hybrid đầy đủ các trang thiết bị tối tân như máy chụp mạch DSA, máy gây mê tích hợp các phần mềm theo dõi huyết động bệnh nhân (hệ thống PiCCO, entropy,…). Ngoài phòng mổ Hybrid, các thủ thuật chụp và can thiệp để chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch bằng ống thông còn được thực hiện tại phòng Cathlab cùng các thiết bị tối tân khác

Vinmec đầu tư trang bị phòng mổ Hybrid hiện đại nhất Việt Nam. Các thủ thuật chụp và can thiệp tim mạch bằng ống thông sẽ được thực hiện tại phòng Cathlab cùng các thiết bị tối tân khác.

Sử dụng biện pháp giảm đau trong và sau mổ là vô cùng quan trọng bởi đau tồn dư cùng đau mạn tính sau mổ - điều luôn là lo lắng của người bệnh phẫu thuật. Phần lớn các ca mổ tại Vinmec đều áp dụng phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống dưới hướng dẫn siêu âm (ESP) - kỹ thuật gây tê tiên tiến lần đầu tiên trên thế giới được Vinmec thực hiện, giúp giảm đau hiệu quả, nhờ vậy, những bệnh nhân già yếu có nhiều bệnh lý khác phức tạp có thể phục hồi rất nhanh.

BS Phạm Tuyết Trinh, Trưởng Đơn nguyên Nội trú, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Vinmec Times City cho biết thêm:"Thường mổ tim và ghép tạng cần phải đảm bảo điều kiện vô khuẩn cao nhất nếu không các biến chứng nhiễm trùng rất có thể sẽ xảy ra. Tại Vinmec quy trình này được xây dựng hết sức chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, thực hiện phẫu thuật bắc cầu chủ vành từ năm 2012, các trường hợp phẫu thuật ở tim tại Vinmec có tỉ lệ thành công cao, không có các biến chứng nặng được ghi nhận’’

Người bệnh sau mổ tim được bác sĩ Phạm Tuyết Trinh thăm khám hàng ngày

Thực hiện gần 50 ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) trong vòng hơn 2 năm, là bệnh viện tư nhân đầu tiên cấy ghép thành công tim nhân tạo hỗ trợ thất trái (HVAD) cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối và hàng trăm ca phẫu thuật, can thiệp tim thành công trong đó có những trường hợp bệnh phức tạp, Trung tâm tim mạch bệnh viện Vinmec Times City đã dần khẳng định là Trung tâm tim mạch hàng đầu miền Bắc. Cùng với quy trình quản lý toàn diện bệnh nhân tim mạch từ sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán, đánh giá, điều trị, dự phòng, theo dõi, Vinmec Times City đang phấn đấu trở thành Trung tâm can thiệp tim mạch xuất sắc (The best cath lab) theo tiêu chuẩn của Hội Tim mạch can thiệp Hoa Kỳ (SCAI)

Hội chẩn trực tiếp từ xa - đưa ra giải pháp tốt nhất Telemedicine (với "Tele" nghĩa là từ xa và "medicine" mang nghĩa điều trị) là giải pháp đã chứng minh được hiệu quả và được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới. Trong nỗ lực nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân ở các tỉnh thành, Vinmec đã thúc đẩy giải pháp Telemedicine qua hệ thống kết nối truyền dữ liệu trực tiếp giữa các phòng mổ, phòng Cathlab, dữ liệu chẩn đoán hình ảnh, dữ liệu ghi điện tim,…với các thiết bị tối tân. Bằng cách ứng dụng giải pháp khám chữa bệnh từ xa này, các bác sĩ Vinmec tại tất cả tỉnh thành được hội chẩn, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong và ngoài nước để lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu cho các ca bệnh phức tạp, tối giản chi phí và tiết kiệm thời gian.