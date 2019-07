Thi thể đứa trẻ sơ sinh bên bờ sông vạch trần tội ác của bà ngoại, chỉ vì nạn nhân là kết quả cuộc tình vụng trộm của con gái

Cách đây không lâu, cảnh sát quận Tùng Giang, Thượng Hải (Trung Quốc) nhận được tin báo người dân phát hiện thi thể của 1 đứa trẻ sơ sinh khu vực ven sông. Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan chức năng mới phát hiện chính bà ngoại của đứa trẻ đã ra tay giết chết em.



Do còn quá nhỏ nên cảnh sát ban đầu chưa thể xác định được danh tính đứa trẻ. Dựa vào 1 vài chi tiết như chiếc kẹp dây rốn, nhân viên điều tra tin rằng nạn nhân vừa chào đời của bệnh viện thường. Ngay lập tức, cảnh sát ra lệnh điều tra hết thảy 40 bệnh viện trong khu vực, cuối cùng tìm thấy manh mối quan trọng ở 1 bệnh viện phụ sản nằm ở quận Phố Đông.

Theo lời khai của nhân viên y tế tại đây, vào tối ngày ⅕ vừa qua, họ tiếp nhận trường hợp 1 sản phụ nhập viện cấp cứu sau khi chảy rất nhiều máu ở phần cơ thể phía dưới. Bệnh viện đỡ đẻ thành công bé trai nhưng đứa trẻ không may gặp nhiều biến chứng do sinh non nên cần nhanh chóng được chuyển sang bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Vậy nhưng không hiểu vì sao, gia đình lại một mực không chịu và đòi mang đứa trẻ rời đi. Miêu tả nhân dạng em bé sơ sinh kia của nhân viên bệnh viện hoàn toàn trùng khớp với thi thể đứa trẻ được tìm thấy trước đó.

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ở bệnh viện cho thấy, người ẵm đứa trẻ mới chào đời ra khỏi bệnh viện là ông bà ngoại của em. Khi bị cảnh sát điều tra, bà ngoại nạn nhân biết không thể che giấu sự thật thêm được nữa nên đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi, rằng chính tay bà đã vứt cháu ngoại ra đường và bỏ mặc khiến đứa trẻ qua đời mà không hề xin phép sự đồng ý của con gái.

Hỏi về nguyên nhân ra tay tàn độc, bà ngoại cho biết do đứa trẻ là kết quả của cuộc tình vụng trộm của con gái bà và 1 người đồng nghiệp. Được biết, con gái của người này kết hôn vào năm 2009 và đã có 2 đứa con với người chồng hiện tại. Trong 1 lần say xỉn không tự chủ được mình, mẹ đứa trẻ đã quan hệ tình dục với đồng nghiệp. Gia đình không hề hay biết cho đến khi con gái bị vỡ nước ối. Nếu biết con gái mang thai ngay từ đầu, bà đã đã khuyên con phá thai để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Hiện tại, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ người phụ nữ giết cháu ngoại để tiếp tục điều tra.

(Nguồn: Sohu)