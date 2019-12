Thảm họa cháy rừng lớn nhất lịch sử Úc: Nhà hát Opera Sydney khuất sau khói mù, 2 người thiệt mạng khi tình nguyện dập lửa khiến cả nước xót thương

Thứ bảy 21/12, nước Úc đang oằn mình trải qua một ngày nữa trong thảm họa cháy rừng. Người dân được khuyến cáo hoãn lại các chuyến đi trong dịp lễ Giáng sinh, lí do bởi nhiệt độ tăng đột ngột và gió mạnh có thể dẫn tới mối đe dọa nghiêm trọng hơn về nhà cửa, sức khỏe và cả tính mạng.

Theo The Guardian, khuyến cáo trên được giới chức Úc đưa ra sau khi nước này chứng kiến 3 ngày liên tiếp có nhiệt độ cao nhất trong lịch sử - thứ ba, thứ tư và thứ năm tuần qua. Tờ Sydney Morning Herald cũng nhận định đợt cháy rừng năm nay là tệ nhất từ trước đến nay.

Lính cứu hỏa cố gắng kiểm soát một đám cháy ở Gospers, tây nam thành phố Sydney, bang New South Wales (Ảnh: Reuters)

Hàng trăm đám cháy đang bao phủ nước Úc (Ảnh của nhóm nghiên cứu My Fire Watch)

Lo ngại thiệt mạng về người và của sẽ còn diễn biến xấu

Ở bang Nam Úc hôm thứ sáu, một người đã thiệt mạng khi đi ô tô vào khu vực bị lửa bao vây, một người khác mất tích. Cùng lúc, 4 nhân viên trong lực lượng cứu hỏa của tiểu bang đang được điều trị ngạt khói và bỏng khi họ phải đối phó hơn 120 vụ cháy ở khắp nơi.



Ngoài ra, 8 người khác đã thiệt mạng liên quan đến vụ cháy rừng thảm khốc lần này - được cho là bắt đầu từ đầu hè. Trong đó, có 2 lính cứu hỏa tự nguyện là Geoffrey Keaton (32 tuổi) và Andrew O’Dwyer (36 tuổi).

Sau khi chiến đấu với "giặc lửa" ở Buxton, phía tây nam thành phố Sydney, hai người đàn ông cùng đồng đội lái xe bồn trở về nhà thì bị một cây to bất ngờ rơi xuống, khiến chiếc xe lật nhào. Họ đã không qua khỏi trong vụ tai nạn, để lại đằng sau vợ và con nhỏ khiến người dân nước Úc vô cùng xót thương.

"Họ là những người bình thường - như bạn và tôi - đã lên đường với mong muốn giản đơn là được phục vụ, bảo vệ và góp phần cải thiện tình hình cháy rừng tồi tệ" - Shane Fitzsimmons, người đứng đầu đội cứu hỏa ở bang New South Wales bày tỏ. "Và họ đã ra đi mà chẳng biết rằng mình sẽ không trở về nhà sau nhiệm vụ".

Hai người bố Andrew O’Dwyer (trái) và Geoffrey Keaton đã thiệt mạng do xe bị lật trên đường về nhà, sau khi tình nguyện đi cứu cháy rừng (Ảnh: EPA)

Hiện giờ, hơn 100 đám cháy vẫn thiêu đốt khắp New South Wales, khoảng phân nửa chưa được khống chế. Đáng chú ý nhất là "siêu đám cháy" ở dãy núi Gospers thuộc phía tây bắc Sydney, đã hoành hành liên tục suốt gần 2 tháng và tàn phá hơn 350 nghìn hecta.

Do hậu quả trực tiếp của cháy rừng, nhiệt độ bang New South Wales dự đoán có thể lên tới khoảng 45 độ C vào hôm nay 21/12. Kèm theo đó là điều kiện thời tiết hanh khô, gió mạnh khiến lửa rất dễ bùng phát, lan rộng. Giới chức lo ngại lửa sẽ bén rất nhanh đến khu dân cư và đe dọa người dân.

"Xin mọi người đừng đặt mình vào vòng nguy hiểm" - Rob Rogers, phó chỉ huy đội cứu hỏa vùng nông thôn New South Wales, nói vào hôm qua. "Chúng tôi không thể đảm bảo điều xe cứu hỏa đến kịp thời... Xin đừng chờ đợi xe tải, trực thăng chở nước hay một lời cảnh báo nào nữa". Giới chức đề nghị người dân không liều lĩnh ra khỏi nhà trong thời gian này.

Một chiếc trực thăng chở nước đến khu vực ngoại ô Sydney vào hôm qua, không gian chìm trong khói mù dày đặc (Ảnh: The Guardian)

Nhiều đô thị bị bao vây trong vành đai lửa, "nhà hát con sò" biểu tượng đang chìm trong khói mù

Kể từ đầu mùa cháy năm nay, có đến 800 ngôi nhà đã bị thiêu rụi riêng ở New South Wales, và giới chức dự kiến tình hình sẽ còn trầm trọng hơn.

Sydney - thành phố thủ phủ của New South Wales - đang chứng kiến nhiều đám cháy bao quanh các khu dân cư và địa điểm du lịch nổi tiếng, chẳng hạn như dãy núi Blue Mountains, nhà hát Opera Sydney hay dọc theo bờ biển miền trung... Để phòng tránh rủi ro, các đoạn đường chính ra khỏi Sydney sẽ bị đóng cửa vào ngày mai.

Cùng lúc đó, người dân 4 thị trấn của bang Victoria đã được khuyến cáo rời khỏi nhà ngay lập tức vào hôm qua khi hai đám cháy bùng phát ngoài tầm kiểm soát.

Khói dày cũng tiếp tục bao phủ phía đông của đất nước, bao gồm các thành phố lớn nhất của Úc như Sydney và Melbourne.

Úc đang trải qua đợt cháy rừng được báo Sydney Morning Herald nhận định là tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước (Ảnh: Getty)

Tại thành phố Sydney lúc này: khói mù đen kịt, ô nhiễm rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân...

Thành phố Melbourne cũng chìm trong màn khói mờ mịt (Ảnh: Getty)

(Theo The Guardian)