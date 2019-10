Tham gia bảo hiểm người vay vốn tại BIDV nhận ngay quà tặng giá trị

Nhận được sự ủng hộ từ phía khách hàng khi triển khai chương trình "Quà tặng Tâm an 2019" đợt 1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại đợt 2 dành cho cá nhân mua mới hoặc tái tục bảo hiểm người vay vốn, cụ thể:



- Với mỗi hợp đồng bảo hiểm có mức phí bảo hiểm từ 5 triệu đồng trở lên, các khách hàng sẽ được tặng ngay quà tặng là thẻ nạp điện thoại trị giá 500.000đ;

- Với mức phí từ 3 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng, các khách hàng sẽ được tặng ngay quà tặng là thẻ nạp điện thoại trị giá 200.000đ;

- Với mức phí từ 2 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng, các khách hàng sẽ được nhận ngay quà tặng là thẻ nạp điện thoại trị giá 100.000đ.

Chương trình được triển khai trên toàn quốc và không áp dụng cho khách hàng hủy Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) trong thời gian diễn ra chương trình.

Phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), tại BIDV, sản phẩm bảo hiểm người vay vốn được giới thiệu cho khách hàng là sản phẩm BIC Bình An. Được triển khai từ năm 2009, gói bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An ngày càng được phát triển và hoàn thiện với nhiều quyền lợi bảo hiểm cạnh tranh như được chi trả 100% số tiền bảo hiểm, tối đa tới 4 tỷ đồng với rủi ro tai nạn hay chi trả một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm, tối đa 200 triệu đồng trong trường hợp ốm đau, bệnh tật.

Với nhiều quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn và mức phí thấp so với thị trường, BIC Bình An vẫn được đánh giá là một sản phẩm bảo hiểm nổi trội và là giải pháp tài chính thông minh dành cho khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống.

Thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất hoặc tổng đài CSKH 24/7: 1900 9247.

BIDV được biết đến là ngân hàng uy tín, lâu đời nhất Việt Nam, luôn đồng hành cùng khách hàng, thường xuyên mang đến các chương trình khuyến mại và dịch vụ tiện ích vượt trội. BIDV tự hào là ngân hàng đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2015 đến 2019 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn; Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp 2016 đến 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) & Tổ chức dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn.