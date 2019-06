Tán gẫu với vợ chồng Lam Trường: Chuyện căng thẳng suýt ly hôn, mối quan hệ với vợ cũ và khao khát được đưa con trai về thăm quê

Ở tuổi 45, "anh Hai" Lam Trường như hồi xuân. Cả ngoại hình, sự nghiệp lẫn tâm hồn. Cả cái cách nhìn bà xã Yến Phương đầy âu yếm lẫn cách chạm nhẹ nụ hôn trìu mến lên bờ vai để trần cô ấy.



Hơn 20 năm đứng trên sân khấu, Lam Trường vẫn giữ vững ngôi vị sao hạng A cùng cái sự "nhạt" đã thành mãn tính, bất chấp showbiz của hôm nay khác hoàn toàn với showbiz của những năm đầu thập niên 2000, chỉ cần một ngày vắng chiêu trò là sẽ bị hất văng ra khỏi vòng quay.

Lam Trường bảo, anh biết mình "nhạt". Cũng đã nhiều lần cố làm cho mình "mặn" hơn mà lần nào cũng thấy "sai sai".

Nhưng Sài Gòn hôm nay mát mẻ hơn thường nhật, hoặc cũng có thể là màu lụa hồng mát rượi trên người Yến Phương đã tạo cảm hứng cho "anh Hai" làm một điều gì đó khác đi, vượt ra khỏi vùng an toàn của mình. Lần đầu tiên Lam Trường trả lời thật và thẳng mọi câu hỏi, bao gồm cả những sâu kín riêng tư, trong sự khích lệ và giãi bày của người vợ trẻ.

Tôi rất buồn khi có những bài hát của mình Yến Phương không muốn nghe vì ghen tuông

"Lam Trường Live 9pm mùa 2" đang tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội và fan của anh Hai như đang được sống lại thời hoàng kim Làn sóng xanh một lần nữa. Hơn 20 năm duy trì tên tuổi hạng A, với anh đó có phải là một kỳ tích hay không?

Trường thực tình không nghĩ đến con số 20 năm hay bao nhiêu năm để mà tự hào, tự thỏa mãn với chính mình. Với Trường, còn đứng trên sân khấu ngày nào thì còn phải nghiêm túc và chuyên nghiệp trong mọi việc. Ở tuổi này vẫn đi hát, khán giả vẫn yêu thương thì Trường càng ý thức giữ gìn hình ảnh bản thân, thêm trân trọng cái nghề mình đang làm.

Nhìn vào sự thay đổi của làng giải trí trong hơn 20 năm qua, không quá lời khi nói rằng 20 năm mà dài như thế kỷ. Âm nhạc của hôm nay đã khác, nghệ sĩ cũng khác, lúc nào cũng sống động, mới mẻ kèm theo chiêu trò mỗi ngày với nhiều gương mặt đình đám ở tuổi phải gọi Lam Trường bằng chú. Giữa thế giới đó, anh có bị áp lực không?

Nếu nói về áp lực thì thế hệ các bạn trẻ hôm nay chịu nhiều áp lực hơn thế hệ chúng tôi. Thế hệ của Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh... đã có một giai đoạn dài ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng, có vị trí đặc biệt và bền vững rồi. Chúng tôi chỉ cần ra sản phẩm đều đặn và cập nhật các xu hướng là đủ. Còn các bạn trẻ phải cạnh tranh với nhau quá nhiều, quá đông đảo. Hôm nay nổi lên ngày mai đã bị nhấn chìm. Các bạn buộc phải có "hit". Không có "hit" thì các bạn bị lãng quên ngay.

Có phải cái vị trí bền vững như anh vừa nhắc tới là lý do suốt 20 năm qua anh không có nhu cầu thay đổi hình ảnh, cứ giữ mãi vẻ ngoài nhàn nhạt, an toàn của mình như một "thương hiệu"? Anh không sợ khán giả ăn mãi một món, dù ngon tới đâu cũng sẽ ngán sao?

