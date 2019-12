Tại sao chúng ta lại yêu quý H'Hen Niê?

Đêm qua, H'Hen Niê đã trao lại chiếc vương miện ngọc trai cho Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân. Cho dù hàng ngàn người ái mộ đã chờ đợi giây phút ấy bằng cả nỗi nuối tiếc lẫn niềm háo hức thiêng liêng, không một ai có thể tưởng tượng được, hình ảnh H'Hen Niê bước ra sân khấu, sải những bước chân cuối cùng với tư cách đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lại gây cho họ sự xúc động mạnh mẽ đến nhường ấy.



H'Hen Niê đã dẫn dắt khán giả đi qua những biến thiên cảm xúc dữ dội chỉ trong 1 phút ngắn ngủi trên sân khấu. Một phút cho lời cảm ơn và tạm biệt. Một phút ấy, cô khiến chúng ta náo nức rồi thất vọng, rồi ngơ ngác, rồi hoài nghi, rồi sững sờ, rồi bật khóc và cuối cùng là biết bao trân quý, yêu thương tràn ngập.

Lẽ thường, các đương kim Hoa hậu đều chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và cầu kỳ cho giây phút quan trọng trước khi trao vương miện cho người kế nhiệm. Họ sẽ chỉ được đứng trên sân khấu trong vài phút ít ỏi. Vài phút ấy là khoảng thời gian quý giá nhất, khoảng thời gian cuối cùng là "đương kim" trước khi "về hưu" - như chữ dùng của Hoa hậu Mỹ Linh. Sau khoảng thời gian đó, họ sẽ phải nhường sân chơi cho Tân Hoa hậu. "Spotlight" sẽ thuộc về người mới.

Thế nên, bất kỳ Hoa hậu nào vào thời khắc cuối cùng ấy cũng phải xuất hiện lộng lẫy nhất có thể. Họ mang trọng trách phải rực rỡ nhất, sáng lòa nhất, để những khán giả yêu mến họ được tự hào, để chứng minh rằng, họ xứng đáng là đương kim Hoa hậu ra sao. Và tất nhiên, còn để không lu mờ trước nhan sắc mới đăng quang.

Nhưng H'Hen Niê dường như đã không quan tâm tới điều đó. Cô không đặt váy đầm thiết kế từ các nhà mốt danh tiếng. Cô không trang điểm lộng lẫy cầu kỳ. Cô không sử dụng trang sức đắt giá. Cô thậm chí còn không mang theo giày. Cô đi chân đất, mặc trang phục Ê Đê truyền thống, gương mặt make up tông trầm. Chỉ có duy nhất chiếc vương miện ngọc trai là dấu hiệu để nhận biết cô là một Hoa hậu.



Vào thời khắc ấy, người hâm mộ của Hen chắc đã có chút sững sờ, thất vọng. Họ muốn cô gái của họ phải khác kia. Phải khoe làn da nâu óng ả trên thân hình săn chắc, quyến rũ hoàn hảo như bức tượng đồng đen trong một thiết kế cắt xẻ táo bạo. Phải sải những bước chân sang trọng, kiêu hãnh và xoay những vòng xoay mê hoặc như cách mà cô gái ấy đã làm náo loạn sân khấu Miss Universe 2018. Phải đưa ánh mắt quyền lực ra khắp khán phòng, cùng lúc đó uốn nhẹ cánh tay và đặt lên hông, gương mặt chếch lên khoe cổ dài và nở một nụ cười rạng ngời, ấm áp. Nhưng Hen đã tuyệt đối không làm vậy.

Hen đi chân trần. Hen bước những bước ngắn và chậm rãi. Hen đi như một cô gái Ê Đê đời thường, nhẹ nhàng, từ tốn, điềm đạm. Hen cởi bỏ hoàn toàn lớp vỏ showbiz, nụ cười showbiz, dáng đi showbiz, gương mặt showbiz để trở về với Hen của đời thực. Chưa bao giờ có một Hoa hậu lại dám mang con người của đời thực lên sân khấu như thế. Đơn giản thôi, bởi đó là sân khấu, là nơi của trình diễn.

