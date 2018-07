Thanh Hóa: Lũ ống càn quét khiến 1 bé gái cùng 3 người thân chết và mất tích

Theo đó, vào khoảng 21h đêm ngày 19/7 tại bản Hách (xã Trí Nang - huyện Lang Chánh - tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra hiện tượng lũ ống kèm sạt lở đất làm căn nhà sàn của ông Vi Văn Thiện (sinh năm 1968) bị sạt lở và cuốn trôi.

Thời điểm căn nhà sàn bị sạt lở, cuốn trôi có 4 người gồm: ông Vi Văn Thiện (1968), Bà Hà Thị Biển (1993) - con dâu ông Thiện, Bà Lê Thị Tăm (1933) - mẹ ông Thiện và Vi Thị Chăm 2014 - cháu nội ông Thiện.

Toàn cảnh khu vực ngôi nhà sàn bị lũ ống cuốn trôi.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, các lực lượng chức năng gồm Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Lang Chánh; lực lượng Công an, Bộ đội, Biên phòng cùng người dân đã tiến hành tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Đến hồi 22h đêm thi thể ông Vi Văn Thiện đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng hơn 20 mét. Đến 7h sáng ngày 20/7, thi thể bà Lê Thị Tăm cũng đã được tìm thấy cách đó không xa. Các nạn nhân còn lại lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Ban CHQS huyện Lang Chánh đã huy động hơn 100 dân quân của các xã Trí nang, Giao An Giao Thiện cùng 15 bộ đội thường trực cơ quan Quân sự huyện tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân.

"Đêm qua do trời mưa to, nước sông Âm dang cao, khiến chính quyền huyện này phải di dời hàng chục hộ dân ở khu vực bản Trải, thị trấn Lang Chánh. Ngoài ra, tại thôn Bắc Nặm, xã Giao An, chính quyền địa phương cũng phải di dời 4 hộ dân đến nơi ở an toàn. Hiện tại, các tuyến tỉnh lộ 530, 530B đang có nhiều đoạn bị sạt lở nặng khiến giao thông bị chia cắt. Huyện đang huy động các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả đợt thiên tai này", ông Nguyễn Xuân Hồng Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh thông tin.