Điều này Trường cũng nghĩ nhiều lắm chứ. Trường cũng muốn cá tính hơn, sinh động hơn chứ. Nhưng mỗi người sinh ra đã có một tính cách khác nhau. Khi ngồi nói chuyện với bạn bè, mình vẫn lém lỉnh lắm đấy, song trước khán giả thì không làm vậy được. Đã có một thời gian Trường thử "nhây". Nhưng khi lỡ "nhây" thì rất khó có điểm dừng. Lúc đó Trường cảm thấy mình bị lố quá, thấy mình đang làm điều gì đó sai sai và lại cố gắng sửa sai để hết "nhây" (cười).

Trường nghĩ cái khán giả cần ở Trường vẫn là sự chân thành. Nếu phải thay đổi, Trường sẽ cố gắng để cởi mở hơn, dám nói thẳng ra những suy nghĩ, cảm xúc của mình thay vì ngại khán giả phán xét hay buồn lòng như trước đây.

Yến Phương: Em hay giỡn mà anh Trường không tham gia làm em cảm thấy hụt hẫng. Cuộc sống đã có quá nhiều áp lực mà cứ nghiêm túc, cứng nhắc quá thì sống sao.

Lam Trường: Phương thì "nhây" lắm, rất "nhây". Nhiều khi lố đến bực mình ấy. Trường không thích cù lây thì Phương càng cù lây, chỗ Trường không thích động tới thì Phương càng động tới. Thậm chí còn sai con làm. Mình rất là khó chịu nhưng là vợ nên mình nhường thôi.

Đằng nào cũng nói thẳng nói thật trước mặt bà xã rồi, anh dấn thêm một bước nữa đi. Còn điều gì ở Yến Phương khiến anh khó chịu nữa?

Có lẽ đó là sự nhạy cảm quá mức. Trường rất buồn khi Phương nói Phương không thích nghe bài hát nào đó của Trường. Có một số bài mà Phương nghe Phương thấy có bóng dáng người con gái khác trong đó, và Phương nghĩ Trường hát cho một ai đó. Thực tế thì âm nhạc là người tình lớn của Trường, chứ không bao giờ bé nhỏ tới mức thu về bằng một cô gái. Trường không "amateur" tới thế.

Sở dĩ Phương bị ám ảnh là bởi vì có một ca khúc mà Trường dùng để cưa Phương. Nhưng Phương không hiểu Trường không có nhiều cơ hội để làm việc đó. Hay khi Trường đăng bài "Lá thư cuối cùng" lên trang cá nhân, Phương cũng nghi ngờ: "Tại sao mình đang vui mà anh lại đăng bài đó?". Dù nó cũng giống như việc Phương chia sẻ những cảm xúc riêng tư của Phương lúc hai đứa đang vui thôi.

Yến Phương: Trong số các status của em trên mạng xã hội thì 80% là những cảm xúc khi đọc một bài thơ hay xem xong một bộ phim. Con người em là vậy, rất dễ bị cuốn vào những câu chuyện không phải của mình mà mất vài ngày mới thoát ra được. 20% còn lại là những vu vơ hờn giận, cố tình viết lên cho anh Trường đọc. Nhưng anh biết là viết cho anh mà anh vẫn lơ đi cho đến khi em qua cơn (cười).

Lam Trường: Thú thực, hồi đầu Phương viết, đọc xong cứ nghĩ vợ mình sưu tầm ở đâu đó rồi copy về. Đến khi biết là vợ viết thì Trường mới nhận ra: Con người này thật không đơn giản! Thích thú có mà lo âu cũng nhiều. Bởi người phụ nữ sâu sắc thế này thì rất nhạy cảm, nếu mình hời hợt hay xao nhãng thì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng không chừng (cười).

Phương Thanh biết một chút về tâm linh, cô ấy bảo tôi và Phương gắn kết lạ lắm, sẽ không bao giờ xa nhau

Anh làm nghệ thuật, tiếp xúc nhiều với fan nữ lẫn đồng nghiệp nữ nên sự nhạy cảm của Yến Phương cũng là điều tất yếu. Còn anh, để bà xã 9x xinh đẹp rời rợi thế kia một mình bên Mỹ, anh không lo mất vợ sao?

Trường không sợ vợ ngày càng xinh đẹp thì sẽ mất vợ. Vì Trường hiểu tính cách của Phương. Cái Trường sợ là hai vợ chồng không còn chung cách nhìn.

