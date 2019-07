Ăn mặc sành điệu là phải chọn chuẩn từ giày dép: 5 gợi ý từ sao Việt giúp bạn hoàn thiện tủ giày 100% thời thượng

1. Giày búp bê

Khi cần hoàn thiện vẻ nữ tính mà vẫn đảm bảo những tiêu chí như: êm chân, thanh lịch và trendy, bạn hãy diện giày búp bê. Item thân thuộc này cũng có nhiều biến tấu, nhưng để đảm bảo tính thời thượng mà cũng dễ mix đồ, những đôi giày tối giản hết cỡ như của Thu Thảo, nhã nhặn và xinh xắn như của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh hay Tú Anh sẽ là gợi ý hoàn hảo. Thêm nữa, nếu không muốn đi giày cao gót nơi công sở, bạn có thể thay thế bằng giày búp bê – item nghiêm chỉnh hơn hẳn giày sneaker hay mule (hở gót).

2. Giày mũi nhọn



Không phải ngẫu nhiên, giày mũi nhọn lại được tất thảy các ngôi sao nổi tiếng mặc đẹp ưu ái đến vậy. Diện giày mũi nhọn, đôi chân của bạn trông sẽ nhỏ nhắn, thanh thoát hơn, vóc dáng cũng được cải thiện ít nhiều. Đồng thời, giày mũi nhọn cũng có tài sang chảnh hóa phong cách và thêm nét tinh tế cho bộ trang phục bạn đang diện.

3. Giày sneaker



Nếu chỉ xét đến style đời thường của các sao nữ Việt, sneaker chính là đôi giày chiếm sóng nhiều nhất. Item này khỏe khoắn, trẻ trung và song hành cực ăn ý với mọi kiểu trang phục, từ cá tính, bụi bặm cho đến bánh bèo. Lựa chọn của các sao nữ Việt cũng rất đa dạng, nhưng sneaker trắng dường như được ưu ái hơn cả.

4. Giày dép màu be



Nhắc đến giày dép màu be thì phải nghía ngay qua style của Hà Tăng. Cô chính là tín đồ trung thành của giày màu be – item cực ăn khớp với vẻ thanh lịch, trang nhã vốn là đặc trưng phong cách của bà mẹ hai con. Giống như giày mũi nhọn, giày màu be cũng có tác dụng thăng hạng vẻ tinh tế, trang nhã cho người diện. Về khoản "hack" dáng, giày màu be thậm chí còn đỉnh hơn khi tạo hiệu ứng chân dài miên man, cải thiện chiều cao triệt để. Và dù sở hữu vóc dáng nấm lùn hay không, bạn cũng nên sắm ngay cho tủ đồ vài đôi giày màu be.

5. Giày loafer



Giày loafer toát lên vẻ mạnh mẽ, cá tính nhưng đồng thời, mẫu giày này cũng rất mực trang nhã. Chính vì lẽ đó, loafer tỏ ra ăn ý vô cùng khi nhấn nhá cho những set trang phục mang đậm tính thanh lịch như: áo sơ mi/blouse + quần ống đứng, blazer + quần jeans hay áo + chân váy midi… Đây cũng là đôi giày hoàn hảo để bạn diện từ công sở ra phố nên sẽ rất đáng tiếc, nếu tủ đồ của bạn không có sự hiện diện của 1 – 2 đôi loafer.