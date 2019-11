Tại sao hài Mr Bean bị gọi là "hài bẩn" và đây là những lý do bố mẹ nên cân nhắc trước khi cho con xem

Mr Bean là một bộ phim truyền hình hài kịch nổi tiếng của Anh gồm 15 tập do ngôi sao nam Rowan Atkinson đóng vai chính. Tên của nhân vật chính cũng là tên bộ phim.

Kịch bản Mr Bean được viết bởi chính Rowan Atkinson cùng một số biên kịch khác. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Bean – một người đàn ông to xác nhưng ngớ ngẩn, cùng chú gấu bông Teddy của mình.

Với lối diễn ít thoại nhưng cường điệu về biểu cảm, Mr Bean tạo ra tiếng cười bằng những hành động được cho là ngớ ngẩn, lố bịch, thậm chí mất vệ sinh.

Có nhiều người thích hài Mr Bean, nhưng nhiều người ghét, gọi đây là "hài bẩn" và gây ảnh hưởng xấu tới người xem.

Mr Bean gây cười cho khán giả bằng những hành động ngớ ngẩn, kỳ quặc.

Vì sao hài của Mr Bean bị đánh giá là "bẩn"?

Như đã nói ở trên, hài Mr Bean không có nhiều lời thoại. Rowan Atkinson chọc cười khán giả chủ yếu bằng biểu cảm gương mặt lố, cùng những điệu bộ, hành động.

Nếu hài của Charlie Chaplin thâm thúy, mang tính nhân văn cao, tạo ra tiếng cười nhờ sự tinh ranh, khôn ngoan của mình thì hài Mr Bean chủ yếu chọc cười khán giả bằng sự ích kỷ, những hành động kỳ quặc, khác người, đôi khi có phần hơi "dơ". Chẳng hạn như: Thổi phồng túi nôn rồi đập vỡ tung trên máy bay, cởi tất ra quăng lung tung khi có người ngồi cạnh rồi lại dùng tất để nhào nặn thành… nhân bánh mì.

Những người ưa lối hài thâm thúy không hiểu sao các hành động trên được gọi là hài hước và cảm thấy cực kỳ dị ứng.

Xem hài "Xác-lô", khán giả đọng lại được nhiều điều. Còn với hài Mr Bean, người ta chỉ cười lúc xem mà thôi.

Một điều khác khiến Mr Bean bị gọi là hài bẩn, đó là bởi phim có nhiều phân cảnh tấu hài trong nhà WC. Điều này khiến nhân vật Mr Bean, hay chính Rowan Atkinson bị gọi với biệt danh "Thích bồn cầu". Trong một lần tham gia chương trình "The man who like toilets", Rowan đã nhắc lại biệt danh, góp phần khiến nó được sử dụng rộng rãi hơn.

Cân nhắc khi cho trẻ nhỏ xem hài Mr Bean

Nhiều khán giả khẳng định, họ không muốn cho con mình xem Mr Bean vì lo sợ con sẽ học theo những điệu bộ, hành vi không chuẩn mực của nhân vật. Trẻ nhỏ chưa đủ nhận thức để phân biệt đúng sai, đâu là hài, đâu là đời thật. Do đó, nhiều phụ huynh sợ con mình sẽ bị ảnh hưởng nếu xem Mr Bean.

Thực tế ở Việt Nam từng có trường hợp một cậu bé 8 tuổi phá tung nhà vì học theo bộ phim hài này. Theo đó, cậu bé ở nhà trông em cho mẹ đi chợ. Sau 30 phút trở về, người mẹ hoảng hốt vì đồ đạc trong nhà bị phá vỡ, quần áo bị cắt đứt, tường nhà vẽ bẩn loang lổ.

Còn cậu con trai cả đang úp nồi lên đầu em để cắt tóc. Trong lúc bị mẹ cho một trận đòn, cậu con trai mới thừa nhận là "bắt chước ông Mr Bean".

Hay một trường hợp khác, cậu bé 5 tuổi ở TP.HCM đi siêu thị cùng mẹ và lén mở hàng loạt bàn chải đánh răng ra nghịch rồi bốc bánh kẹo và nhiều vật dụng khác bỏ vào túi.

Khi bị nhân viên siêu thị bắt gặp, cậu bé mới mếu máo: "Cháu thấy trong phim ông Bean làm thế nên bắt chước theo".

Mr Bean lén mở hàng loạt bàn chải đánh răng. Ảnh chụp từ bộ phim.

Có thể thấy, trẻ nhỏ dễ bắt chước và học theo những hành động ngớ ngẩn của Mr Bean. Chính các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, trẻ em nên hạn chế tiếp cận với chương trình hài này.

Với những trẻ dưới 5 tuổi, bố mẹ cân nhắc cho xem hài Mr Bean. Thay vào đó, bố mẹ cho trẻ xem những bộ phim hoạt hình trong sáng, có ý nghĩa tích cực.