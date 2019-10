Thấy bồ của chồng thông báo có bầu, vợ tuyên bố tặng nhà nhường luôn chồng ngờ đâu đằng sau là cả một kịch bản hay khiến cô ả sập bẫy

Người thứ 3 ngang nhiên vênh váo tới nhà tìm vợ đánh ghen ngược không còn là chuyện xa lạ gì. Nhưng khi gặp phải "chính thất" cao tay, con giáp thứ 13 đừng bao giờ mơ đạt được mục đích. Giống như cách Hà My xử lý bồ của chồng trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn.

My tâm sự, trước đây lúc nào cô cũng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi được làm vợ Phong. Bởi anh không chỉ thành đạt, kiếm tiền giỏi mà còn sống rất có trách nhiệm với vợ con. Chỉ cho tới khi cô tìm thấy chiếc bao cao su đã qua sử dụng trong túi quần anh thì cô mới ngã ngửa nhận ra bao lâu nay mình bị chồng phản bội mà không biết.

Cay đắng thật song My vẫn giữ được tỉnh táo. Cô biết chiếc bao ấy là do ả bồ của Phong cố tình nhét vào để cho My biết anh đã ngoại tình. Như thế có nghĩa, ả ta đang ngầm khiêu chiến với cô.

My kể, nhưng ngày ấy tinh thần cô suy sụp trông thấy, bao ngày mất ăn mất ngủ. Vợ chồng cô cãi vã không biết bao nhiêu đêm. Cô từng tính chuyện ly hôn mà Phong không chịu. Anh nói giữa anh với ả chỉ là mối quan hệ mua vui qua đường, tuyệt đối anh không có ý định bỏ vợ con gia đình.

Một phần vì thương con, một phần vì tình cảm cô dành cho Phong còn nhiều nên My đành nhắm mắt cho Phong cơ hội.

Ảnh minh họa

Đúng như những lời cam kết với vợ, Phong chia tay ả, chuyên tâm lo cho gia đình. Song cô bồ kia thì ngược lại, bị Phong bỏ rơi, ả như nổi điên suốt ngày gọi điện nhắn tin níu kéo. Thậm chí có hôm ả còn mò tới tận cổng gọi Phong nói chuyện, anh ả dùng dằng cả tiếng đồng hồ vẫn không xong mà My bảo cô cũng mặc kệ xem Phong giải quyết thế nào.

Phong càng ngãng ra, ả càng cú. Đúng như dự đoán của My, ả quay sang khủng bố điện thoại My. Một ngày có đến cả chục tin nhắn cà khịa ả gửi cho My nói rằng Phong yêu ả, anh chỉ ở với My vì trách nhiệm,…

Đáp lại những cà khịa ấy của cô ta, My chỉ im lặng. Điều này lại càng khiến ả phát rồ. Hơn tuần sau ả gửi vào điện thoại My giấy siêu âm thai cùng 1 loạt ảnh nóng của ả với Phong chụp lúc trước với lời nhắn: "Con của chồng chị với em đó. Nếu anh Phong không chịu trách nhiệm với đứa bé này, đừng trách em vô tình, đảm bào chỉ trong vòng 1 nốt nhạc, sự nghiệp của chồng chị sẽ tiêu tan thành mây khói".

My đưa tin nhắn của cô ta cho Phong đọc khiến anh sợ tái mặt. My thì vẫn điềm nhiên như không nhắn lại cho cô bồ: "Thôi được, nếu 2 người đã có con với nhau thì chị đây chẳng còn cách nào ngoài việc tác hợp cho em với chồng chị đến với nhau. Dù gì đứa bé cũng là vô tội. Từ mai em dọn tới nhà chị mà sống nhé, chị sẽ chuyển đi".

Nghe My nói thế, cô bồ của Phong bán tín bán nghi. Nhưng ả nghĩ đã đi đến nước này rồi, chẳng còn gì phải sợ nên ả quyết tìm đến nhà người tình xem thế nào. Có những bức ảnh nóng kia trong tay, hẳn My sẽ không dám đánh ghen hay làm to chuyện.

Vậy là sáng hôm sau ả tới, nhưng vừa tới cổng ả đã thấy bên trong nhà Phong nhộn nhạo ầm ĩ, đồ đạc vứt ngổn ngang khắp sân. Thi thoảng lại có tiếng la hét, quát tháo vọng ra khiến ả không khỏi tò mò.

Lại gần hơn để quan sát, cô ả thấy trong nhà Phong toàn là dân anh chị đầu tóc cạo trắng hếu, chân tay xăm trổ, mặt mũi hung tợn đứng đầy nhà. Phong thì đang quỳ gối khóc lóc van xin: "Xin các anh cho tôi khất nợ thêm vài ngày nữa, bán được nhà rồi tôi sẽ dồn đủ tiền trả các anh".

Phong vẫn vật vã van lơn bên trong, còn My thì xách vali ra cổng. Bất ngờ gặp cô bồ của chồng, My nắm tay ả bảo: "Đấy, nhà đó, chồng đó, chị nhường lại cả cho em. Có em về thế thân gánh nợ giúp, chị mừng quá. Vất vả cho em rồi".

Ảnh minh họa

Ả tối mắt kéo My lại hỏi: "Thế là sao? Trong kia đang có chuyện gì thế?".

My thủng thẳng đáp: "Thì anh Phong vỡ nợ chứ sao, em trực tiếp vào nghe để biết cặn kẽ mọi khoản nợ sau này còn trả cho anh ấy. Nhớ cẩn thận, những người đó hung hãn lắm, họ đánh người không nể ai đâu đó. Thôi chị đi đây".

My vội bế con đi, ả thấy thế cũng tái mặt chạy. Lướt qua mặt mẹ con My, ả ngoái đầu bảo: "Chồng chị nát thế tôi điên hay sao mà bám lấy".

Nhanh như chớp, ả lên xe đi mất, My nhìn theo ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ả không biết những gì ả vừa chứng kiến đều là kịch bản do My đứng sau đạo diễn. Cô bảo, biết ả hám của mới bám lấy Phong nên cô vờ là Phong bị vỡ nợ, thuê "đầu gấu" tới nhà đòi khiến cô ta kinh hãi, không cần đuổi cũng tự rút lui, từ đó không nèo ná liên lạc với chồng cô nữa.

Còn Phong sau chuyện đó có đánh đố cũng không dám phản bội vợ thêm lần nào. Bởi anh biết chỉ có vợ mới là nhà, chỉ vợ mới yêu thương anh thật lòng thật dạ.