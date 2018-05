Tạm giữ nghi can cưỡng hiếp nhiều phụ nữ dù nạn nhân đang mang thai 5 tháng

Ngày 17/5, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ nghi can Dương Văn Thắng (SN 1984, quê huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) để điều tra xử lý hành vi hiếp dâm.



Theo trình báo của chị Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, SN 1996, tỉnh Cà Mau, trú P.Tân Bình) tại Công an phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tối 15/5, chị và chồng xảy ra mâu thuẫn nên chồng bỏ ra ngoài. Đến 19h tối, chị Nhung và em trai qua phòng Thắng tổ chức ăn nhậu.

Đến 23h cùng ngày, nhóm tiếp tục kéo ra một quán trong khu dân cư Việt-Sing, KP.4, P.An Phú, TX.Dĩ An nhậu tiếp. Rạng sáng 16/5, 2 chị em Nhung đồng ý cùng Thắng đi xe máy qua tỉnh Đồng Nai. Khi di chuyển từ thị xã Thuận An sang khu vực thị xã Dĩ An, Thắng yêu cầu chị Nhung sang xe mình và chị đồng ý.

Thắng điều khiển xe đưa chị Nhung tới 1 bãi đất trống trong khu vực Suối Sọ, khu phố Tân Phước, P. Tân Bình. Người em chị Nhung phóng không kịp nên bị lạc. Tại bãi đất trống, Thắng yêu cầu chị đứng đợi mình để y vào nhà bạn lấy đồ. Ít phút sau, Thắng trở lại rồi "gạ gẫm" chị Nhung cho được quan hệ tình dục nhưng chị cương quyết từ chối.

Sau đó, Thắng khống chế nạn nhân, kéo chị vào bên trong các ống bê tông rồi dùng tay khống chế, uy hiếp và thực hiện hành vi hiếp dâm, mặc cho nạn nhân chống cự. Chị Nhung đã được Thắng chở về nhà trọ sau đó.

Dương Văn Thắng tại cơ quan công an

Trước khi rời đi, Thắng dọa chị Nhung mà nói với ai về chuyện đã xảy ra thì sẽ giết chồng chị Nhung. Quá bức xúc, chị Nhung tới công an trình báo. Công an vào cuộc điều tra khám nghiệm hiện trường và thu giữ được nhiều bằng chứng liên quan. Đồng thời, mời Thắng lên làm việc.

Được biết, Thắng cũng bị 1 nạn nhân khác là chị Nguyễn Lâm Yến Vy (tên đã thay đổi, SN 1998, quê tỉnh Sóc Trăng), chị em kết nghĩa với chị Nhung , tố cáo với Công an bị Thắng cưỡng hiếp.

Theo khai báo của chị Vy , ngày 6/5, chị đã bị Thắng thực hiện hành vi đồi bại tại phòng trọ của chị ở khu phố Tân Phước. Thời điểm bị xâm hại, nạn nhân đang mang thai tháng thứ 5.

Theo hồ sơ, Thắng từng có tiền án về tội Giết người và phải ngồi tù 16 năm. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.