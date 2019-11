Sulli, Goo Hara và JongHyun cùng câu nói khiến ai nấy đều phải rùng mình trước khi tự chấm dứt sự sống

Những câu nói của Jonghyun, Sulli và Goo Hara trước khi qua đời chính là lời tố cáo mạnh mẽ nhất về góc khuất của làng giải trí - một môi trường nhiều ánh hào quang nhưng cũng đầy những cạm bẫy và sự đen tối.

Vào năm 2017, trước khi tự kết liễu đời mình, nam ca sĩ JongHyun - thành viên SHINee đã nói như thế này trong bức thư tuyệt mệnh: "Tôi đã rất đau khổ, cuộc sống nổi tiếng không bao giờ có ý nghĩa với tôi. Tôi muốn mọi người chú ý tới tình trạng của mình nhưng chẳng có ai"... Những dòng viết ngắn nhưng hàm chứa bao nhiêu tổn thương đã đeo bám anh cả một quãng thời gian dài.

Về phần Sulli, trước khi vĩnh viễn ra đi ở tuổi 25 đẹp đẽ vào ngày 14/10, cựu thành viên F(x) từng nói: “Em đã nói với họ, em kiệt sức rồi, nhưng không một ai lắng nghe lời em nói”. Khi đó, chẳng ai quan tâm cựu thành viên Sulli. Cho đến lúc cô thực sự ra đi, netizen mới cảm thấy câu nói của Sulli lúc ấy là tất cả bất lực, bế tắc mà cô phải chịu. Và chỉ khi Sulli kết liễu đời mình, netizen mới đau lòng thay cho một tài năng.

Có thể thấy, đây là một thực trạng chung của giới giải trí Hàn Quốc. Căn bản công chúng không muốn nghe những lời than vãn, họ chỉ muốn thần tượng sống theo chuẩn mực do chính bản thân những người tự gọi mình là fan đặt ra. Cộng đồng mạng thích để lại những lời cay độc trên mạng xã hội về một thần tượng, mỗi khi họ phá vỡ chuẩn mực nào đó hơn là việc phải ngồi an ủi một ai đó.

Còn Goo Hara, chưa đầy 49 ngày sau sự ra đi của người em gái thân thiết Sulli, cô cũng lựa chọn cách giải thoát vô cùng tiêu cực. Cựu thành viên nhóm nhạc KARA từng chia sẻ rằng: "Phải giả bộ vui vẻ trong khi bản thân mệt mỏi. Giả bộ như không có gì trong khi bản thân lại đau đớn. Sau khi sống với từng đó áp bức, bên trong tôi như đã vỡ vụn thành trăm mảnh", cô nói thêm: "Không có ai chủ động liên hệ với tôi ở Hàn Quốc, tôi cô đơn".

Bên cạnh sự cô đơn hay căn bệnh trầm cảm thì chính những lời nói cay độc giữa con người với con người lại là vũ khí sát thương lớn nhất đối với họ.