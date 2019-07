Thái Thùy Linh gây sốc khi cho con gái 10 tuổi đóng MV cover nhạc người lớn

Chứng tỏ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm, Thái An – cô con gái của Thái Thùy Linh được mẹ mình cho tự do phát triển năng khiếu và mong muốn của mình. Chính vì vậy, Thái An cũng thường xuyên đồng hành cùng mẹ mang tiếng hát đến bệnh viện, các chương trình thiện nguyện cũng như các chương trình tại trường học của bé. Và Thái Thùy Linh người hết lòng ủng hộ cũng như tư vấn cho con của mình.

Và MV cover Anh nhà ở đâu thế? của Thái An kết hợp cùng người mẫu nhí Bảo Huy lần này cũng được Thái Thùy Linh ủng hộ hết lòng. Được biết, ca khúc này là do Thái An chọn. Thái Thùy Linh cũng chia sẻ, cô biết đến bài hát này sau cả cô con gái: "Đây là một bài hát dễ thương, nếu mình khi còn trẻ thì cũng rất thích bài hát này".

Thái Thùy Linh và con gái

Thái Thùy Linh cũng nói thêm: "Trong một lần cả nhà đi chơi cắm trại qua đêm trên biển, Thái An rất hồn nhiên bật nhạc bài "Anh nhà ở đâu thế?" và biểu diễn say sưa bên đống lửa, như thể đó là một sân khấu của con đích thực. Các bạn mẹ ai cũng ngạc nhiên, tôi mới hỏi bé, sắp tới mẹ có thực hiện các sản phẩm mới, vậy con có muốn làm một sản phẩm không. Ngay tập tức bé đã đồng ý".

Cho bé Thái An thực hiện cover một sản phẩm âm nhạc của người lớn, Thái Thùy Linh nhận được nhiều phản hồi từ mọi người. Cô cho biết, lời bài hát có hơi lớn so với Thái An nhưng khi nhìn cô con gái của mình thể hiện, bé rất thích thú và say mê thoải mái, bé muốn được làm giống như ca sĩ Amee thì mọi lo lắng của cô không còn nữa. Nữ ca sĩ xem đây là một sản phẩm kỷ niệm tuổi lên 10 của bé.