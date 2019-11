The Color Queen: Đại tiệc âm nhạc cho khán giả thủ đô

Điểm nhấn của lễ hội là gala âm nhạc mang tên "The Color Queen". Sân khấu hoành tráng, âm thanh đỉnh cao và những màn trình diễn đặc sắc đã thu hút hàng chục nghìn khán giả đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Chương trình còn được phát trực tiếp trên kênh Fanpage Rossi Arte với hơn 100.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Gần 3 giờ đồng hồ, khán giả thủ đô và đã được thưởng thức đại tiệc âm nhạc với những tên tuổi đình đám. Xuất hiện chỉn chu, hoàng tử Vpop Noo Phước Thịnh đã chiêu đãi người hâm mộ bằng hàng loạt những bản hit sôi động như "Thương em là điều anh không thể ngờ", "Hold me tonight", "Chạm khẽ tim anh một chút thôi", "Cause I love you".

Ca sĩ Thủy Đặng The Voice, Mika Trần; Producer Mike Hào... đã khuấy động không khí đêm nhạc với những bản hit và vũ điệu đỉnh cao.

Cũng trong đêm Gala, khán giả còn mãn nhãn với bộ sưu tập áo dài Sắc màu Phồn Vinh" của Hoa hậu – NTK Ngọc Hân cùng màn catwalk thần thái của dàn người đẹp Việt Nam và các siêu mẫu nhí.

Chia sẻ về cảm xúc khi tham gia chương trình, Noo Phước Thịnh cho biết: "Đã lâu rồi Noo mới gặp lại khán giả Hà Nội, Noo thực sự vỡ òa khi được đứng trên sân khấu vô cùng hoành tráng và ấn tượng của "The Color Queen". Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh người phụ nữ - những nữ hoàng trong gia đình. Cảm ơn nhãn hàng bình nước nóng Rossi Arte và tập đoàn Tân Á Đại Thành đã cho Noo được có mặt ở đây để trình diễn các ca khúc như những lời yêu thương, những lời cảm ơn sâu sắc của Noo gửi đến tất cả những người phụ nữ".

Producer Mike Hào bày tỏ: "The Color Queen" thực sự là một chương trình ý nghĩa và mang đến những cảm xúc bùng nổ, mãnh liệt không chỉ cho riêng Mike mà cho tất cả mọi người".

Ngoài phần trình diễn nghệ thuật đẳng cấp, chương trình "The Color Queen" còn có những trò chơi hấp dẫn, sôi động, vui nhộn nhưng mang ý nghĩa đặc biệt, khích lệ những người phụ nữ dám nói lên giấc mơ của mình, dám sống, dám làm và dám khát khao.

Những giấc mơ ấy đều hướng tới sự phồn vinh không chỉ cho riêng người phụ nữ mà cho cả gia đình. Đúng như ý nghĩa của chương trình, với 7 sắc màu phồn vinh, bình nước nóng Rossi Arte luôn trân trọng và khẳng định sẽ luôn đồng hành để cùng những người phụ nữ chinh phục được giấc mơ ấy.