Tác dụng “không ngờ” của keo ong bạn nên biết

Phần tinh túy từ loài ong

Keo ong là một hỗn hợp rất phức tạp gồm nhựa từ các chồi cây, hoa được ong mật thu thập, kết hợp với enzym do ong tiết ra tạo thành. Chất keo này được loài ong sử dụng giống như xi măng để xây, gia cố, ổn định cấu trúc tổ, giảm rung, sửa chữa những vết rách, lấp các kẽ hở không mong muốn và tăng cường phòng thủ, ngăn ngừa kí sinh trùng và vi khuẩn xâm nhập, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, chống sự thối rữa trong tổ ong.

Từ xa xưa, người Ai Cập đã biết rất rõ các đặc tính của keo ong và đã sử dụng nó cho việc chữa bệnh. Những thầy thuốc thời đại Hy Lạp, La Mã nổi tiếng như Aristoteles, Dioscorides, Pliny và Galen đã công nhận dược tính của keo ong. Các thầy thuốc Ả Rập sử dụng keo ong như một chất khử trùng điều trị vết thương và làm thuốc sát trùng miệng. Nền văn minh Inca cũng sử dụng keo ong như một phương thuốc hạ sốt. Đến thế kỷ 17, keo ong được xếp vào kho dược phẩm London như một loại thuốc chính thống. Giữa thế kỷ 17 đến thế kỷ 20, keo ong đã trở thành 1 loại thuốc rất phổ biến ở châu Âu vì khả năng tăng đề kháng của nó.

Trong y học cổ truyền, keo ong được dùng với tên thuốc là "phong giao", có vị nhạt, tính bình, có tác dụng sát khuẩn mạnh. Y học hiện đại coi keo ong là "liều thuốc kháng sinh tự nhiên hoàn hảo nhất" bởi qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh keo ong có tác dụng tương đương sự phối hợp 4 loại kháng sinh là Penicilline, Streptomycine, Neomycine và Tetracyclline. Do đó, keo ong được xem là chất kháng sinh tự nhiên có thể thay thế việc dùng thuốc kháng sinh hiện nay dễ gây kháng thuốc khi dùng dài ngày.

Đặc biệt, keo ong có khả năng phòng chống viêm họng, viêm lợi, viêm xoang, viêm mũi, viêm mũi dị ứng, ho, cảm lạnh, cảm cúm, viêm hô hấp trên… nhờ tác dụng kích thích sản xuất cytokine chống viêm, đặc biệt là chống viêm trực tiếp tại các vị trí bị tổn thương, kích thích tạo tế bào mới.

Keo ong có thành phần hoạt chất quý là Artepillin C có rất nhiều tác dụng trong việc nâng cao khả năng miễn dịch và tự điều trị bệnh của cơ thể. Keo ong còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như: sắt, đồng, kẽm, magiê, acid amin, vitamin A, các loại vitamin B, vitamin C, vitamin E, khoáng chất... Hoạt chất Flavonoid có trong keo ong chứa nhiều loại thành phần thực vật, trong đó phải kể tới tới 20 đến 30 loại hợp chất tự nhiên từ thực vật có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp chống lại sự hình thành của các gốc tự do gây tổn thương tế bào.

Tại sao nên chọn keo ong Úc?

Keo ong được sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới song ở Việt Nam còn nhiều người chưa quen thuộc sản phẩm này. Để đảm bảo an toàn về nhiều mặt, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên sử dụng các sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch từ các nước tiên tiến và có giấy chứng nhận an toàn của Bộ Y tế.

TPBVSK Spring Leaf Propolis Liquid 40% Alcohol Free đang được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam là một trong số đó. Đây là sản phẩm của tập đoàn dược Homart Australia đã có uy tín gần 30 năm, thuộc top sản phẩm keo ong bán chạy nhất tại Úc. Tất cả các sản phẩm Của Homart Australia đều đạt tiêu chuẩn thế giới về sản xuất dược và TPCN như CGMP, tiêu chuẩn kiểm nghiệm, bảo hiểm trách nhiệm người tiêu dùng trị giá 10,000,000 đô la Úc.

Trên thực tế, hiệu quả của TPBVSK Spring Leaf Propolis Liquid 40% Alcohol Free đã được kiểm chứng khi giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng do nhiễm lạnh, cảm lạnh trên 90% số lượng người tham gia kiểm nghiệm lâm sàng.

Đặc biệt, TPBVSK này có tỷ lệ nhựa keo ong đậm đặc gấp 2 lần keo ong tươi, mang lại hiệu quả hỗ trợ tốt. TPBVSK Spring Leaf Propolis Liquid 40% Alcohol Free được sản xuất bởi công nghệ chiết xuất hiện đại nhất bằng phương pháp ép lạnh, thay vì phương pháp chiết xuất bằng cồn. Do đó, TPBVSK này vẫn giữ được độ tinh khiết của keo ong tự nhiên và rất lành tính, dùng được cho trẻ từ 2 tuổi trở lên.

Có một điểm cần lưu ý đó là keo ong nguyên chất và "chuẩn" là loại còn giữ nguyên vị the đắng, màu nâu sậm, khi pha cùng nước sẽ có màu trắng đục. Trên thị trường hiện có nhiều loại keo ong đã pha trộn thêm các tạp chất có thể làm thay đổi màu và mùi vị của keo ong, do đó không còn giữ được 100% độ tinh khiết và đặc tính sinh học của keo ong nguyên chất. Tác dụng và hiệu quả về tính kháng khuẩn, kháng viêm và virus theo đó sẽ giảm hơn so với keo ong nguyên chất. Người tiêu dùng nên cẩn thận khi tìm mua sản phẩm keo ong để đảm bảo hiệu quả tốt nhất khi sử dụng.

Đối với những người có sức đề kháng kém như trẻ em hay người lớn tuổi, dễ bị cảm cúm, cảm lạnh, viêm đường hô hấp (ho, viêm thanh quản, viêm họng, đau rát họng, khàn tiếng…), TPBVSK Spring Leaf Propolis Liquid 40% Alcohol Free thực sự là một giải pháp tối ưu giúp hỗ trợ hiệu quả các vấn đề về đường hô hấp, giúp giải quyết tình trạng lạm dụng kháng sinh đang phổ biến hiện nay.

