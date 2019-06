Song Hye Kyo có vấn đề gì mà từ Lee Byung Hun đến Song Joong Ki, người đàn ông nào cũng chủ động chạy “mất dép”?

Trước khi bị Song Joong Ki đệ đơn ly hôn, mỹ nữ không tuổi Song Hye Kyo đã từng trải qua nhiều sự ruồng bỏ tương tự. Cô luôn là người bị động, chứng kiến những người đàn ông mình yêu thương lần lượt rời đi.

Đáng chú ý, tất cả các cuộc tình ấy đều không quá 2 năm.





Song Hye Kyo từng có chuyện tình đẹp với nam diễn viên Lee Byung Hun khi hai người hợp tác trong bộ phim truyền hình "All In". Lee Byung Hun cũng là mối tình đầu của Song Hye Kyo. Nhưng chỉ hai năm sau, nam diễn viên chia tay người đẹp có gương mặt mãi mãi trẻ thơ.



Sau khi chia tay, nhiều bạn bè tiết lộ Song Hye Kyo đã đau buồn đến mất ăn mất ngủ. Mãi đến sau này, nữ diễn viên mới tâm sự về lý do đổ vỡ: "Những thứ rất nhỏ nhặt hay thậm chí là lời nói dối vô hại cũng là nguyên nhân. Một người phụ nữ luôn muốn biết hết mọi thứ về người đàn ông của mình. Những lời nói dối có thể tạm thời được che đậy nhưng sẽ dẫn đến rắc rối lớn hơn trong tương lai".

Năm 2004, Song Hye Kyo bén duyên với ngôi sao nhạc Pop Bi Rain trong "Ngôi nhà hạnh phúc". Sự ăn ý đến khó tin của cặp đôi trong phim khiến tin đồn phim giả tình thật rộ lên. Cả hai cũng bị bắt gặp liên tục hẹn hò, đi ăn uống với bạn bè. Mối quan hệ này gây ồn ào và tốn nhiều giấy mực báo chí nhưng Song Hye Kyo chưa bao giờ xác nhận. Tuy nhiên, chỉ khoảng hơn 1 năm sau đó, cả hai không còn xuất hiện bên nhau nữa. Và tin đồn cho rằng Bi Rain đã chia tay Song Hye Kyo để phát triển sự nghiệp.



Năm 2010, Song Hye Kyo công khai đang tìm hiểu nam diễn viên Hyun Bin, bạn diễn trong phim "The World That They Live In". Cũng giống như mối tình với Lee Byung Hun, mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Hyun Bin cũng bị báo giới "soi" rất kỹ. Và cũng chỉ chưa đầy một năm sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi này buồn bã xác nhận với báo giới rằng họ đã chia tay.



Trong một cuộc phỏng vấn, Song Hye Kyo từng úp mở: "Thực sự tôi là một người không dễ tha thứ. Tôi bỏ qua cho một ai đó đơn giản chỉ là muốn nhanh quên đi phiền não trong lòng". Người ta cho rằng nữ thần màn ảnh Hàn đang ám chỉ chuyện Hyun Bin có người mới và cô không thể tha thứ khi "người thứ 3" xuất hiện. Trùng hợp là thời điểm đó, Hyun Bin bị đồn cảm nắng bạn diễn Ha Ji Won trên trường quay "Secret garden", hay nói cách khác Hyun Bin bỏ rơi Song Hye Kyo vì Ha Ji Won.



Song Hye Kyo từng đổ lỗi cho truyền thông khi các cuộc tình của mình tan vỡ. Cô cho rằng chính việc công khai chuyện tình cảm đã làm cô và bạn trai mất không gian riêng tư. Thế nên, khi yêu phi công trẻ Song Joong Ki tại trường quay "Hậu duệ mặt trời", Song Hye Kyo giấu kín. Họ chỉ xác nhận chuyện yêu đương trước đám cưới ít lâu.

Tháng 10/2017, Song Hye Kyo lên xe hoa với Song Joong Ki. Truyền thông châu Á ca ngợi đó là một đám cưới cổ tích. Rằng sau bao nhiêu đau đớn bất hạnh từ thủa ấu thơ, giờ đây nàng công chúa Song Hye Kyo cũng gặp được chàng hoàng tử của đời mình.

Thế nhưng, chưa đầy 2 năm sau đám cưới được tôn vinh ấy, Song Joong Ki đệ đơn ra tòa yêu cầu ly hôn Song Hye Kyo.

Mới biết, cái đám cưới cổ tích kia thực ra chỉ là sự mở màn cho một nỗi đau lớn hơn tất cả những nỗi đau trước đây gộp lại.

Song Hye Kyo, mỹ nhân có gương mặt mộc đẹp nhất xứ Hàn, ngôi sao Hallyu danh giá nhất xứ Hàn, nàng thơ của màn ảnh Hàn Quốc, cô gái mà chàng trai nào cũng khao khát, người phụ nữ giữ gìn phẩm hạnh của mình trong suốt hơn 20 năm đặt chân vào làng giải trí... Còn vô vàn những mĩ từ mà người ta có thể dùng để tôn vinh Song Hye Kyo. Nhưng đám người tình thì cứ lần lượt bỏ cô đi như những dòng sông.