Đã có giai đoạn hai vợ chồng rơi vào hoàn cảnh rất căng thẳng. Trường hết sức mỏi cổ, còn Phương chỉ thiếu nước buông xuôi tất cả. Nhưng có lẽ ông cha nói đúng: có duyên mới gặp, có nợ mới sống với nhau cả đời. Vì chữ nợ mà hai đứa đã cố gắng vượt qua. Phương Thanh là người có chút khả năng tâm linh, cô ấy bảo Trường và Phương có sự gắn kết lạ lắm, sẽ không bao giờ xa nhau.

Giữa Trường và Phương còn có bé Phoebe nữa. Phoebe giống Phương lắm. Cái cằm, cái miệng, cái môi y chang Phương, nhìn giống nhau đến buồn cười. Có những ngày hai vợ chồng dành cả vài tiếng đồng hồ chỉ ngồi ngắm con.

Giai đoạn căng thẳng đó, anh đã làm gì đã hàn gắn tình cảm vợ chồng?

Thực sự có điểm này khiến Trường biết khó có chuyện Trường và Phương xa nhau. Đó là khi nhìn thấy Phương buồn hay khóc là Trường rất khó chịu, cảm thấy ám ảnh, bứt rứt, không có tâm trí làm việc gì cả. Lại nghĩ vợ chồng nhà ai cũng có lúc cơm canh không ngọt. Mình không cần làm gì quá cao siêu ghê gớm đâu, chỉ cần thả lỏng một chút, tự nhiên trời quang mây tạnh.

Phương Thanh từng bảo, Yến Phương khác Ý An ở chỗ, cô ấy rất hiểu và không bao giờ ghen tuông như Ý An từng ghen với Phương Thanh. Có thật là vậy không?

Thực tình Trường không muốn đưa Ý An vào câu chuyện này. Còn chuyện Phương không ghen với Phương Thanh là do Yến Phương biết Phương Thanh từ trước khi yêu Trường kia.

Yến Phương: Em quen chị Phương Thanh là qua anh Tiến Đạt. Hồi đó em chơi thân với Tiến Đạt, hay đi chung với ảnh. Tới khi yêu anh Trường, thời gian đầu vẫn giữ bí mật lắm nhưng chị Phương Thanh vô tình nhìn thấy. Vì không rõ quan hệ của em với Tiến Đạt nên chị liền gọi ngay cho anh Tiến Đạt bảo: "Đạt ơi, chị thấy bé hôm bữa đi với mày nay đi với Lam Trường" (cười). Chị Phương Thanh em chơi trước nên hiểu, không bao giờ ghen.

Thế còn với những cô gái khác thì sao?

Yến Phương: (Cười lớn).

Sau 5 năm kết hôn, Yến Phương có điều gì không hài lòng với Lam Trường không?

Phương hay tố Trường là lúc mới yêu nhiều chiêu trò lắm mà giờ không thấy. Trường bảo: "Lấy nhau cả đời mà, cuộc chơi còn dài, em cứ đợi đi".

Yến Phương: Không biết đợi đến hồi nào. Nhiều lúc em cảm giác em và anh Trường như cặp vợ chồng già vậy, không có những lời ngọt ngào dành cho nhau. Mà sống thế khác gì đôi bạn chung nhà. Nên em phải nhắc anh ấy.

Gần đây em đã tập đặt những áp lực xuống để đầu óc thảnh thơi. Em thường nhớ lại những điều đẹp đẽ mà hai vợ chồng từng dành cho nhau rồi cố gắng vun vén bằng những hành động nhỏ nhặt nhất. Anh Trường cũng có sự thay đổi khiến em rất cảm động. Trước kia, mỗi lần anh đi diễn, anh lúc nào cũng đi trước, em là người đi sau. Sau khi anh hát xong, em lại ra xe ngồi trước, anh sẽ là người ra sau. Còn gần đây, anh bắt đầu nắm tay em đi trước khán giả. Cảm giác trước em làm người phụ nữ trong bóng đêm còn giờ em được ra ánh sáng vậy.

Mong một ngày Kiến Văn biết con có một cô em gái và hai anh em sẽ yêu thương nhau

Nhắc lại chuyện cũ trước mặt Yến Phương không biết có tiện không, nhưng dạo này mối quan hệ của anh và vợ cũ Ý An thế nào?

