Sự kết hợp Vitamin C và Rutin tự nhiên: Giải pháp giúp bé khỏe mạnh, mẹ an tâm

TPBVSK CNattu kids – công thức vượt trội từ Vitamin C tự nhiên và Rutin tự nhiên

TPBVSK CNattu kids là sản phẩm kết hợp Vitamin C tự nhiên và Rutin tự nhiên được chiết xuất từ quả Acerola Cherry. Đây đều là những vi chất đã được khoa học nghiên cứu kĩ lưỡng, bài bản chứng minh có công dụng ưu việt đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ, cụ thể:

Vitamin C tự nhiên là dưỡng chất hàng đầu trong việc củng cố hệ thống miễn dịch. Là chất chống oxy hóa mạnh, Vitamin C tự nhiên thúc đẩy tiến trình tái tạo bạch cầu, giúp làm lành vết thương, cải thiện khả năng kháng bệnh và làm gia tăng sản xuất các thành phần của hệ miễn dịch như interferon, kháng thể, giúp cơ thể chống lại các tác nhân ngoại lai như virus, vi khuẩn, kí sinh trùng... Ngoài ra, Vitamin C tự nhiên còn giúp cơ thể hấp thu tối đa sắt, một nguyên tố vi lượng giúp trẻ chống lại các bệnh truyền nhiễm.

Đặc biệt hơn, Vitamin C tự nhiên trong TPBVSK CNattu kids còn được chiết xuất từ quả Acerola cherry – loại quả giàu hàm lượng C nhất thế giới, cao gấp 31 lần cam, 35 lần dứa và 46 lần xoài. Khác với các loại Vitamin C tổng hợp thông thường có tính axit, gây khó chịu cho dạ dày, Vitamin C tự nhiên từ Acerola Cherry có độ pH trung tính nên rất an toàn và thân thiện cho đường tiêu hóa non nớt của trẻ.

Trong khi đó, Rutin tự nhiên được biết đến là loại Vitamin P, có tác dụng tăng sức chịu đựng của mao mạch. Thiếu vitamin này, tính chất chịu đựng của mao mạch có thể bị giảm, mao mạch dễ bị đứt vỡ, lúc này trẻ có thể bị chảy máu chân răng, chảy máu cam và xuất huyết dưới da. Không những vậy, Rutin tự nhiên còn có tác dụng làm giảm tính thẩm thấu của mao mạch, hồi phục tính đàn hồi của mao mạch đã bị tổn thương.

Ứng dụng khoa học vào thực tiễn, các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết hợp thành công Vitamin C tự nhiên và Rutin tự nhiên trong TPBVSK CNattu kids, mang đến một giải pháp hoàn hảo, giúp: tăng cường sức đề kháng và khả năng phòng bệnh; giúp cơ thể khỏe mạnh và mau lành vết thương; tăng cường sức bền thành mạch, ngăn ngừa xuất huyết.

TPBVSK CNattu kids – đánh giá từ chuyên gia và người tiêu dùng

Với những minh chứng khoa học mạnh mẽ, TPBVSK CNattu kids đã nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn.

Theo chuyên gia Nguyễn Tiến Dũng nhận định: "Tôi đặc biệt đánh giá rất cao việc sử dụng Vitamin C tự nhiên và Rutin tự nhiên từ Acerola cherry trong TPBVSK CNattu kids. Đây đều là những dưỡng chất hàng đầu trong việc củng cố hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, bảo vệ thành mạch, ngăn ngừa tình trạng xuất huyết; từ đó giúp trẻ khỏe mạnh và có được sự phát triển toàn diện nhất. Có thể nói sự kết hợp Vitamin C tự nhiên và Rutin tự nhiên là một sự bổ trợ tuyệt vời và ưu việt nhất từ trước đến nay trong số các sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của trẻ. Với nguồn gốc tự nhiên, nhập khẩu từ Châu Âu, sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP - WHO nên TPBVSK CNattu kids rất an toàn, không tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài"

Không chỉ nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn, TPBVSK CNattu kids còn được đông đảo các bậc phụ huynh tin tưởng lựa chọn cho con mình sử dụng để bổ sung Vitamin C và rutin tự nhiên cho trẻ.

TPBVSK CNattu kids là sự lựa chọn giúp cho bé yêu luôn khỏe mạnh, mẹ an tâm.

