Thâm nhập "thị trường" gái gọi ở Huế thời đại 4.0: Ẩn khuất một thế giới trụy lạc, khát tình

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ nêu ra tại sự kiện truyền thông "Khát vọng yêu thương" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức gần đây thì ở địa phương này, hiện nay tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động tệ nạn xã hội là hơn 1.710 cơ sở, với khoảng 1.030 nhân viên nữ làm việc trong các cơ sở này. Trong đó, tổng số người có biểu hiện hoạt động mại dâm là 135 người, cụ thể: chủ chứa 26 người, môi giới 12 người, gái bán dâm 97 người. Và, địa bàn trọng điểm là TP. Huế, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà.

Mại dâm ở Huế đang dần biến tướng với nhiều hình thức hoạt động...

Hiện ở Huế, ngoài các tụ điểm mại dâm là các cơ sở mát-xa, một vài người đứng đường thì "thị trường" mại dâm ở đây đang ngày càng đi vào tổ chức hơn với các trang web riêng, diễn đàn riêng. Ở đó, mọi thông số về gái gọi được công khai đầy đủ hơn, chuyên nghiệp hơn, thu hút hơn và tính bảo mật cũng kín đáo hơn cho tài khoản người dùng.

Những website như: Gaigoimientrung.xxx, GaigoiHue.xxx, GaigoizaloHue.xxx…. đã dần được nhiều khách làng chơi ở Huế hay khi đến Huế du lịch biết đến.

Một diễn đàn về gái gọi ở Huế với các mục cho khách tha hồ lựa chọn sao cho phù hợp năng lực tài chính và sở thích thẩm mỹ của mình.

Ham muốn tình dục là trạng thái thúc đẩy hay cảm giác mong muốn tham gia vào một hoạt động tình dục. Ham muốn tình dục thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sinh học, thần kinh, tâm lý, tuổi tác, văn hóa, tôn giáo và các mối quan hệ xã hội.

Tuy nhiên, trên những diễn đàn này, giữa một đời sống "ảo", bất chấp các yếu tố ảnh hưởng đó, ở đây tồn tại của một thế giới "ngầm" đầy sự dâm loạn, khát tình với nhiều câu chuyện liên quan đến hoạt động tình dục, ham muốn tình dục được những tài khoản người dùng bộc bạch, chia sẻ.

Chỉ cần một cú click chuột, trên giao diện những website này sẽ xuất hiện đủ chuyên mục để khách chơi tha hồ lựa chọn. Ngoài các mục là các "list"- danh sách gái gọi với các thông số như: Tên gọi, năm sinh, quê quán, số đo các vòng, các kiểu "quan hệ", cách thức phục vụ, giá cả "niêm yết", thời gian "rảnh", số điện thoại để liên hệ thì đây còn là một diễn đàn để các "member" chia sẻ về đời sống tình dục của mình.

Những chuyên mục

Ngoài là nơi cung cấp thông tin các gái gọi hoạt động mại dâm trên địa bàn Huế, trên các diễn đàn này còn là nơi chia sẻ về đời sống tình dục của các tài khoản người dùng...

Những mục trong các website với các từ "lóng" như: "CLB Nông dân Huế", "MBTC-MBTM Huế" (Máy bay tình cảm, máy bay thương mại Huế), "Some & Swing Huế", "Kiều nữ & Đại gia Huế (PG A-B)"… luôn trong tình trạng tràn ngập các Nickname ở trạng thái "đang hoạt động" cùng những thông tin chia sẻ, trao đổi liên quan đến mại dâm, tình dục.

Theo tìm hiểu trên mạng internet, "some" là tiếng "lóng" bắt nguồn từ nền công nghiệp phim người lớn, để chỉ những cảnh quan hệ tình dục có từ 3 người trở lên (một nam nhiều nữ hoặc một nữ nhiều nam, hoặc nhiều nam nhiều nữ). Và "swing" cũng được coi là một kiểu "some", thường được gọi là "trò chơi đổi vợ": 2 hoặc nhiều cặp vợ chồng thỏa thuận với nhau để cùng tham gia một cuộc truy hoan tập thể, trong đó người này sẽ quan hệ với vợ của người kia.

Nếu như con người văn minh coi việc quan hệ vợ chồng là sự thăng hoa của tình yêu, thì đối với một số người tình dục chỉ như một thứ thể hiện bản năng thú vật vẫn còn tồn tại trong con người họ, đó là lý do vì sao người ta tìm đến với "some & swing"- những kiểu quan hệ bầy đàn, trao đổi bạn tình.

Và một sự thật là kiểu quan hệ bầy đàn này đang dần dần nhen nhóm trong một thế giới "ngầm" ở Huế hiện nay.

Trên một diễn đàn "Some & Swing Huế", một tài khoản đăng lên tựa đề đầy dâm loạn: "Tuyển some lần đầu cho bà xã !" với nội dung cần tìm một người nam cùng các tiêu chí nêu để tổ chức một buổi "some" với vợ chồng ngay tại Huế.

Hay có tài khoản còn mô tả lại một buổi "some" giữa vợ của mình cùng một nam giới "lạ mặt" với những câu từ đồi trụy kèm hình ảnh "quan hệ" 2 bên.

Những cuộc chơi trụy lạc được các nickname chia sẻ ngay trên diễn đàn.

Những cuộc trao đổi, "mây mưa" với các "máy bay" - những phụ nữ lớn tuổi, "rau"- sinh viên, không phải gái mại dâm, cũng được giao dịch ngay trên diễn đàn.

Mỗi một nội dung đăng tải trên diễn đàn là có hàng trăm các nickname là tên "ảo" nhảy vào bình luận, chia sẻ, thể hiện ý kiến cá nhân một cách hoan lạc, một sự khao khát tình dục bất chấp mọi thứ.

Tất cả họ dường như sống ngoài thuần phong mỹ tục, luôn bộc lộ một sự khát tình và dục vọng vô bờ bến…

Liên quan đến lối sống tình dục này, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng khoa Tâm lý –Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế chia sẻ, trước hết cần phải nhận thấy nhu cầu tình dục là một trong những nhu cầu tự nhiên, bản năng của mỗi con người.

Tuy nhiên, nhu cầu này đã được con người chuyển hoá để phù hợp với văn hoá, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phù hợp với pháp luật và sức khoẻ của mỗi người. Khi nền văn hoá du nhập và giao thoa đan xen, đặc biệt là sự bùng nổ của mạng internet, việc lạm dụng các chất kích thích đã kéo theo nhiều hệ luỵ.

Trưởng khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP Huế cho biết thêm, từ đó, một bộ phận các cá nhân trong xã hội hùa theo các giá trị lệch chuẩn, họ quan niệm quan hệ tình dục bầy đàn, quan niệm "rau sạch", quan niệm được quan hệ với nữ sinh… đặc biệt họ lợi dụng mạng xã hội để sống ảo, để tạo ra các câu giật gân nhằm thu hút sự tò mò của các thành viên trong cộng đồng. Họ cổ xuý cho một trào lưu phá vỡ các giá trị văn hoá, kích động một lối sống truỵ lạc và lệch chuẩn, cũng như các nguy cơ lây lan bệnh tình dục trong xã hội.

"Vì vậy, cần phải chú trọng hoạt động giáo dục về giới tính, về sức khoẻ sinh sản cho mọi người trong xã hội đặc biệt là thế hệ trẻ, để mọi người thực sự có được thể chất và tinh thần tốt, có được một đời sống tình dục phù hợp và lành mạnh", Tiến sỹ Hùng nhấn mạnh.