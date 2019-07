Thay mặt hội chị em có bàn chân thô, cô nàng này đã thử nghiệm và tìm ra kiểu giày dép tôn chân nịnh dáng nhất

Phần bàn chân to là nhược điểm vóc dáng mà nhiều cô nàng gặp phải. Nếu chọn đồ không khéo thì nhược điểm này càng lộ rõ khiến vóc dáng thiếu cân đối lộ phần bàn chân to bé. Vậy phải làm sao để chọn được loại giày dép tôn chân nịnh dáng nhất?

Thấu hiểu nỗi niềm của các chị em, cô nàng này đã thử nghiệm vô số loại giày dép trên thị trường và tìm ra những loại tôn chân nhất. Qua minh chứng của cô nàng này chúng ta cũng thấy, chỉ cần thay đổi thiết kế một chút thôi thì giày dép có thể làm che dấu khuyết điểm hoặc "phóng đại" nhược điểm của bạn lên nhiều lần.

1. Với dép quai ngang

Đây là món đồ được khá nhiều cô nàng diện trong hè, tuy nhiên với những nàng có phần bàn chân to, bạn nên lưu ý chọn loại dép có phần quai hơi vát chéo chứ đừng chọn phần quai vắt ngang. Việc vát chéo sẽ giúp bàn chân trông thanh thoát, nhỏ nhắn hơn.

2. Với sandal quai mảnh

Sandal quai mảnh là loại dép được khá nhiều cô nàng chọn đi vào mùa hè vì độ tiện dụng, thoải mái. Tuy nhiên với kiểu dép này, bạn không nên chọn những đôi có chi tiết dây quai ngang vắt chéo 90 độ, thay vào đó nên chọn loại có đường dây hơi kéo xiên xuống dưới, hoặc có thể chi tiết dây kéo dọc thành chữ T.



Chi tiết kéo dọc sẽ tạo ảo giác đôi chân trông thon và nhỏ hơn.

Một số loại xăng đan có thêm chi tiết dây kéo ngang quai gót, tuy nhiên bạn nên đi như xăng đan không gót. Bởi lẽ nếu đi quai gót, sẽ làm lộ phần bàn chân to bè, nhiều khoảng trông khiến chân trông càng to hơn.

3. Với giày đế bệt, gót nhọn

Với những loại giày đế bệt có phần gót nhọn, bạn nên lưu ý đến đường vắt chéo chữ V ở mũi giày. Phần vát chéo này nên đủ lớn để che đi phần xương ở 2 bên ngón chân, bạn cũng không nên chọn giày có phần gót quá nhọn vì dễ tạo sự tương phản, càng khiến phần bàn chân to bè lộ rõ.

4. Với sandal "thối chân"

Sandal "thối chân" trong truyền thuyết chính là những đôi sandal có phần quai to bản, đế to oạch. Với thiết kế này bạn nên chọn loại có phần quai dẹt, to bản, dây vắt thành hình chữ T; tránh chọn loại có phần quai tròn, dây vắt theo chiều ngang.

Nguồn: Sohu