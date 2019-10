Khi đường phố biến thành sàn diễn thì đây chính là bộ 3 quyền lực "cầm cân nảy mực" tại The Best Street Style 2019

The Best Street Style Thu Đông 2019 thuộc khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina Thu Đông 2019 sẽ chính thức khởi động từ ngày 26 – 31/10/2019 tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza với bữa tiệc thời trang đầy màu sắc. Giám khảo The Best Street Style năm nay với profile “khủng" là: Stylist đình đám - Lê Minh Ngọc cùng hai vị Giám khảo tài năng không kém: Nhà báo/Fashion Blogger Phạm Thái Khang cùng Fashion Editor & Stylist của Harper’s Bazaar Việt Nam - Khuất Năng Vĩnh.

Stylist Lê Minh Ngọc

Lê Minh Ngọc là một stylist tên tuổi trong làng thời trang Việt Nam. Tài năng của anh đã được khẳng định với những loạt trang phục đẳng cấp của các tên tuổi nổi tiếng như siêu mẫu Thanh Hằng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên Tăng Thanh Hà, ca sĩ Hương Giang Idol… Nghề stylist chính là một bàn đạp rất lớn để Lê Minh Ngọc có thể tiến xa hơn như biên tập viên cho các tạp chí thời trang nổi tiếng như ELLE, Đẹp, F Fashion. Sự xuất hiện của anh đối với The Best Street Style lần này sẽ góp phần hâm nóng bầu không khí của sự kiện cũng như mang đến nhiều nguồn động lực cho các bạn trẻ.

Tên tuổi của stylist Lê Minh Ngọc được khẳng định với loạt trang phục đẳng cấp

Giám khảo Phạm Thái Khang - Fashion Journalist/Fashion Blogger



Giám khảo Phạm Thái Khang là một trong những người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang. Ngoài trang blog về lĩnh vực thời trang được đông đảo khán giả quan tâm theo dõi, anh cũng đang phụ trách mảng thời trang của trang báo điện tử Zing News. Là một người tận tâm, chuyên nghiệp, chu đáo trong công việc, giám khảo Phạm Thái Khang còn gây ấn tượng với bề ngoài lịch lãm, phong cách thời trang độc đáo và gu thẩm mỹ cực kì tinh tế.

Từng giữ vai trò giám khảo cho The Best Street Style Xuân Hè 2019, Fashion Blogger Phạm Thái Khang đang rất hào hứng hòa mình cùng không khí sôi động của các fashionista tham gia The Best Street Style Thu Đông lần này.

Giám khảo Khuất Năng Vĩnh - Fashion Editor/Stylist Harper's Bazaar Việt Nam



Giám khảo Khuất Năng Vĩnh là đại diện đến từ Tạp chí thời trang nổi tiếng Harper's Bazaar Việt Nam. Anh hiện đang là một trong các stylist trẻ có nhiều bộ ảnh thời trang cá tính và ấn tượng khi hợp tác cùng tạp chí F.Fashion, với tài năng thiên biến vạn hóa trang phục trong buổi shooting, anh là một trong những stylist tiềm năng của ngành công nghiệp thời trang. Bên cạnh đó, anh còn là cái tên quen thuộc luôn xuất hiện trong danh sách khách mời tại sự kiện của những thương hiệu nổi tiếng thế giới ở Việt Nam như Louis Vuitton, Gucci, Dior, Coach, Christian Louboutin…

Đều là những đại diện uy tín trong làng thời trang Việt Nam, bộ ba giám khảo quyền lực chắc chắn sẽ mang đến đam mê sáng tạo của các bạn trẻ trong cách Mix&Match những bộ trang phục và phụ kiện. Họ sẽ là những nhân tố góp phần cho sự thành công của The Best Street Style nói riêng và Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2019 nói chung.



Đặc biệt, để khích lệ sự đam mê thời trang của các bạn tham gia The Best Street Style năm nay, Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza đã dành ra nhiều giải thưởng lớn có giá trị lên đến 20.000.000 cho mỗi hạng mục.

Với sức nóng chưa hề hạ nhiệt sau nhiều năm tổ chức, hoạt động The Best Street Style trong khuôn khổ diễn ra Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina Thu Đông 2019 được dự đoán sẽ tiếp tục thu hút đông đảo giới trẻ có đam mê về thời trang được thỏa sức sáng tạo thể hiện phong cách riêng của bản thân. The Best Street Style Thu Đông 2019 sẽ diễn ra từ ngày 26 – 31/10/2019 tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza (24, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).