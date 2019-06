Thành viên ê kíp "Về nhà đi con" tiết lộ về "ngày cuối" và câu chuyện cực dễ thương của Ánh Dương - Bảo Hân

Mới đây, thành viên ê kíp Về nhà đi con đã đăng tải những hình ảnh hậu trường phim, chia sẻ những dòng cảm xúc liên quan đến bộ phim và câu chuyện dễ thương chưa kể về về dàn diễn viên đang gây sốt, trong đó có cô nàng "tomboyloichoi" Ánh Dương (Bảo Hân thủ vai):

Cảnh Bảo Hân bế bổng "chị Huệ" Thu Quỳnh khiến fan "Về nhà đi con" thích thú.

"Tôi nhớ khi quay những cảnh đầu tiên trong căn phòng này, Bảo Hân đang hớn hở thì bỗng xị mặt xuống khi nghe phong thanh 'poster không có mặt cháu đâu, diễn viên mới mà'. Bố và 2 chị phải quay ra an ủi, vỗ về, bảo rằng 'đùa đấy, vẫn có mặt, nhưng hơi nhỏ, tầm size ảnh thẻ 4x6 vừa nộp vào trường SKĐA'. Có lẽ chính lời an ủi đó khiến trong rất nhiều bức ảnh gia đình, mặt Hân đều to nhất (vì nhoi lên, đại loại thế). Còn rất nhiều câu chuyện về gia đình nhí nhố này.

Nhìn 3 chị em vui cười thế thôi, nhưng chỉ cần đạo diễn hô 'Cắt' thì mắt lại đỏ hoe ngay.

Nay ngày cuối rồi".

Dòng chia sẻ khiến nhiều fan của Về nhà đi con phải ngậm ngùi, đặc biệt là 2 chữ "ngày cuối" được nhắc đến. Thời gian vừa qua, Về nhà đi con gây sốt, và bản thân các diễn viên trong phim cũng đã trở thành một gia đình. Quãng thời gian quay phim dù nhiều vất vả, khó khăn, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, liên tục quay đêm... thế nhưng cũng vì tình cảm trân quý, yêu thương của mọi người dành cho nhau nên tất cả đã cùng vượt qua quãng thời gian làm việc căng thẳng, áp lực ấy bằng niềm vui và sự hồ hởi.

Diễn viên Quốc Trường mới đây cũng chia sẻ những cảm xúc bồi hồi, tiếc nuối khi phải chia tay đoàn phim "Về nhà đi con".

Ở thời điểm Về nhà đi con công bố sẽ kéo dài thêm thời lượng phim, rất nhiều khán giả đã hoang mang sợ rằng bộ phim sẽ bị lê thê, nhàm chán, thế nhưng ở thời điểm này, khi từng tập từng tập trôi qua, rất nhiều người lại có cảm giác muốn níu kéo, muốn phim cứ dài mãi đừng hết, để họ không phải chia tay dàn diễn viên đáng yêu, câu chuyện gia đình nhiều cảm xúc và những khoảnh khắc giải trí thú vị vào mỗi tối thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.