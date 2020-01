Tết 4.0 thảnh thơi của nàng dâu quốc dân Lâm Vỹ Dạ

Với định hướng "Thương hiệu vì cộng đồng", Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt đã nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm máy lọc nước cao cấp Daikiosan nhằm mang đến nguồn nước sạch tốt cho sức khoẻ con người.

Là một trong những sản phẩm của thời đại 4.0, máy lọc nước RO Daikiosan với thiết kế tinh tế, sang trọng. Sở hữu màng RO AQUALAST với khe lọc siêu nhỏ giúp lọc sạch 99% vi sinh vật, vi khuẩn, siêu tiết kiệm nước thải, công suất lọc gấp đôi so với màng lọc thông thường, lõi CTO tận dụng triệt để các tính năng tuyệt vời của than hoạt tính với chỉ số IODINE lên tới 1050 giúp tăng khả năng hấp thu những mùi lạ trong nước và đặc biệt là lõi Ceramic bằng sứ độc quyền được nung ở 1200 độ không giãn nở theo thời gian giúp đảm bảo nguồn nước uống tinh khiết và giúp vệ sinh dễ dàng, tiết kiệm chi phí cũng như an toàn với môi trường mà không cần phải tốn thời gian nấu nước cực nhọc cho chị em phụ nữ và cả gia đình trong mùa Tết này.

Bên cạnh đó, sự khác biệt của Daikiosan có thể cảm nhận bằng mắt thườnng bởi linh phụ kiện của Daikiosan chuẩn mực đến từng chi tiết.

Với bình áp chứa nước có cấu trúc ba lớp: trong cùng là lớp cao su đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ở giữa là nước thép không gỉ, bên ngoài là lớp nhựa bảo vệ tăng tuổi thọ cho bình áp. Các linh kiện kim loại được phủ sơn tĩnh điện ba lớp chống oxy hoá, độ dày các sản phẩm kim loại luôn luôn dày hơn 25% so với các thương hiệu khác. Vòi nước được sử dụng bằng đồng và inox 304 đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tin chi tiết về sản phẩm: https://daikiosan.com/san-pham/

Thông tin thêm: Mẫu nước ăn uống trực tiếp sau khi qua hệ thống lọc của máy lọc nước RO Daikiosan có các chỉ tiêu phù hợp với quy chuẩn Việt Nam: QCVN 01:2009/BYT (109 chỉ tiêu sử dụng cho nước ăn uống, sinh hoạt) và QCVN 6-1:2010/BYT (28 chỉ tiêu dành cho nước uống đóng chai, nước uống trực tiếp) do Bộ Y tế ban hành (*). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11978:2017 về máy lọc nước gia đình (**)

(*): Trên các mẫu thử nghiệm

(**): Trên các mẫu thử nghiệm máy lọc nước RO