Trường cảm nhận có tốt lên. Trường và Ý An vẫn chưa có nói chuyện nhiều nhưng cảm giác là thoải mái hơn. Ví dụ Trường qua thăm Kiến Văn thì chỉ cần email cho Ý An. Hay trước gọi điện Ý An không bắt máy thì giờ đã bắt máy. Mỗi người đều đã có cuộc sống riêng ổn định. Cô ấy cũng đã có thêm con rồi.

Anh có thường xuyên qua thăm bé Kiến Văn hay không?

Trước đây, mỗi lần sang Mỹ diễn thì Trường tranh thủ gặp Văn, tức đi hát kết hợp thăm con. Còn giờ thăm con là việc chính. Hai, ba tháng trước, hai ba con vừa gặp nhau. Trường không muốn con nghĩ rằng ba thăm con vì tiện lợi chứ không phải vì nhớ thương con.

Trường chỉ mong một ngày nào đó đưa Văn về Việt Nam thăm ông bà nội. Giờ con đã 12, 13 tuổi rồi nhưng vẫn đang trong sự bảo trợ của mẹ. Trường rất muốn mua cho con một chiếc ipad để con có thể gọi về cho ba, nhưng Ý An không đồng ý vì ipad không tốt cho con. Bên Mỹ giáo dục con trẻ nghiêm lắm. Vì thế, khi nào con đủ tuổi dùng thì Trường sẽ sắm ipad cho con để hai ba con có thể nhìn thấy mặt nhau hằng ngày.

Hiện tại anh có còn chu cấp cho Kiến Văn hay không?

Về mặt pháp luật Trường phải làm việc đó chứ. Nếu không có pháp luật thì Trường vẫn làm tốt việc đó. Dù mình có cực khổ đến đâu thì vẫn phải lo toan tốt nhất cho cho con của mình. Trường chỉ mong cu Văn và bé Phoebe đều khỏe mạnh, thông minh và hiểu được rằng các con luôn có tình yêu từ ba Lam Trường. Hy vọng ngày nào đó Văn sẽ biết con có 1 cô em gái và hai anh em sẽ yêu thương nhau.

Mối quan hệ hiện tại giữa Yến Phương và ba mẹ anh thế nào?

Gia đình Trường rất thương Phương. Từ ba má đến các anh chị trong nhà. Phương nhỏ tuổi quá nên hay mắc cỡ, nhất là cách xưng hô vì khoảng cách tuổi tác giữa Phương và các thành viên trong gia đình quá lớn. Trường hay bảo má: Má có gì đừng trách vợ con, vợ con còn nhỏ lắm. Vậy thôi chứ má rất thương Phương. Nhiều khi Trường và Phương gây nhau là má lại hốt hoảng: "Sao vậy con, sao vậy con?".

Hơn 20 năm làm sao hạng A, lại kinh doanh riêng khá thành công, người ta đồn anh sở hữu số tài sản "khủng" lắm. Nhưng anh vẫn để bà xã bán hàng online?

Nhiều người cũng hỏi Phương là sao vợ Lam Trường mà phải đi buôn bán thế này. Trường thấy rất buồn cười. Những người phụ nữ độc lập như Phương không bao giờ thích sống trong sự bao bọc của người khác đâu, nên Trường hoàn toàn ủng hộ Phương buôn bán nhỏ. Phương cũng có những đức tính thừa hưởng từ mẹ ruột, đó là sự chăm chỉ, dù làm việc nhỏ vẫn kiên trì, hiệu quả, phải nói là rất mát tay.

Anh có hay mua sắm những món đồ xa xỉ tặng vợ không?

Cũng có, chủ yếu là giỏ xách. Trường thì vốn không hay trưng diện đồ hiệu, chỉ phung phí tiền bạc vào đồ hitech thôi. Còn thời trang mình không xài để vợ xài.

Hai vợ chồng anh đã có kế hoạch sinh thêm em bé nữa hay chưa?

Yến Phương: Em muốn sinh thêm hai bé nữa. Em muốn có ba con. Nhưng không phải thời điểm này. Khi nào Phoebe có thể tự lập hơn thì em mới tính. Giờ con còn quá nhỏ.

Cảm ơn Lam Trường - Yến Phương về cuộc trò chuyện này!