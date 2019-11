Thịt mát – hành trình chinh phục người nội trợ

Chiếm trọn niềm tin người dùng

Tan tầm, chị Huỳnh Phương (Gò Vấp) khệ nệ bụng bầu qua quầy thịt của VinMart, tại Số 190 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp lựa cho mình phần thịt xương ống và thịt ba rọi đóng gói sẵn của MEATDeli. Chị cho biết, thịt mát MEATDeli được bán tại TP.HCM như giải "cơn khát" của chị, từ đó đến nay chị Phương không còn thói quen ra chợ buổi sớm để mua thịt heo.

"Mình biết thịt mát rất phổ biến ở các nước phát triển từ lâu, nhu cầu sử dụng thịt mát của mình và gia đình càng trở nên bức thiết khi mình có bầu. Khi có bầu, hai vợ chồng phải tranh thủ buổi sớm để ra chợ mong mua được thịt heo mới mổ. Cực đã đành nhưng tâm lý vẫn không thể yên tâm bởi không rõ xuất xứ, quy trình giết mổ đảm bảo an toàn hay không. Nay thì mình thoải mái rồi, đi làm về ghé siêu thị là có chứ không cần vội vàng và mất thời gian như trước" – Chị Phương chia sẻ việc "khát" thịt sạch của mình.

Có thể nói, thời gian vừa qua có quá nhiều lý do khiến người tiêu dùng cảm thấy bất an với thịt lợn (heo) – thực phẩm chiếm đa số trong bữa ăn người Việt. Theo khuyến cáo, Dịch tả lợn châu Phi không gây hại cho người dùng khi chế biến món ăn chín kỹ nhưng khó có thể thuyết phục bà nội trợ yên tâm bởi hàng loạt các câu chuyện bảo quản, quy trình chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển…không khép kín và chuyên nghiệp.

Chia sẻ câu chuyện "phải lòng" thịt mát, bà Lê Hoa (54 tuổi, Phú Nhuận) dí dỏm: "Tôi và ông nhà quê xứ Quảng, món "tủ" của tôi là thịt heo luộc cuốn bánh tráng cùng đủ các loại rau thơm. Ấy vậy, thông tin dịch tả khiến ông nhà tôi quay lưng với món này. Thi thoảng thèm quá, tôi mua vài lạng thịt về luộc nhưng cảm giác không còn ngon như trước. Cũng may, bữa rồi cô con gái đem về hộp thịt, bảo mẹ cứ làm xem ba ăn có thấy ngon không? Ổng và cả nhà đều khen ngon bởi thịt thơm và ngọt, khi luộc thì nước trong và ít bọt. Lúc ấy tôi mới biết đó là thịt mát và ghiền luôn đến giờ" – Bà Hoa cho hay.

Khi viết bài, chúng tôi có một số khảo sát nhanh đối với các bà nội chợ từng mua và sử dụng sản phẩm thịt mát, câu trả lời nhận được đều cho thấy những món ăn được chế biến từ thịt mát cho vị ngon hơn, thơm và ngọt. Đặc biệt, vị ngon của món ăn đồng đều chứ không "hên xui" khi mua thịt ngoài chợ.

Mới đây, theo một khảo sát vừa được công bố của Nielsen, 97% người tiêu dùng đồng ý sản phẩm thịt heo MEATDeli tươi ngon.

Hình người tiêu dùng.

Ngon nhưng an toàn mới là quan trọng nhất

Ở khâu chăn nuôi, heo được nuôi theo tiêu chuẩn Global GAP, không thuốc tăng trưởng hay chất tạo nạc và đảm bảo thịt sạch. Để được đưa vào Tổ hợp chế biến MEAT Hà Nam, heo phải vượt qua 2 vòng kiểm dịch: chỉ heo khỏe, không nhiễm dịch bệnh mới được xuất bán khỏi trại và sau đó nhập vào nhà máy.

Hình tổ hợp chế biến MEAT Hà Nam

Nhằm đảm bảo mang đến thịt sạch cho người tiêu dùng, từ khi hoạt động, Tổ hợp MEAT Hà Nam đã quyết tâm vận hành theo Tiêu chuẩn Toàn cầu BRC về An toàn Thực phẩm do chính các chuyên gia giàu kinh nghiệm của EU trực tiếp vận hành, giám sát và kiểm nghiệm. Vào tháng 9-2019, MEAT Hà Nam đã chính thức đạt Tiêu chuẩn Toàn cầu BRC về An toàn Thực phẩm. Đây là nhà máy chế biến đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực thịt tươi sống được cấp chứng chỉ uy tín này. BRC là bộ tiêu chuẩn do Hiệp hội Bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium) thiết lập nhằm kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Được quản lý bởi các chuyên gia trình độ cao với các tiêu chí đánh giá, quy trình chứng nhận nghiêm ngặt và nhất quán trên toàn thế giới, BRC xem là "tiêu chuẩn vàng" trong lĩnh vực An toàn thực phẩm. Hiện đã có hơn 25.000 nhà sản xuất và cung ứng thực phẩm tại hơn 130 quốc gia áp dụng tiêu chuẩn này.

Hình phòng lab tại MEAT Hà Nam

Theo công nghệ thịt mát, thân thịt ngay sau khi giết mổ trải qua quá trình làm mát đảm bảo tâm thịt ở phần dày nhất đạt nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C. Thịt mát sẽ được kiểm dịch lần thứ 3 để chắc chắn thịt mát MEATDeli đưa ra thị trường không bị nhiễm mầm bệnh. Thịt được đóng gói kín ngay tại nhà máy với công nghệ Oxy-Fresh 9 để đảm bảo tươi ngon suốt 9 ngày* và Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Trong quá trình vận chuyển và bảo quản tại điểm bán, thịt MEATDeli phải được duy trì nhiệt độ mát từ 0 đến 4 độ C xuyên suốt đến tay người tiêu dùng.

Thịt mát - thịt nóng Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới còn thói quen sử dụng thịt "nóng". Thịt "nóng" là loại thịt ngay sau khi giết mổ được đưa thẳng ra chợ để bán cho người tiêu dùng, không được bảo quản đúng cách và khó kiểm soát chất lượng. Dù loại thịt này chiếm 90% lượng thịt tiêu thụ trên thị trường, các chuyên gia an toàn thực phẩm (ATTP) cảnh báo loại với khí hậu Việt Nam nóng ẩm, việc giết mổ, buôn bán thịt trong nhiệt độ thường dễ dẫn đến thịt dễ bị nhiễm vi sinh E.Coli, Salmonnella. Tại châu Âu, đa số thịt được tiêu thụ trên thị trường là thịt mát: thịt sau khi giết mổ không bao giờ được đưa ngay ra thị trường mà phải được để trong nhiệt độ từ 0 đến 4 độ C để thịt mềm, cho chất lượng tốt nhất. Sau đó được đóng gói và bày bán trong các ngăn mát tại siêu thị. Quá trình bảo quản này giúp ức chế hoạt động của hệ vi sinh vật trên miếng thịt, trong khi đó vẫn đảm bảo các quá trình sinh hóa của thân thịt diễn ra và đảm bảo miếng thịt tới tay người tiêu dùng ở trạng thái tươi ngon nhất. Cách thức sản xuất, bảo quản và kinh doanh dạng thịt này đã rất phổ biến và được chuẩn hóa trên thế giới. *HSD 9 ngày: Áp dụng cho thịt ba chỉ. Các sản phẩm khác xin vui lòng xem hạn sử dụng trên bao bì.