Nhưng, H'Hen Niê đã không chiếm những giây phút cuối cùng của mình trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với tư cách đương kim hoa hậu để trình diễn, để tôn vinh bản thân, để kể lể về những điều mình đã làm được trong 2 năm đương nhiệm. Cô dành 1 phút ít ỏi để nói lời "cảm ơn", và để truyền đi thông điệp: Dù bạn là ai, dù bạn xuất phát điểm thế nào, dù bạn dân tộc gì thì chỉ cần bạn có ước mơ, hoài bão và dám sống với ước mơ của mình, bạn sẽ thành công. "I can do it, You can do it" - Hen đã làm được, và bạn cũng vậy.

1 phút của Hen, Hen vừa hát, vừa khóc. Gương mặt Hen mếu máo, y như lúc cô đăng quang 2 năm trước. Những giọt nước mắt của hạnh phúc và biết ơn. Những giọt nước mắt khiến Hen không xinh xắn nhưng rất ĐẸP, vẻ đẹp không ngụy trang, vẻ đẹp không tô vẽ. Những giọt nước mắt lấp đầy trái tim của khán giả đang theo dõi chương trình.

Hình ảnh đương kim Hoa hậu H'Hen Niê đi chân trần, mặc trang phục Ê Đê truyền thống trước giờ khắc tháo vương miện ngọc trai để đội lên đầu tân Hoa hậu đã trở thành hình ảnh đẹp đẽ nhất của đêm chung kết Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2019. Khi đứng bên cạnh Nguyễn Trần Khánh Vân, H'Hen Niê không thể sánh bằng sự lộng lẫy. Nhưng Hen vốn dĩ chưa từng có ý định cạnh tranh nhan sắc với bất kỳ cô gái nào, ngay cả với những đối thủ của mình trong các cuộc thi mà cô tham gia. Nữa là, trong đêm chung kết này, Hen hoàn toàn lùi về phía sau, dành toàn bộ hào quang cho người kế nhiệm.



Hai năm qua, chặng đường H'Hen Niê đi cũng thể hiện nhất quán con người của cô gái Ê Đê. Chưa bao giờ, chưa một giây phút nào, H'Hen Niê có tham vọng tẩy xóa nguồn gốc và xuất thân của mình. Dù bị người đẹp đàn chị nào đó chê bai quê mùa, thô lỗ, chê cái dép tổ ong lẫn cái dáng ngồi "chồm hỗm", Hen vẫn vững tin vào bản thân, với những giá trị cốt lõi của chính mình, để không phải thay đổi theo cách mà thế giới mong muốn, kỳ vọng, mặc định vào một Hoa hậu.



Hen về quê với quần jeans, áo phông. Hen ra đồng với dép tổ ong và ủng nhựa lội ruộng. Hen đi làm từ thiện với da mặt không bôi quét, với đôi mắt thâm quầng không họa vẽ. Hen tham gia Cuộc đua kỳ thú với mái tóc không chải chuốt, đôi môi không thoa son, dáng đi không thẳng lưng, không đánh hông. Hen vẫn là Hoa hậu, nhưng Hen không chọn làm dáng và diễn xuất ở đời thường.

Người ta bảo Hen không biết giữ hình ảnh, bảo Hen không tôn trọng công chúng. Nhưng những ai thực theo dõi hành trình của H'Hen Niê thì đều không quan tâm tới cái gọi là "hình ảnh" đầy tính hình thức và trình diễn. Họ yêu sự mộc mạc, giản dị của Hen. Trong sự mộc mạc ấy không có sự thô lỗ như ai kia nhận xét. Ngược lại rất tinh tế và chân thật.

Như cách cô ngồi xuống cùng với người nông dân bên bờ ruộng, ăn bữa trưa bằng cơm nguội cá khô đựng trong cặp lồng của họ thay vì "giữ hình ảnh", đỏm dáng kiểu cách giả lả hỏi thăm để chụp cho xong mấy tấm hình rồi rời đi. Như cách cô ngồi xuống thổi bếp lửa của đồng bào Tây Bắc, ôm những đứa trẻ lấm lem vào lòng, cọ mũi lên khuôn mặt nứt nẻ mũi dãi của chúng mà cưng nựng, áp mặt vào những chiếc váy H'Mông lem nhem đất cát mà rúc rích cười đùa. Hay như cách cô thẳng lưng bước đi như người mẫu nhưng trên đầu lại đội bao gạo từ thiện mang tới cho dân nghèo.

