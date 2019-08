Tạm giữ hình sự đối tượng hành hung bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Ninh Bình

Ngày 11/8, Công an thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã thực hiện bắt và tạm giữ hình sự đối với đối thượng Đinh Việt Bắc (37 tuổi, trú tại thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, vào sáng 9/8, Đinh Việt Bắc đưa con gái vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để xử lý vết thương trên trán của cháu bé.

Đinh Việt Bắc bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra - Ảnh: Văn Đông

Tại đây, khi các y, bác sỹ đang thăm khám, thực hiện xử lý ban đầu vết thương của cháu bé thì Bắc cho rằng nhân viên y tế của viện đã không "nhiệt tình" điều trị cho con gái mình lên đã chửi mắng , lao vào đấm đá kíp trực.



Thậm chí, khi lực lượng công an được điện báo, có mặt tại bệnh viện để xử lý vụ việc, Bắc vẫn bất chấp sự can ngăn của công an và lực lượng bảo vệ bệnh viện để đe dạo, chửi mắng và tiếp tục lao vào đánh nhân viên y tế.