Than thở nhớ con, Tăng Thanh Hà lại khéo khoe điểm đáng yêu của hai bé

Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn mới đây đã cùng nhau tham dự đám cưới sang trọng của một người bạn thân thiết. Xuất hiện tình tứ bên ông xã, nàng "ngọc nữ" tiếp tục gây thương nhớ bởi thần thái sang chảnh, vẻ ngoài xinh đẹp không có dấu hiệu của thời gian.

Tuy nhiên, dù bận rộn dành thời gian bên bạn bè, Hà Tăng vẫn không quên nhớ về hai con nhỏ đang ở nhà thiếu vắng bố mẹ. Chia sẻ hình ảnh 2 con tinh nghịch trong kỳ nghỉ dưỡng cùng gia đình, Hà Tăng tâm sự: "Mama miss you so much". (Tạm dịch: Mẹ nhớ các con nhiều lắm).

Trong hình ảnh Tăng Thanh Hà đăng tải, có thể thấy 2 nhóc tỳ nhà cô: anh cả Richard Nguyễn 4 tuổi và cô em Chloe Nguyễn 2 tuổi đều sở hữu thân hình dong dỏng, vóc dáng cao lớn, phổng phao so với độ tuổi.

Trước đó, Hà Tăng cũng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đùa nghịch hồn nhiên của hai "thiên thần nhỏ" Richard và Chloe. Có thể thấy do chỉ cách nhau 2 tuổi, hai bé rất thân thiết, vui vẻ chơi đùa bên nhau.

Hà Tăng cùng ông xã đi đám cưới bạn thân ở xa.

Hà Tăng kết hôn với Louis Nguyễn năm 2012. Năm 2015, cô hạ sinh con trai đầu lòng Richard Nguyễn, "ngọc nữ" nhiều lần chia sẻ con trai rất lém lỉnh, nghịch ngợm và "quấn" mẹ không rời. Thậm chí, Richard còn nhiều lần đòi "cưới" mẹ làm vợ để được ở bên mẹ khiến Hà Tăng không khỏi xúc động.

"Tiểu công chúa" Chloe ra đời vào năm 2017, cô bé sở hữu mái tóc dày, đen nhánh giống mẹ và vô cùng điệu đà, thường được mẹ cho diện trang phục màu hồng xinh xắn.