Hai năm qua, Hen không chỉ đi làm từ thiện theo các chương trình lớn nhỏ của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. Hen còn đi làm từ thiện bằng chính tiền túi của mình. Có bao nhiêu tiền thưởng từ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Top 5 Miss Universe, Hen đều đem cho đi. Thậm chí, trong một sự kiện thiện nguyện tại làng trẻ SOS Thừa Thiên - Huế, thấy những gì mình mang tới vẫn còn thiếu, H'Hen Niê bất ngờ tháo chiếc vòng trai đang đeo ở cổ ra đấu giá. Đó cũng là chiếc vòng mà cô được tặng.

Văn hóa của người Ê Đê cô là vậy, tiền bạc có được nhờ cho tặng sẽ mang đi cho tặng người cần hơn mình. Văn hóa ấy, sau 10 năm lăn lộn trong showbiz, H'Hen Niê vẫn giữ gìn.



Thế nhưng, chính H'Hen Niê tự thú rằng, những hoạt động từ thiện khắp mọi miền đất nước của cô trong 2 năm qua chỉ là "cưỡi ngựa đi từ thiện". Hoa hậu phủ nhận tất cả công sức của mình, xem những gì mình làm được quá hời hợt, nhỏ bé, không đem lại nhiều lợi ích cho người dân khốn khó. Kể cả việc cô đã trao bao nhiêu suất học bổng cho trẻ em Ê Đê, kể cả việc cô hoàn thành dự án điện, đường cho quê nhà.

Duy nhất một hoạt động mà Hen cho là mình đã làm tốt, đồng thời vẫn đang nỗ lực vận động gây quỹ là dự án Room To Read - một chương trình toàn cầu về giáo dục dành cho các nữ sinh. H'Hen Niê đang là đại sứ toàn cầu của tổ chức này, đã gây quỹ thành công 18 ngàn USD và hướng tới con số 22 ngàn USD vào cuối năm 2019.

Trong lịch sử các Hoa hậu Việt Nam, H'Hen Niê là Hoa hậu có xuất phát điểm thấp nhất nhưng lại có những cống hiến xã hội tích cực nhất, mạnh mẽ nhất, với những con số mà bất kỳ nhà hoạt động xã hội chuyên nghiệp nào nhìn vào cũng phải ấn tượng.

Các cuộc thi nhan sắc vẫn sẽ tiếp diễn. Các cô gái đẹp đi thi Hoa hậu vẫn mang theo khát vọng đổi đời, nổi tiếng và giàu có. Các người đẹp đăng quang vẫn nỗ lực dùng ngoại hình như một công cụ tối thượng để chinh phục công chúng, chiếm lĩnh vị trí hạng A. Có thể sẽ còn rất lâu, rất lâu nữa, chúng ta mới lại có được một cô gái như H'Hen Niê. Một cô gái dùng sự đổi đời của bản thân để đi đổi đời cho những người thiệt thòi. Một cô gái dùng trái tim để chinh phục công chúng. Một cô gái dùng danh hiệu để chia sẻ trách nhiệm xã hội thay vì vơ vét cho sự giàu có, sang chảnh và níu giữ hào quang của bản thân.

Cô gái ấy có thể sẽ không đẹp, không sang như kỳ vọng. Cô gái ấy có thể sẽ già đi mà không chịu bơm botox xóa nhăn. Cô gái ấy có thể sẽ mất cả vòng eo và cặp đùi săn chắc, làn da nâu óng của tuổi đôi mươi. Cô gái ấy có thể sẽ xuất hiện trên trang nhất với dòng tin gây sốc về sự xuống sắc đến kinh ngạc sau khi "về hưu". Nhưng khán giả của cô ấy sẽ chẳng bận lòng và chính cô ấy cũng sẽ chẳng bận tâm đâu. "Bạn biết không, tôi luôn có niềm tin. Thay vì nhìn vào những điều người ta nói, tôi chọn nhìn vào bên trong trái tim mình và tin tưởng".



Chính thế, vẻ đẹp vĩnh cửu không phải là vẻ đẹp của sự "trẻ mãi không già", càng không phải vẻ đẹp của công nghệ, kỹ nghệ và sự tung hô đại chúng. Đó nhất định là vẻ đẹp của niềm tin sâu chắc vào chính bản thân mình. Đó cũng là vẻ đẹp đã làm cái tên H'Hen Niê rực sáng như 2 năm qua, và nhiều năm của tương lai.

Đó cũng là lý do mà chúng ta yêu cô ấy!