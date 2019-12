Thảm đỏ nóng nhất Kbiz hôm nay: Ái nữ nhà minh tinh "Dae Jang Geum" đánh bật mọi mỹ nhân, "tình tin đồn Kim So Hyun" nữ tính giữa dàn mỹ nam

Chiều 17/12, giới truyền thông Hàn Quốc đổ dồn mọi sự chú ý vào thảm đỏ lễ trao giải Korea First Brand Awards 2020.

Lễ trao giải đã chính thức diễn ra tại khách sạn sang trọng Conrad Seoul, Seoul với sự góp mặt của dàn thần tượng, người mẫu, diễn viên và ngôi sao truyền hình thực tế xứ Hàn. Trong đó, bao gồm cặp đôi "Extraordinary You" đang được yêu thích Rowoon (SF9) và Kim Hye Yoon, nhóm nhạc nữ Oh My Girl, ái nữ nhà minh tinh Kyun Mi Ri "Dae Jang Geum" Lee Yoo Bi, Henry, Ha Sung Woon, KARD...

Đáng nói, dàn mỹ nhân dù có đọ sắc cực gắt trên thảm đỏ nhưng cũng bị cả dàn nam thần tân binh của Kbiz như Rowoon, Ha Sung Woon, Jang Dong Yoon, Kim Min Gyu (thí sinh Produce X 101) chiếm hết "sóng".

Lee Yoo Bi - ái nữ nhà minh tinh Kyun Mi Ri của "Dae Jang Geum" xuất hiện quyến rũ với sắc đen trên thảm đỏ.

Jang Dong Yoon - tân binh đồng thời cũng là "tình tin đồn của Kim So Hyun".

Cặp đôi "Extraordinary You" bất ngờ hội ngộ trên thảm đỏ.

Nguồn: Naver