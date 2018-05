"Mỹ nhân Running man" Song Ji Hyo: Nguyện làm đóa hoa dại khiêm nhường giữa cả vườn hoa ngạt ngào hương sắc

Song Ji Hyo quả thực là một cô gái rất đặc biệt của showbiz Hàn Quốc. Giữa một rừng nữ diễn viên luôn giữ gìn hình ảnh của mình vô cùng kỹ càng, luôn chăm chút cẩn thận từ mái tóc đến làn da mỗi khi xuất hiện trước công chúng thì Song Ji Hyo thường lên truyền hình với mặt mộc nhiều hơn là trang điểm. Chẳng phải cô tự tin mình là “mỹ nhân mặt mộc”, mà là Song Ji Hyo chẳng ngại cho khán giả thấy khuôn mặt thật sự của mình, ngay cả khi nó đang lốm đốm vài vết mụn đi chăng nữa. Thậm chí, cũng chỉ có Song Ji Hyo mới vô tư đến mức có thể ghi hình lúc vừa ngủ dậy, khi đầu bù tóc rối, mặt đang sưng mắt đang lơ mơ, tóm lại là thời điểm mà mọi cô gái đều thấy thiếu tự tin nhất về vẻ ngoài của mình.



Rồi nữa, đa số các diễn viên Hàn đều thích xây dựng hình ảnh một phụ nữ thông minh, thanh lịch, nhẹ nhàng tao nhã thì Song Ji Hyo gắn liền với biệt danh “Ji ngố”. Đó là vì trong show truyền hình thực tế Running Man, Song Ji Hyo chẳng hề che giấu tính cách ngây thơ, những suy nghĩ đôi khi rất đơn giản của mình. Chưa kể Song Ji Hyo còn sẵn sàng thử thách những trò mạo hiểm, dù cô rất sợ đi chăng nữa. Kết quả là khán giả sẽ được xem một Song Ji Hyo mặt mũi méo xệch mắt nhắm nghiền vì sợ, một Song Ji Hyo tóc rối beng mồ hôi đầm đìa sau một trò chơi tốn sức, một Song Ji Hyo luôn hết mình trong mọi nhiệm vụ dù có mất hết vẻ nữ tính. Một Song Ji Hyo đôi khi rất vụng về, và đôi mắt mở to ngơ ngác khi phát hiện mình đã làm sai. Biệt danh “Ji ngố”, chẳng phải hợp với một cô gái đơn thuần như Ji Hyo lắm hay sao?





Trên Running Man, Song Ji Hyo có thể rất vui tính, rất vô tư, chẳng ngại khổ ngại khó, hào hứng lăn xả vào những nhiệm vụ vất vả nhất. Nhưng khi nhắc đến tình yêu, Song Ji Hyo lại trở nên yếu mềm mong manh như bất kỳ cô gái nào khác.



Ji Hyo từng kể rằng ước mơ của cô là có một buổi hẹn lãng mạn như trong phim. Đó là hai nhân vật tay trong tay đi dạo ven sông Hàn, ngồi dưới tán cây anh đào mùa trổ hoa rực rỡ hoặc che chung một chiếc ô dưới cơn mưa đầu mùa. Đơn giản hơn nữa, chỉ là cùng đi dạo trên phố, và ghé vào một tiệm ăn gần đó. Một giấc mơ đơn giản vậy thôi, nhưng đến bây giờ Song Ji Hyo vẫn chưa có cơ hội được thực hiện.

Song Ji Hyo biết ước mơ ấy xa vời, vì cô đã từng có một mối tình phải giấu giếm như tội phạm. Khi đó, cô yêu một người cùng làm trong ngành giải trí như mình. Vì thế, họ luôn phải lén lút mỗi khi hẹn hò. Phải ngụy trang kín bưng, phải hẹn giờ lúc đêm khuya cho vắng người, phải nhìn trước ngó sau như đang làm việc phạm pháp. Cũng vì thế, Song Ji Hyo quyết định tham gia show thực tế We are in Love, kể về các cặp đôi giả định. Bởi trong chương trình này, Song Ji Hyo sẽ được trải qua cảm giác hẹn hò thực sự là như thế nào. Trong mắt Ji Hyo, hẹn hò thực sự đơn giản chỉ là được nắm tay người mình yêu, được cùng nấu ăn, cùng trò chuyện, cùng ngắm một khung cảnh đẹp.





Năm nay, Song Ji Hyo đã 38 tuổi (theo cách tính của người Hàn Quốc). Nhưng Ji Hyo cũng chưa hề sốt ruột chuyện kết hôn, cho dù cô đã thấy buồn và cô đơn khi mãi lẻ loi một mình. Đã lâu rồi, trái tim Song Ji Hyo không rung động. Bởi cô đã tự đặt giới hạn không hẹn hò với những người cùng nghề với mình. Nhưng các mối quan hệ của Ji Hyo lại loanh quanh trong ngành giải trí mà thôi, vì thế mà cơ hội để gặp chàng trai trong mộng cũng không có nhiều. Song Ji Hyo thú nhận cô đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng vẫn sẵn sàng kết hôn nếu gặp người phù hợp. Và nếu điều đó xảy ra, Song Ji Hyo sẽ chọn cách tổ chức một hôn lễ bí mật, kín đáo giống như đàn chị Choi Ji Woo.