Trang ETToday đưa tin, một nữ sinh 17 tuổi ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị mẹ mắng vì ăn một miếng bánh của em trai. Lòng sinh hận, cô bé dắt em gái 10 tuổi đến một hồ nước gần nhà và nhảy xuống. Trong thư tuyệt mệnh cô bé để lại có viết: "Bọn con vĩnh viễn đi xa rồi, sau này mẹ hãy trông cậy vào con trai của mẹ nhé". Không ít cư dân mạng đã cảm thán: Trọng nam khinh nữ đã để lại trong lòng bọn nhỏ những bóng tối u ám.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, thiếu nữ 17 tuổi Tiểu Mỹ (tên nhân vật đã được thay đổi) có 2 người em: một em gái 10 tuổi và một em trai 12 tuổi. Tuy nhiên, bố mẹ cô luôn thiên vị cho đứa con trai duy nhất này. Một ngày, người mẹ mua một bát mì Lương bì chỉ dành riêng cho cậu con trai, nhưng người chị cả Tiểu Mỹ đã lén ăn một ít. Lúc này, bà mẹ đã sử dụng nhiều từ ngữ quá đáng mắng nhiếc Tiểu Mỹ: "Con nhóc chết tiệt, to xác thế này mà chỉ biết ăn chứ chẳng chăm nom em trai gì cả".

Hai chị em Tiểu Mỹ lúc còn sống.

Tiểu Mỹ miễn cưỡng trả lời: "Mẹ, mẹ thiên vị quá rồi, lần nào cũng bắt bọn con giữ em trai, cái gì cũng làm vì em trai, mẹ cũng không thèm để ý đến cảm nhận của chị em con, chỉ suốt ngày nói về con trai của mẹ!". Không ngờ bà mẹ giận dữ: "Tao không thèm quản bọn mày, bọn mày cao to thế này rồi mà? To xác mà còn giành giật với em trai của mày, không ra dáng vẻ của 1 người chị gì cả, mày như thế này chỉ khiến tao tức giận. Tao già rồi còn có thể hi vọng ở mày cái gì đây, mày muốn gì?".

Một lát sau, người mẹ đưa đứa con trai duy nhất ra ngoài ăn cơm, Tiểu Mỹ và em gái phải ở nhà. Tiểu Mỹ càng ngày càng tức giận, viết một lá thư: "Mẹ à, con và em gái đi xa vĩnh viễn đây, không khiến mẹ tức giận nữa, sau này mẹ hãy trông cậy vào con trai của mẹ nhé. Con phải đi đây, con rất vui khi rời xa thế giới này... con sẽ đưa em gái đi theo, con biết mình làm vậy là không đúng, nhưng mà, con cũng muốn giải thoát cho em".

Đội cứu hộ đang vớt xác hai chị em.

Sau đó, Tiểu Mỹ lái chiếc xe của mình, chở theo em gái đến một hồ nước cách nhà không xa. Cuối cùng, cả 2 đều nhảy xuống và chết đuối. Lúc người mẹ trở về nhà mới phát hiện lá thư của con gái để lại, thảm kịch đã xảy ra khiến bà chỉ biết khóc tại hiện trường vụ án.

Nguồn: ETToday